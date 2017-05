კვამლი თუ ტექნიკური გაუმართაობა: ერთ-ერთ სადგურზე მატარებელს პრობლემები შეექმნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => metropoliteni [1] => municipaluri-transporti [2] => sheferkheba-metroshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130480 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => metropoliteni [1] => municipaluri-transporti [2] => sheferkheba-metroshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130480 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1751 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => metropoliteni [1] => municipaluri-transporti [2] => sheferkheba-metroshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => metropoliteni [1] => municipaluri-transporti [2] => sheferkheba-metroshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130480) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1751,14747,15684) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128332 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-07 12:09:58 [post_date_gmt] => 2017-05-07 08:09:58 [post_content] => თბილისში, მელიქიშვილის გამზირზე, ზაფხულიდან მხოლოდ ავტობუსებისთვის ორმხრივი მოძრაობა აღდგება, - ამის შესახებ ჟურნალისტებს თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განუცხადა. მისივე თქმით, ახლახანს დასრულდა კვლევა, რომლის თანახმადაც, მელიქიშვილზე სპეციალურად ავტობუსებისთვის ხაზი მოეწყობა და მასზე სხვა სატრანსპორტო საშუალებებს მოძრაობა არ შეეძლებათ. პროექტის დასრულების შემდეგ, ფილარმონიიდან ავტობუსები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისკენ მელიქიშვილის გამზირით იმოძრავებენ და აღარ მოუწევთ ფილარმონიიდან გმირთა მოედანზე ჩასვლა და შემდეგ ვარაზისხევით უნივერსიტეტისკენ გადაადგილება. როგორც „ფორტუნასთვისაა“ ცნობილი, ეს გენერალური გეგმის ერთ-ერთი რეკომენდაციაა. „სწრაფი“ ავტობუსები მელიქიშვილის გარდა სხვა ქუჩებზეც გამოჩნდება. მელიქიშვილის გამზირზე, "სწრაფი ავტობუსები" ორმხრივად იმოძრავებს

მუნიციპალუტი ტრანსპორტით მგზავრობის 80 თეთრიანი საფასური არ გაიზრდება - ამ საკითხის განხილვამ თბილისის საკრებულოში დაპირისპირება გამოიწვია. ერთმანეთს საკრებულოს უმცირესობის წევრი მარინა დათუკიშვილი და უმრავლესობის წევრი ჯაბა სამუშია დაუპირისპირდნენ. მარინა დათუკიშვილის განცხადებით, თბილისის მერიამ სატრანსპორტო კომპანიებს ყოველთვიური 50 ლარიანი საგადასახადო ტარიფები 15 ლარამდე შეუმცირა. ამ გადაწყვეტილებამ ბიუჯეტი 2 450 000-ით დააზარალა. უმრავლესობის წევრ ჯაბა სამუშიას თქმით, საგადასახადო ტარიფი სატრანსპორტო კომპანიებს მხოლოდ იმიტომ შეუმცირდათ, რომ მგზავრობის საფასური არ გაზრდილიყო. "სატრანსპორტო კომპანიებს ტარიფი მხოლოდ იმიტომ შეუმცირდათ, რომ მგზავრობის 80 თეთრიანი საფასური არ გაზრდილიყო. აქამდე სატრანსპორტო კომპანიებს შეეძლოთ იმდენით გაეძვირებინათ ტარიფი, რამდენითაც მოესურვებოდათ, ახლა კი მგზავრობის საფასურს დედაქალაქის მერია და საკრებულო განსაზღვრავს", - განაცხადა სამუშიამ. შეგახსენებთ, რომ მოკლე მანძილზე სამარშუტო ტაქსით მგზავრობის საფასური 40-დან 50 თეთრამდე ცოტა ხნის წინ გაიზარდა. გაიზრდება თუ არა სამარშუტო ტაქსით მგზავრობის ფასი მეტროს მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები გრძელდება. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის მფლობელობაში არსებული ელექტრომოძრავი შემადგენლობის სარემონტო ქარხანა 8 ვაგონს კაპიტალურად არემონტებს. ვაგონების განახლება, ეტაპობრივად, 2 თვის განმავლობაში მოხდება. მოდერნიზაცია გულისხმობს მოძრავი შემადგენლობის კაპიტალურ განახლებასა და თანამედროვე სისტემების ინსტალაციას - იცვლება ვაგონის ინტერიერი, ექსტერიერს ეძლევა თანამედროვე სახე, ძველი სანათები იცვლება ახალი, დიოდური სანათებით, მემანქანის კაბინა აღიჭურვება თანამედროვე ტიპის მართვის პულტით, ძველი ტიპის მექანიკური, კონტაქტორული დეტალები იცვლება თანამედროვე სტანდარტების მიკროპროცესორული სქემებით აღჭურვილი კვანძებით. მერიის ცნობით, მეტროს მოძრავი შემადგენლობის განახლების პროექტის მიზანია მგზავრებისთვის კიდევ უფრო უსაფრთხო და კომფორტული მომსახურების შეთავაზება, ასევე, ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით, თბილისის მეტროს თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება. სამუშაოები თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ, ვიცე-მერ ლაშა აბაშიძესთან, მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძესთან და მერიის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერა. „წლევანდელი გეგმის მიხედვით, აქტიურად მიმდინარეობს ვაგონების მოდერნიზაციის სამუშაოები. ახლა 8 ვაგონის მოდერნიზება ხდება. პირველ ეტაპზე მოძრავი შემადგენლობა თვის ბოლოს შევა ექსპლუატაციაში. აღსანიშნავია, რომ ამ პროცესით მეტროპოლიტენის მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუმჯობესდება",- განაცხადა დავით ნარმანიამ. 2017 წელს იგეგემება მეტროს 16 ვაგონის კაპიტალური რემონტი და 2 ვაგონის სრული მოდერნიზაცია.

მეტროს ვაგონების ნაწილი 2 თვის განმავლობაში განახლდება მელიქიშვილის გამზირზე, "სწრაფი ავტობუსები" ორმხრივად იმოძრავებს