კრიზისების მართვის საბჭოს ნაცვლად ახალი სისტემა შეიქმნება

"უშიშროების საბჭო არანაირ კავშირში არ არის ამ სპეცოპერაციასთან. პირდაპირ წერია კონსტიტუციაში, რომ უშიშროების საბჭოს ფუნქცია არის თავდაცვისუნარიანობაზე ზრუნვა და ამ სფეროს მოწესრიგება. არ შეიძლება ყველა თემით სპეკულირება, მითუმეტეს ისეთი თანამდებობის პირისგან, როგორიც არის საქართველოს პრეზიდენტი", - აცხადებს კობახიძე. საქართველოს პრეზიდენტმა მიამიტური უწოდა იმ ადამიანთა განცდებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ასეთი სპეცოპერაციებისას არ არის საჭირო უშიშროების საბჭო და სხვა მსგავსი ინსტიტუტები, რომელიც კონტროლს გაუწევდა რთულ ვითარებას და დააზღვევდა იმ რისკს, რომელიც ყოველთვის არის ასეთ ვითარებაში. [post_title] => საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებული პროცესი იყო ზედმეტად პოლიტიზებული -ირაკლი კობახიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakonstitucio-reformastan-dakavshirebuli-procesi-iyo-zedmetad-politizebuli-irakli-kobakhidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-24 13:42:37 [post_modified_gmt] => 2017-11-24 09:42:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=190285 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 189157 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-21 12:06:08 [post_date_gmt] => 2017-11-21 08:06:08 [post_content] => საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ბელარუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორის წოდება მიენიჭა. ირაკლი კობახიძე, რომელიც საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად, ბელარუსის რესპუბლიკაში იმყოფება, დღეს ბელარუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს შეხვდა. ირაკლი კობახიძემ სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს საკონსტიტუციო რეფორმის ძირითადი არსი და შინაარსობრივი ცვლილებები გააცნო. სიტყვით გამოსვლისას, ირაკლი კობახიძემ ხაზი გაუსვა მეგობარ და პარტნიორ ქვეყნებთან, მათ შორის, ბელარუსის რესპუბლიკასთან მჭიდრო და დინამიური თანამშრომლობის მნიშვნელობას. ირაკლი კობახიძემ ბოლო წლებში ქვეყნის მიერ მიღწეულ წარმატებებზეც ისაუბრა. მისი თქმით, ხელისუფლების ერთ-ერთი პრიორიტეტია კორუფციასთან ბრძოლა და შესაბამისად, საქართველოში არის კორუფციის ერთ-ერთი დაბალი მაჩვენებელი. „ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ბელარუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორის წოდების მიღება. მადლობა გადავუხადე მის აღმატებულება რექტორს, ასევე, პროფესორებს, აკადემიური საბჭოს წევრებს. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი პოლიტიკური კავშირები, ძალიან კარგი ეკონომიკური კავშირები, გვაქვს ისტორიული მეგობრობა, რომელიც აკავშირებს ჩვენს ხალხებს და ჩვენი პასუხისმგებლობა და ამოცანაა პოლიტიკოსების, რომ ჩვენ მაქსიმალური წვლილი შევიტანოთ ამ მეგობრობის კიდევ უფრო გაღრმავებაში,“- განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. "უშიშროების საბჭო არანაირ კავშირში არ არის ამ სპეცოპერაციასთან. პირდაპირ წერია კონსტიტუციაში, რომ უშიშროების საბჭოს ფუნქცია არის თავდაცვისუნარიანობაზე ზრუნვა და ამ სფეროს მოწესრიგება. არ შეიძლება ყველა თემით სპეკულირება, მითუმეტეს ისეთი თანამდებობის პირისგან, როგორიც არის საქართველოს პრეზიდენტი", - აცხადებს კობახიძე. საქართველოს პრეზიდენტმა მიამიტური უწოდა იმ ადამიანთა განცდებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ასეთი სპეცოპერაციებისას არ არის საჭირო უშიშროების საბჭო და სხვა მსგავსი ინსტიტუტები, რომელიც კონტროლს გაუწევდა რთულ ვითარებას და დააზღვევდა იმ რისკს, რომელიც ყოველთვის არის ასეთ ვითარებაში. 