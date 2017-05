კვირიკაშვილი ესტონეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => premieri [2] => estoneti-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130436 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => premieri [2] => estoneti-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130436 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => premieri [2] => estoneti-saqartvelo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => premieri [2] => estoneti-saqartvelo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130436) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13125,333,5907) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130358 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-12 14:28:41 [post_date_gmt] => 2017-05-12 10:28:41 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ესტონეთის რესპუბლიკაში, ესტონელ კოლეგასთან შეხვედრით დაიწყო. გიორგი კვირიკაშვილს იური რატასმა სტენბოკის სასახლეში უმასპინძლა. შეხვედრის ძირითადი თემები არაერთ სფეროში საქართველო-ესტონეთის ორხმრივი თანამშრომლობის წარმატებული განვითარება, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალი სამიტი იყო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ესტონეთს წარმატებები უსურვა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის მნიშვნელოვანი ფუნქციების შესრულებაში, რომელსაც ქვეყანა უახლოეს მომავალში დაიწყებს. გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა მიესალმება ესტონეთის თავმჯდომარეობის ერთ-ერთ პრიორიტეტად აღმოსავლეთ პარტნიორობის მხარდაჭერის გამოცხადებას და იმედოვნებს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალი სამიტი პრაქტიკული და ხელშესახები შედეგებით დასრულდება. შეხვედრაზე დეტალურად განიხილეს ყველა ის პოლიტიკური და მატერიალურ-ტექნიკური შედეგი, რომელიც შეიძლება, სამიტს მოჰყვეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ესტონეთს საქართველოს ევროინტეგრაციის მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების გზაზე ქვეყნის მიერ მიღწეულ პროგრესზე ისაუბრა. ამ კონტექსტში პრემიერმა განსაკუთრებული ხაზგასმით აღნიშნა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია. მხარეების შეფასებით, 2017 წელი მნიშვნელოვანია ორმხრივ ურთიერთობებშიც, რადგანაც წელს აღინიშნება საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25-ე წლისთავი. პრემიერ-მინისტრებმა განსაკუთრებით აღნიშნეს მრავალი მიმართულებით ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების დადებით დინამიკა; ასევე, ისაუბრეს პოზიტიურ ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, არსებული თანამშრომლობა სრულ თანხვედრაშია საქართველოს მთავრობის რეფორმების 4-პუნქტიან გეგმასთან, რომელიც ესტონურ მოდელზე დაფუძნებულ საგადასახადო რეფორმას, მეწარმეობის ხელშეწყობას, ელექტრონულ მმართველობას და საგანმანათლებლო რეფორმას მოიცავს. პრემიერ-მინისტრებმა ისაუბრეს სამეცნიერო, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების, ასევე "სტარტაპების" ხელშეწყობის მიმართულებით ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პოტენციალზე. შეხვედრისას, ასევე განიხილეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება. ესტონეთის პრემიერ-მინისტრმა ქართველ კოლეგას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი მტკიცე მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაუდასტურა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საპატიო სტუმართა წიგნში სამახსოვრო ჩანაწერი გააკეთა. აშშ-ს შემდეგ ესტონეთი: კვირიკაშვილი ესტონელ კოლეგას შეხვდა

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 12 მაისს ოფიციალური ვიზიტით ესტონეთის რესპუბლიკას ეწვევა. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, დაგეგმილია საქართველოს მთავრობის მეთაურის შეხვედრა ესტონელ კოლეგა იური რატასთან. შეხვედრის შემდეგ, პრემიერ-მინისტრები მედიისთვის ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. ესტონეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ესტონეთის პრეზიდენტ კერსტი კალიულაიდს და პარლამენტის თავმჯდომარეს ეიკი ნესტორს შეხვდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად, ესტონეთის პრემიერი ოფიციალურ სადილზე უმასპინძლებს. საქართველოს დელეგაციაში, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს, სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიქტორ დოლიძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვახტანგ მახარობლიშვილი იმყოფებიან. გიორგი კვირიკაშვილი 12 მაისს ოფიციალური ვიზიტით ესტონეთის რესპუბლიკას ეწვევა

საქართველოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი ტყიბულის შახტაში მომხდარ უბედურ შემთხვევას ეხმაურება. ის მეშახტეთა ოჯახებს თანადგომას უცხადებს. კვირიკაშვილი ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება, თუმცა განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ის განვითარებული მოვლენების შესახებ ინფორმაციას იღებს. პრემიერი მეშახტეთა ოჯახებს თანადგომას უცხადებს

"ამ მძიმე წუთებში, მინდა თანადგომა გამოვუცხადო შახტში მომუშავეთა ოჯახებს. შესაბამისი სამსახურებისგან ვიღებ ინფორმაციას ტრაგედიის ადგილზე განვითარებული მოვლენების შესახებ. შემთხვევის ადგილზე იმყოფებიან საქართველოს მთავრობის წევრები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მინდელის შახტში იმუშავებენ შესაბამისი ჯგუფები, რათა უსწრაფესად განხორციელდეს მეშახტეთა სამძებრო სამუშაოები და ასევე, დადგინდეს ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზი", - ნათქვამია პრემიერის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ესტონეთის რესპუბლიკაში, ესტონელ კოლეგასთან შეხვედრით დაიწყო. გიორგი კვირიკაშვილს იური რატასმა სტენბოკის სასახლეში უმასპინძლა. შეხვედრის ძირითადი თემები არაერთ სფეროში საქართველო-ესტონეთის ორხმრივი თანამშრომლობის წარმატებული განვითარება, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალი სამიტი იყო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ესტონეთს წარმატებები უსურვა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის მნიშვნელოვანი ფუნქციების შესრულებაში, რომელსაც ქვეყანა უახლოეს მომავალში დაიწყებს. გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა მიესალმება ესტონეთის თავმჯდომარეობის ერთ-ერთ პრიორიტეტად აღმოსავლეთ პარტნიორობის მხარდაჭერის გამოცხადებას და იმედოვნებს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალი სამიტი პრაქტიკული და ხელშესახები შედეგებით დასრულდება. შეხვედრაზე დეტალურად განიხილეს ყველა ის პოლიტიკური და მატერიალურ-ტექნიკური შედეგი, რომელიც შეიძლება, სამიტს მოჰყვეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ესტონეთს საქართველოს ევროინტეგრაციის მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების გზაზე ქვეყნის მიერ მიღწეულ პროგრესზე ისაუბრა. ამ კონტექსტში პრემიერმა განსაკუთრებული ხაზგასმით აღნიშნა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია. მხარეების შეფასებით, 2017 წელი მნიშვნელოვანია ორმხრივ ურთიერთობებშიც, რადგანაც წელს აღინიშნება საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას [post_title] => აშშ-ს შემდეგ ესტონეთი: კვირიკაშვილი ესტონელ კოლეგას შეხვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ashsh-s-shemdeg-estoneti-kvirikashvili-estonel-kolegas-shekhvda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-12 14:28:41 [post_modified_gmt] => 2017-05-12 10:28:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130358 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 494 [max_num_pages] => 165 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => dcd07c8e9c72d47d2a5befa8ce72bd65 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )