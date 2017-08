კვერცხის სკანდალი ევროპაში: არის თუ არა საქართველოში კვერცხი უსაფრთხო?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => kverckhis-skandali-evropashi [2] => qartuli-kverckhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153235 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => kverckhis-skandali-evropashi [2] => qartuli-kverckhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153235 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16375 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => kverckhis-skandali-evropashi [2] => qartuli-kverckhi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => kverckhis-skandali-evropashi [2] => qartuli-kverckhi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153235) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16375,18120,18121) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152511 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-09 15:20:14 [post_date_gmt] => 2017-08-09 11:20:14 [post_content] => საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში საშემოდგომო გაწვევა უკვე დაიწყო, რომელიც მიმდინარე წლის 30 დეკემბრამდე გაგრძელდება. 18-დან 27 წლამდე ასაკის გასაწვევი მოქალაქეები, ვინც სათანადო შეტყობინება მიიღო, უკვე ვალდებულნი არიან, დარეგისტრირდნენ გამგეობებში, საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. პირი, რომელიც მიიღებს გაწვევის დოკუმენტს, მაგრამ იგი სხვადასხვა მიზეზის გამო, ვერ მოახერხებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლას, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით , მას უფლება აქვს, გადავადებით ისარგებლოს. გადავადების მოთხოვნით წვევამდელმა გაწვევის კომისიას 10 დღის ვადაში უნდა მიმართოს. მუნიციპალიტეტის გამგეობებსა და მერიაში უკვე შექმნილია შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვასა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის პროცესს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ახორციელებს. არსებული წესის თანახმად, როდესაც პირს უწყისი მისდის, იგი ვალდებულია 7-დან 14 დღის ვადაში გამოცხადდეს დაწესებულებაში. პირველ ჯერზე დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში, მას მეორედ მიუვა გამოძახება, თუ ამჯერადაც არ გამოცხადდება, ასეთ შემთხვევაში, როდესაც არ არსებობს საპატიო მიზეზი, კანონი ითვალისწინებს ფულად ჯარიმას 1000 ლარის ოდენობით ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 30 დღის ვადით. სასჯელის მოხდის ან ჯარიმის გადახდის შემდეგ ამ პირმა სამხედრო სავალდებულო სამსახური მაინც უნდა მოიხადოს. რაც შეეხება სამხედრო-სავალდებულო სამსახურიდან გათავისუფლებას, პირი სამხედრო სავალდებულო სამსახურიდან თავისუფლდება თუ არის დედისერთა, ან არის სტუდენტი. დედისერთობის შემთხვევაში, მან უნდა წარადგინოს ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი ნათესავებისგან, მეზობლებისგან, რომ იგი ნამდვილად არის დედისერთა და გათავისუფლდება 27 წლის ასაკამდე. თუ მას სურვილი ექნება 27 წლის გახდომამდე, ისარგებლოს სამხედრო სამსახურით, ჩვეულებრივად დაწერს განცხადებას, რომ არის დედისერთა და მისი პირადი სურვილია, გაიაროს სამხედრო სამსახური. სტუდენტობის შემთხვევაში, იგი უნდა იყოს აკრედიტებული უმაღლესი სახელმწიფო სასწავლებლის სტუდენტი, უნდა წარადგინოს სტუდენტობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და გათავისუფლდება სამხედრო სამსახურიდან. თუმცა როგორც კი შეუწყდება სტუდენტის სტატუსი, სამხედრო კომისარიატს შეტყობინებას უგზავნის უმაღლესი სასწავლებელი, სადაც პირი სწავლობდა და ამის საფუძველზე ხდენა მისი გამოცხადება. დღეს ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია, თუ როგორ ხდება სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადება, რადგან ცალკეულ შემთხვევებში ადამიანებისთვის აუცილებლობას წარმოადგენს. ამისთვის კანონით დადგენილია, რომ წვევამდელს მხოლოდ ორჯერ შეუძლია გადავადება თანხით, ეს იქნება 2000 ლარი, რომელსაც პირი ოფიციალურად იხდის ბანკში და წელიწადნახევარი გადაუვადდება . მას თანხით გადავადება 25 წლის ასაკამდე მხოლოდ და მხოლოდ ორჯერ შეუძლია. გადავადების მიზეზი შესაძლოა იყოს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ან თუ პატრონობს შრომისუუნარო პირს, ჰყავს ორი ან მეტი შვილი და ა.შ. მთავრობის დადგენილების მიხედვით, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო კოორდინაციას უწევს სამხედრო სამსახურში გაწვევის პროცესს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი იმ წვევამდელთა მოძებნასა და გამწვევ კომისიაზე გამოცხადებას უზრუნველყოფს, ვინც თავს აარიდებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურს. მთავრობის დადგენილების მიხედვით, თავდაცვის სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად, შეიარაღებულ ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა მაქსიმალური რაოდენობა განისაზღვრა 1500-ით; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად - 1225-ით; შსს-ს მოთხოვნის შესაბამისად- 1280-ით და სუს-ის მოთხოვნის შესაბამისად , სუს-ის გასამხედროებულ ქვედანაყოფში გასაწვევ მოქალაქეთა მაქსიმალური რაოდენობა განისაზღვრა 20-ით. ელენე ლომაშვილი [post_title] => სამხედრო გაწვევა დაიწყო - ვის გაიწვევენ და როგორ ხდება გადავადება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samkhedro-gawveva-daiwyo-vis-gaiwveven-da-rogor-khdeba-gadavadeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-10 19:09:29 [post_modified_gmt] => 2017-08-10 15:09:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152511 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 152500 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-09 15:01:20 [post_date_gmt] => 2017-08-09 11:01:20 [post_content] => პირველკურსელთა საგრანტო კონკურსს 5000 აბიტურიენტი გამოეთიშა, - ამის შესახებ „ფორტუნას“ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ, ივა მინდაძემ, განუცხადა. მისი თქმით, უკვე ცნობილია ზოგადი უნარების გამოცდის დაჯამებული შედეგები. „ეს რიცხვი, გასულ წელთან შედარებით, ძალიან უმნიშვნელოდ არის შემცირებული. 2016 წელს თუ მათი რაოდენობა 15%-ს ოდნავ აჭარბებდა, წელს 15%-ს მცირედით ჩამოსცდა. საერთო სტატისტიკისთვის ეს მნიშვნელოვანი არაა. რაც შეეხება სხვა საგნებს, დაზუსტებული ინფორმაცია აპელაციების შემდეგ გვექნება, მანამდე კი გეტყვით, რომ პირველადი შედეგების გათვალისწინებით, ეს მნიშვნელოვნად არ იქნება განსხვავებული. ქართულში გასულ წელს 6-7%-მა ვერ გადალახა ზღვარი, წელსაც არა მგონია, განსხვავებული შედეგი იყოს, დაახლოებით ეს მონაცემი იქნება. უცხო ენაშიც ანალოგიური სურათს ვვარაუდობთ,“ - განაცხადა მინდაძემ. ერთიანი ეროვნული გამოცდები გადამწყვეტ ფაზაში შედის. როგორი მომზადებულები იყვნენ აბიტურიენტები, გასულ წელთან შედარებით, წელს, რამდენად მაღალია მათი საშუალო შეფასებები და რამდენმა ვერ გადალახა საგნებში დაწესებული ზღვარი, ეს ინფორმაცია მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების სააპელაციო განაცხადების მიღება დასრულდება. აბიტურიენტებმა საგნებში პირველადი შედეგები იციან. თუმცა, თუ არ ეთანხმებიან საკუთარ შეფასებას, გასაჩივრება 11 აგვისტომდე შეეძლებათ. 11 აგვისტომდე შეეძლებათ ასევე, საგანმანათლებლო პროგრამების დამატება/ შეცვლაც. „გასულ წელთან შედარებით, წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებს ცოტა აბიტურიენტი ასაჩივრებს და მათი განაცხადები არის მკაფიო და გამიზნული. აბიტურიენტების პროტესტი ძირითადად ისეთი ტიპის დავალებებს შეეხება, როგორიცაა თხზულება, ესე,“ - ამბობს მინდაძე. ექსპერტი განათლების საკითხებში, სიმონ ჯანაშია, ზოგადად ერთიანი ეროვნული გამოცდების არსებობას აპროტესტებს და აცხადებს, რომ ეს აბიტურიენტების ცოდნის დონის დასადგენად ვერ გამოდგება. მისი თქმით, ყოველწლიურად სწორედ იმდენი აბიტურიენტი ვერ ლახავს დაწესებულ მინიმალურ ზღვარს, რამდენიც წინასწარვეა განსაზღვრული, ტესტის სირთულე სწორედ აბიტურიენტების მომზადების დონეზეა მორგებული. „ყოველ წელს ერთი და იგივე სცენარია. ერთადერთი, რაც იცვლება, ადგილების რაოდენობაა, რომელიც სულ უფრო და უფრო იზრდება. შესაბამისად, უფრო და უფრო იკარგება ამ გამოცდების აზრი. გამოცდების აზრი ზოგადად არის შეზღუდული ადგილების განაწილება, ახლა კი ბიუროკრატიასაც და რეპეტიტორებსაც აწყობილი აქვთ საქმე. უნივერსიტეტები ვერ ღებულობენ სტუდენტებს საკუთარი მოთხოვნების შესაბამისად. ჩვენი სისტემით უნივერსიტეტი კი არ ირჩევს სტუდენტს, არამედ სტუდენტი ირჩევს უნივერსიტეტს. ეს შეჯიბრი საერთოდ არ უზრუნველყოფს არაფერს, გარდა შეჯიბრისა. ფული და ენერგია იხარჯება შეჯიბრის მოწყობისთვის იქ, სადაც შეჯიბრი არ არსებობს. უნდათ, ჩაჭრან , პირობითად, 5000, ჭრიან 5000-ს. უხეშად რომ ვთქვათ, შემდეგი წლის 41 ათასი აბიტურიენტი თუ მოვა ორჯერ უფრო მეტი ცოდნით, თუ მათ კვლავ ენდომებათ, ჩაჭრან 5000, ამას მარტივად შეძლებენ. ტესტის სირთულე არის მიბმული იმ თაობაზე, რომელიც მოდის,“ - განუცხადა სიმონ ჯანაშიამ „ფორტუნას“. განსხვავებულად ფიქრობს განათლების საკითხებში ექსპერტი, რევაზ აფხაზავა. მისი თქმით, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაჭრილი აბიტურიენტების რაოდენობა საგანგაშო არააა და ბუნებრივიც კია, როცა აბიტურიენტების ცოდნის შეჯიბრისას გარკვეული ნაწილი იჭრება. „არსებითი ცვლილებები არაა. რეალური არგუმენტები, რომ ვიფიქროთ, რაღაც გაუმჯობესდა, ან გაუარესდა, არ გვაქვს. ის წარმატებაც, რაც აქვთ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აბიტურიენტებს, სკოლის დამსახურებაა თუ რეპეტიტორების, რომელიც ასე გავრცელებულია, საკითხავია,“ - განაცხადა რევაზ აფხაზავამ . წელს სტუდენტობისთვის 41 200-მდე აბიტურიენტი იბრძვის. მათგან გრანტს კი სრულად ან ნაწილობრივ 8000 აბიტურიენტი მიიღებს. ქეთი გიგოლაშვილი [post_title] => რას და რატომ ასაჩივრებენ აბიტურიენტები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ras-da-ratom-asachivreben-abiturientebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-09 15:01:20 [post_modified_gmt] => 2017-08-09 11:01:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152500 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 151403 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-04 17:10:40 [post_date_gmt] => 2017-08-04 13:10:40 [post_content] => ოთხი ოპოზიციური პარტია - „ახალი საქართველო“, ევროპელი დემოკრატები“, „ახალი ერთობა საქართველოსთვის“ და „სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის“, პროდასავლური ორიენტაციის პარტიებს გაერთიანებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ერთიანი კანდიდატების დასახელებისკენ მოუწოდებენ. მათი თქმით, კანდიდატები პრაიმერის გზით უნდა გამოვლინდნენ. როგორც პარტიების ლიდერებმა საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, ღია სოციალურ-პოლიტიკური პლატფორმის შექმნის მიზანია, შეიცვალოს არაფორმალურ მმართველობაზე დამყარებული ხელისუფლება. მოხდეს ძალების მაქსიმალური მობილიზება, რათა გაერთიანებულმა ოპოზიციამ მოახდინოს სახელისუფლებო კანდიდატის დამარცხება თვითმმართველობის არჩევნებში. „ჩვენ მოვუწოდებთ პროდასავლური ორიენტაციის მქონე პარტიებს, ცალკეულ ლიდერებს, სხვადასხვა ორგანიზაციებსა თუ საზოგადოების აქტიურ წევრებს, გაერთიანებისაკენ. ჩვენ ვერთიანდებით არა კონკრეტული ლიდერის, არამედ საერთო ღირებულებებისა და იდეის გარშემო,“ - განაცხადა „ახალი საქართველოს“ ლიდერმა, გიორგი ვაშაძემ. ვაშაძემ განაცხადა, რომ დაქსაქსულ ოპოზიციას არ უნდა ჰქონდეს სახელისუფლებო კანდიდატის დამარცხების ილუზია. მისივე თქმით, კანდიდატების განცხადებებიდან ჩანს, რომ ისინი მეორე ტურისთვის იბრძვიან, თუმცა მეორე ტურის გამართვასაც არ ექნება აზრი, თუ ამომრჩევლების ხმები დაყოფილი დარჩება. „ჩვენ კარგად გვახსოვს წინა არჩევნებიდან, თუ რა მოხდა მეორე ტურში. სწორედ იმის გამო, რომ ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა ცალ-ცალკე ყოფნა ამჯობინეს, სახელისუფლებო კანდიდატმა აბსოლუტური უმრავლესობით გაიმარჯვა. იმისათვის, რომ მომავალში თავიდან ავიცილოთ იგივე შედეგი, საჭიროა გაერთიანება,“ - დაამატა ვაშაძემ. გაერთიანება გამოდის იდეით, რომ საარჩევნო კანდიდატის შერჩევა მოხდეს პრაიმერის გზით. „პროცესი მაქსიმალურად გამჭვირვალედ წარიმართება. ეს ეხება არა მხოლოდ მერობის კანდიდატს, არამედ საკრებულოს ცალკეულ კანდიდატებსაც,“ - განაცხადა „ევროპელი დემოკრატების“ ლიდერმა, პაატა დავითაიამ. როგორც „ახალი ერთობა საქართველოსთვის“ ლიდერმა, მამუკა გამყრელიძემ „ფორტუნასთან“ საუბარში აღნიშნა, გაერთიანება მათ მომავალ კანდიდატს არასტანდარტულ კამპანიას სთავაზობს. „გვაქვს სხვადასხვანაირი გეგმა, რომლის გახმოვანებაც ამ ეტაპზე არ შეგვიძლია. საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება მოხდება იქედან გამომდინარე, თუ რა ოპოზიციური ძალები შემოგვიერთდებიან,“ - განაცხადა გამყრელიძემ. ოპოზიციის უკვე დასახელებული კანდიდატები კი, როგორც ჩანს, ამ შეთავაზების მიღებას არ აპირებენ. მერობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა, ალეკო ელისაშვილმა, „ფორტუნასთან“ საუბრისას კატეგორიულად უარყო რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან გაერთიანების შესაძლებლობა. „ამის საჭიროებას ვერ ვხედავ და არც არანაირი სურვილი არ გამაჩნია. მე ვარ დამოუკიდებელი კანდიდატი და ყველა გადაწყვეტილებას დამოუკიდებლად ვიღებ,“ - განაცხადა ელისაშვილმა. „ევროპული საქართველო“ დარწმუნებულია თავისი კანდიდატის, ელენე ხოშტარიას, ძალებში და ამ შეთავაზების მიღებას არ აპირებს. „ჩვენ ძლიერი კანდიდატი გვყავს, ის შეძლებს, გადავიდეს მეორე ტურში, სადაც დარწმუნებულები ვართ, ნებისმიერი პროდასავლური კურსის მხარდამჭერი ამომრჩეველი სწორედ მას მისცემს ხმას,“ - აცხადებენ ხოშტარიას პრესსამსახურში. „ნაციონალური მოძრაობის“ კანდიდატი, ზაალ უდუმაშვილი, არჩევნებში მონაწილეობას ასევე გაერთიანების დახმარების გარეშე გეგმავს. თუმცა, სხვა კანდიდატებისგან განსხვავებით, ენმ-ის თავისი შეთავაზება აქვს ოპოზიციისადმი. „პრაიმერის გზით კანდიდატის არჩევა საკმაოდ რთული პროცესია და დარჩენილ დროში ძნელია, პრაიმერით მთავარი კანდიდატის გამოკვეთა მოხერხდეს. ყველაზე კარგი პრაიმერი იქნება პირველი ტური იქიდან გამომდინარე, რომ, როგორც საზოგადოების განწყობები აჩვენებს, მეორე ტური გარდაუვალი იქნება. ამიტომ დაველოდოთ პირველ ტურს და ვინც გავა მეორე ტურში, დავუჭიროთ იმას მხარი. მანამდე კი ოპოზიციას ვთავაზობთ, ვიმუშაოთ ერთად, რათა არჩვენების გაყალბება ავიცილოთ თავიდან,“ - განაცხადა ენმ-ის ერთ-ერთმა ლიდერმა, აკაკი მინაშვილმა, „ფორტუნასთან“ საუბრისას. თათია მეგენეიშვილი [post_title] => იბრძოლებს თუ არა ოპოზიცია არჩევნებზე ერთიანი კანდიდატით [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ibrdzolebs-tu-ara-opozicia-archevnebze-ertiani-kandidatit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-04 17:11:38 [post_modified_gmt] => 2017-08-04 13:11:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151403 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 152511 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-09 15:20:14 [post_date_gmt] => 2017-08-09 11:20:14 [post_content] => საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში საშემოდგომო გაწვევა უკვე დაიწყო, რომელიც მიმდინარე წლის 30 დეკემბრამდე გაგრძელდება. 18-დან 27 წლამდე ასაკის გასაწვევი მოქალაქეები, ვინც სათანადო შეტყობინება მიიღო, უკვე ვალდებულნი არიან, დარეგისტრირდნენ გამგეობებში, საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. პირი, რომელიც მიიღებს გაწვევის დოკუმენტს, მაგრამ იგი სხვადასხვა მიზეზის გამო, ვერ მოახერხებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლას, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით , მას უფლება აქვს, გადავადებით ისარგებლოს. გადავადების მოთხოვნით წვევამდელმა გაწვევის კომისიას 10 დღის ვადაში უნდა მიმართოს. მუნიციპალიტეტის გამგეობებსა და მერიაში უკვე შექმნილია შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვასა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის პროცესს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ახორციელებს. არსებული წესის თანახმად, როდესაც პირს უწყისი მისდის, იგი ვალდებულია 7-დან 14 დღის ვადაში გამოცხადდეს დაწესებულებაში. პირველ ჯერზე დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში, მას მეორედ მიუვა გამოძახება, თუ ამჯერადაც არ გამოცხადდება, ასეთ შემთხვევაში, როდესაც არ არსებობს საპატიო მიზეზი, კანონი ითვალისწინებს ფულად ჯარიმას 1000 ლარის ოდენობით ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 30 დღის ვადით. სასჯელის მოხდის ან ჯარიმის გადახდის შემდეგ ამ პირმა სამხედრო სავალდებულო სამსახური მაინც უნდა მოიხადოს. რაც შეეხება სამხედრო-სავალდებულო სამსახურიდან გათავისუფლებას, პირი სამხედრო სავალდებულო სამსახურიდან თავისუფლდება თუ არის დედისერთა, ან არის სტუდენტი. დედისერთობის შემთხვევაში, მან უნდა წარადგინოს ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი ნათესავებისგან, მეზობლებისგან, რომ იგი ნამდვილად არის დედისერთა და გათავისუფლდება 27 წლის ასაკამდე. თუ მას სურვილი ექნება 27 წლის გახდომამდე, ისარგებლოს სამხედრო სამსახურით, ჩვეულებრივად დაწერს განცხადებას, რომ არის დედისერთა და მისი პირადი სურვილია, გაიაროს სამხედრო სამსახური. სტუდენტობის შემთხვევაში, იგი უნდა იყოს აკრედიტებული უმაღლესი სახელმწიფო სასწავლებლის სტუდენტი, უნდა წარადგინოს სტუდენტობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და გათავისუფლდება სამხედრო სამსახურიდან. თუმცა როგორც კი შეუწყდება სტუდენტის სტატუსი, სამხედრო კომისარიატს შეტყობინებას უგზავნის უმაღლესი სასწავლებელი, სადაც პირი სწავლობდა და ამის საფუძველზე ხდენა მისი გამოცხადება. დღეს ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია, თუ როგორ ხდება სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადება, რადგან ცალკეულ შემთხვევებში ადამიანებისთვის აუცილებლობას წარმოადგენს. ამისთვის კანონით დადგენილია, რომ წვევამდელს მხოლოდ ორჯერ შეუძლია გადავადება თანხით, ეს იქნება 2000 ლარი, რომელსაც პირი ოფიციალურად იხდის ბანკში და წელიწადნახევარი გადაუვადდება . მას თანხით გადავადება 25 წლის ასაკამდე მხოლოდ და მხოლოდ ორჯერ შეუძლია. გადავადების მიზეზი შესაძლოა იყოს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ან თუ პატრონობს შრომისუუნარო პირს, ჰყავს ორი ან მეტი შვილი და ა.შ. მთავრობის დადგენილების მიხედვით, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო კოორდინაციას უწევს სამხედრო სამსახურში გაწვევის პროცესს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი იმ წვევამდელთა მოძებნასა და გამწვევ კომისიაზე გამოცხადებას უზრუნველყოფს, ვინც თავს აარიდებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურს. მთავრობის დადგენილების მიხედვით, თავდაცვის სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად, შეიარაღებულ ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა მაქსიმალური რაოდენობა განისაზღვრა 1500-ით; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად - 1225-ით; შსს-ს მოთხოვნის შესაბამისად- 1280-ით და სუს-ის მოთხოვნის შესაბამისად , სუს-ის გასამხედროებულ ქვედანაყოფში გასაწვევ მოქალაქეთა მაქსიმალური რაოდენობა განისაზღვრა 20-ით. ელენე ლომაშვილი [post_title] => სამხედრო გაწვევა დაიწყო - ვის გაიწვევენ და როგორ ხდება გადავადება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samkhedro-gawveva-daiwyo-vis-gaiwveven-da-rogor-khdeba-gadavadeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-10 19:09:29 [post_modified_gmt] => 2017-08-10 15:09:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152511 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 114 [max_num_pages] => 38 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 547e1818657758462d5359dfffdf5998 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )