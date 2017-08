კუნძულ მადეირაზე მორწმუნეებს ხე დაეცათ (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => portugalia [1] => madeira ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154163 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => portugalia [1] => madeira ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154163 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3705 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => portugalia [1] => madeira ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => portugalia [1] => madeira ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154163) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7543,3705) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153394 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-11 18:38:14 [post_date_gmt] => 2017-08-11 14:38:14 [post_content] => პორტუგალიაში ტყეები იწვის. სტიქიას ქვეყნის ცენტრალურ რეგიონში ებრძვიან, სადაც ხანძრის 60-ზე მეტი კერაა გამოვლენილი. ყველაზე მძიმე მდგომარეობა ქალაქ აბრანტეს შემოგარენშია. ცეცხლი დასახლებებს უახლოვდება, რის გამოც ოთხი დასახლებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. სტიქიის ზონაში 2600-კაციანი სახანძრო ბრიგადებია მობილირებული, თუმცა ძლიერი ქარის გამო ხანძრის ლოკალიზება ვერ ხერხდება. რთული ვითარებაა ქალაქ გრანდოლასთანაც. აქ მაშველებმა სარკინიგზო მაგისტრალი ჩაკეტეს, რომელიც ლისაბონს ალგარვეს საკურორტო რეგიონთან აკავშირებს. ხანძარის ძლიერი კერაა ლისაბონისა და პორტოს დამაკავშირებელ ავტო-მაგისტრალთანაც, რის გამოც გზის 30-კილომეტრიანი მონაკვეთი ჩაიკეტა. პორტუგალიაში ტყეები იწვის - ხანძრის 60-ზე მეტი კერაა გამოვლენილი

ევროვიზიის რიგით 62-ე ევროფესტივალის გამარჯვებული, კონკურსის ისტორიაში პირველად პორტუგალიის წარმომადგენელი გახდა. 27 წლის სალვადორ სობრალის გამარჯვება დის მიერ დაწერილმა სიმღერამ Amar Pelos Dois მოუტანა. საფინალო კონცერტის დასასრულს სიმღერა Amar Pelos Dois სალვადორ სობრალმა სწორედ მის ავტორთან, ლუიზა სობრალთან ერთად შეასრულა. სიტყვით გამოსვისას სობრალმა აღნიშნა: „ჩვენ fast food მუსიკის სამყაროში ვცხოვრობთ, ეს კი მუსიკის გამარჯვებაა. მუსიკა ფოიერვერკი არ არის, მუსიკა გრძნობაა..." https://www.youtube.com/watch?v=tXodL-oQGws პორტუგალიამ ევროფესტივალის შემდეგი კონკურსის მასპინძლის სტატუსი მოიპოვა. „ევროვიზიის" სიმღერის რიგით 62-ე კონკურსის ფინალი კიევის საერთაშორისო საგამოფენო ცენტრში 13 მაისს გაიმართა. ევროფესტივალის ფინალისტები იყვნენ: ისრაელი, პოლონეთი, ბელარუსი, ავსტრია, სომხეთი, ნიდერლანდები, მოლდოვა, უნგრეთი, იტალია, დანია, პორტუგალია, აზერბაიჯანი, ხორვატია, ავსტრალია, საბერძნეთი, ესპანეთი, ნორვეგია, დიდი ბრიტანეთი, კვიპროსი, რუმინეთი, გერმანია, უკრაინა, ბელგია, შვედეთი, ბულგარეთი, საფრანგეთი. [gallery royalslider="1" size="large" link="file" ids="130576,130577,130578,130579,130580,130573"] საქართველო თამარა გაჩეჩილაძემ წარადგინა სიმღერით Keep the Faith თუმცა, მან ნახევარფინალური ტური ვერ გადალახა და კონკურსს გამოეთიშა. თამთა უთურგაშვილი

ევროვიზია 2017-ის გამარჯვებული: ჩვენ fast food მუსიკის სამყაროში ვცხოვრობთ (ფოტო/ვიდეო)

კრიშტიანო რონალდომ ქანდაკების ავტორს თხოვა მუწუკები მოაშოროს, რომ ბიუსტი უფრო ახალგაზრდულად გამოიყურებოდეს. მადეირელი სუპერფეხბურთელის მშობლიური ქალაქის ხელისუფლებამ აეროპორტს მისი სახელი უწოდა და იქვე ბრინჯაოს ბიუსტი დადგა. ქმნილების ავტორი მას რონალდოს ზედამხედველობით აკეთებდა, თუმცა სტატუამ მაინც მკვეთრი კრიტიკა დაიმსახურა და ქილიკის საგანიც კი გახდა. კრიშტიანომ ავტორს თხოვა მოაშოროს ნაოჭები, რათა ქანდაკება უფრო მეტად დაემსგავსოს ფეხბურთელს. ცოტა რამეს დამამსგავსე: რონალდო ბიუსტს აცვლევინებს

პორტუგალიაში ტყეები იწვის. სტიქიას ქვეყნის ცენტრალურ რეგიონში ებრძვიან, სადაც ხანძრის 60-ზე მეტი კერაა გამოვლენილი. ყველაზე მძიმე მდგომარეობა ქალაქ აბრანტეს შემოგარენშია. ცეცხლი დასახლებებს უახლოვდება, რის გამოც ოთხი დასახლებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. სტიქიის ზონაში 2600-კაციანი სახანძრო ბრიგადებია მობილირებული, თუმცა ძლიერი ქარის გამო ხანძრის ლოკალიზება ვერ ხერხდება. რთული ვითარებაა ქალაქ გრანდოლასთანაც. აქ მაშველებმა სარკინიგზო მაგისტრალი ჩაკეტეს, რომელიც ლისაბონს ალგარვეს საკურორტო რეგიონთან აკავშირებს. ხანძარის ძლიერი კერაა ლისაბონისა და პორტოს დამაკავშირებელ ავტო-მაგისტრალთანაც, რის გამოც გზის 30-კილომეტრიანი მონაკვეთი ჩაიკეტა. პორტუგალიაში ტყეები იწვის - ხანძრის 60-ზე მეტი კერაა გამოვლენილი