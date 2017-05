კვირიკაშვილი: ყველა შეგვძრა ამ ტრაგედიამ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tyibuli [1] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [2] => daghupuli-meshakhteebi [3] => tyibulis-shakhti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130625 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tyibuli [1] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [2] => daghupuli-meshakhteebi [3] => tyibulis-shakhti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130625 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4471 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tyibuli [1] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [2] => daghupuli-meshakhteebi [3] => tyibulis-shakhti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tyibuli [1] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [2] => daghupuli-meshakhteebi [3] => tyibulis-shakhti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130625) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15696,4471,15697,15565) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130594 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-14 12:52:03 [post_date_gmt] => 2017-05-14 08:52:03 [post_content] => ტყიბულში დაღუპული მეშახტეების დაკრძალვის პროცესს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრება. დაღუპულ მეშახტეებს დღეს, 14:00 საათზე დაკრძალავენ. მეშახტეების დაკრძალვასთან დაკავშირებით, მობილიზებულია მთელი საზოგადოება. რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის წარმომადგენელი ილია ლეჟავა, ყველას მოუწოდებს, რომ 14:00 საათზე, მაშინ როცა "გმირი მეშახტეები მიწის სიღრმისკენ ამჯერად სამუდამოდ გაემართებიან მანქანის გაბმული საყვირით გამოხატეთ პროტესტი ამ უსამართლობის და ენით აღუწერელი სისასტიკის მიმართ!" 9 მაისს ტყიბულში, მინდელის სახელობის შახტში სარემონტო სამუშაოების შესრულებისას, ბაგირი ჩაწყდა, რის შედეგადაც, ოთხი მეშახტე - ალეკო ჭელიშვილი, გიზო კუბლაშვილი, ბიქტორ დაღუნდარიძე და გიზო გუბელიძე, 400 მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით, გამოძიება მიმდინარეობს. "გვახსოვს როგორ გაჰყვიროდნენ პარტიები, ანტიმონოპოლისტური სამსახური განავითარებს ჩვენს ეკონომიკასო. შექმნეს რაღაც ამის მსგავსი ამ რამდენიმე წლის წინ. გაიგიათ რაიმე მათი გაკეთებული საქმის შესახებ? ახლა ისევ აყვირდნენ, შრომის ინსპექცია გვიშველისო. რამდენი ობიექტი უნდა შეამოწმოს ათიოდე ჩნოვნიკმა, როცა მთელი ტექნიკა-აღჭურვილობის უდიდესი ნაწილი ჯერ კიდევ საბჭოთადროინდელია და არ განახლებულა? ასი ინსპექცია არსებობდა, მაშინ როცა მთაწმინდაზე საბაგირო გზა ჩამოწყდა. ახალი სახელმწიფო სამსახურის შექმნით პრობლემის მოგვარება არის საბჭოთა აზროვნების მახინჯი გადმონაშთი", - წერს გოცირიძე. ის ასევე აღნიშნავს, რომ სახალხო დამცველის განცხადება, "რომ ვინც ინსპექცია არ შექმნა, არიან მკვლელები, არის სრული იდიოტიზმი". ტყიბულის ერთ-ერთ შახტში მომხდარი უბედური შემთხვევის შემდეგ, რასაც 4 მეშახტის სიცოცხლე ემსხვერპლამ, ჯანდაცვისა და ეკონომიკის სამინისტრომ ერთად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ახალი სამსახური - შრომის ინსპექცია შეიქმნება, რომელიც მაღალი რისკის საწარმოებში შრომის უსაფრთხოებას გააკონტროლებს. "ასი ინსპექცია არსებობდა, მაშინ როცა საბაგირო გზა ჩამოწყდა"- გოცირიძე შრომის ინსპექციაზე

ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე თვლის, რომ შრომის ინსპექციის შექმნა, მაღალი რისკის საწარმოებში, პრობლემას ვერ მოაგვარებს. გოცირიძის აზრით, სახელმწიფო სამსახურის შექმნით ასეთი პრობლემის მოგვარების მცდელობა, საბჭოთა აზროვნების მახინჯი გადმონაშთია. ეკონომიკის ექსპერტი იხსენებს მთაწმინდაზე საბაგირო გზის გაწყვეტას და აღნიშნავს, რომ ამ დროს ასი ინსპექცია არსებობდა, თუმცა ინციდენტი თავიდან მაინც ვერ აიცილეს. ჯანდაცვის სამინისტრომ მაღაროში მომხდარი უბედური შემთხვევის შესწავლა დაიწყო

ტყიბულის მაღაროში მომხდარი უბედური შემთხვევის შესწავლა ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტმა დაიწყო. სამინისტროს ინფორმაციით, შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის თანამშრომლები უბედური შემთხვევის ადგილს კომპლექსურად სწავლობენ . "ადგილზე არიან ინსპექტორები. პირველად მოხდა დათვალიერება,თუმცა ჯერ-ჯერობით საბოლოო დასკვნის გაკეთება შეუძლებელია. მოკვლევაში ჩართული არიან საგამოძიებო ორგანოები და შემოწმებაც კომპლექსურად, ერთობლივად ხდება, რის შემდეგაც დაიდება დასკვნა, რამდენად იყო დაცული შრომის უსაფრთხოების ნორმები დაცული", - აცხადებს ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის ელზა ჯგერენაია. ტყიბულის მინდელის სახელობის შახტაში გუშინ საღამოს, სატვირთო ლიფტის ბაგირი გაწყდა და შახტაში ჩავარდა. ლიფტში 4 მეშახტე იმყოფებოდა. დაღუპული მეშახტეების ცხედარები ნაპოვნია. 