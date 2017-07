კვარიათში, ავტომობილი ხუთი მგზავრით, ზღვაში გადავარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => avaria-kvariatshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142744 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => avaria-kvariatshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142744 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => avaria-kvariatshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => avaria-kvariatshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142744) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16900,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142719 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-01 11:13:12 [post_date_gmt] => 2017-07-01 07:13:12 [post_content] => ისანი-სამგორის რაიონში, ბერი გაბრიელ სალოსის მოედანზე, მერსედესის მარკის ავტომობილი ყვითელ სამარშუტო ტაქსს შეეჯახა, რის შედეგადაც სამარშუტო ტაქსი ამობრუნდა. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანებმა, ოთხი ადამიანი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. როგორც შსს-ში "ფორტუნას" განუცხადეს, შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. დაშავებულების მდგომარეობა კი დამაკმაყოფილებელია. "ფორტუნას" შპს თბილისის მიკროავტობუსიდან აცნობეს, რომ პირველადი საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, სამარშუტო ტაქსის მძღოლის ბრალეულობა არ იკვეთება. მომხდარზე გამოძიება 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო, რაც ტრანსპორტით მოძრაობისა და ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. მძღოლის ან მგზავრის მიერ უსაფრთხოების ღვედების გამოუყენებლობა – 5 ქულა.

მოძრაობისას მობილური ტელეფონით სარგებლობა – 15 ქულა.

ბავშვთა გადაყვანის უსაფრთხოების წესების დარღვევა – 20 ქულა.

მძღოლის მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება 15 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით, მაგრამ არა უმეტეს 40 კმ/სთ-ისა – 10 ქულა.

40 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით – 20 ქულა.

შემხვედრი სატრანსპორტო ნაკადის გამყოფი, უწყვეტი ღერძულა ხაზის გადაკვეთა და მოძრაობის საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობა – 30 ქულა.

ავტომობილის მართვა ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში, ავტომატურად გამოიწვევს მართვის უფლების შეჩერებას ერთი წლის ვადით.

გასათვალისწინებელია, რომ ფოტო ან ვიდეო ფირზე დაფიქსირებულ ჯარიმებზე, ასევე ჯარიმის გადაუხდელობის გამო დაკისრებულ საურავზე, ქულათა კლების სისტემა არ ვრცელდება. მართვის მოწმობაზე დარიცხული 100 ქულა ერთწლიანია და განულების შემთხვევაში პირს 1 წლით ჩამოერთმევა მართვის უფლება. თუმცა, მას შეუძლია, მეორე დღესვე ჩააბაროს მართვის მოწმობის გამოცდა და წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში მას ისევ 100-ქულიანი მოწმობა მიეცემა. დეტალური ინფორმაცია ცვლილებებზე და თქვენს მართვის მოწმობაზე არსებული ქულების შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ ვებ–გვერდზე: www.police.ge