კვირიკაშვილმა კახა კალაძე თბილისის მერობის კანდიდატად წარადგინა: “ეს იქნება ჭეშმარიტი გამარჯვება”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => kakhi-kaladze [2] => tbilisis-merobis-kandidatebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142806 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => kakhi-kaladze [2] => tbilisis-merobis-kandidatebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142806 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 811 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => kakhi-kaladze [2] => tbilisis-merobis-kandidatebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => kakhi-kaladze [2] => tbilisis-merobis-kandidatebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142806) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4712,811,16891) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142818 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-01 22:21:12 [post_date_gmt] => 2017-07-01 18:21:12 [post_content] => კახა კალაძე დღეს, თბილისის მერობის კანდიდატად ოფიციალურად წარადგინეს. ცერემონია მთაწმინდის პარკში გაიმართა, სადაც გულშემატკივრებთან და გუნდის წევრებთან ერთად, კალაძის მეუღლე ანუკი არეშიძე და მისი შვილებიც იმყოფებოდნენ. კახა კალაძემ და დიზაინერმა ანუკი არეშიძემ ოფიციალურად 2013 წელს იქორწინეს. თუმცა ერთად 2008 წლიდან ცხოვრობენ. მათ სამი შვილი ჰყავთ. [video width="1024" height="576" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/07/myvideo-imedihd.mp4"][/video] [post_title] => როგორ გამოიყურებოდა ანუკი არეშიძე კალაძის მერობის კანდიდატად წარდგენაზე მთაწმინდის პარკში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-gamoiyureboda-anuki-areshidze-kaladzis-merobis-kandidatad-wardgenaze-mtawmindis-parkshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-01 22:26:50 [post_modified_gmt] => 2017-07-01 18:26:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142818 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 142809 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-01 21:17:56 [post_date_gmt] => 2017-07-01 17:17:56 [post_content] => მთაწმინდის პარკში "ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატად კახა კალაძე ოფიციალურად წარადგინეს. მან სიტყვით გამოსვლისა თბილისთან მის მჭიდრო ემოციურ კავშირზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ თბილისს ძირეული ცვლილებები სჭირდება. "განსაკუთრებული ემოციები მაკავშირებს თბილისთან, რომელიც წლების მანძილზე ჩემი გულშემატკივარი იყო. ჩემთან ერთად ზეიმობდა გამარჯვებას და მეფერებოდა გაჭირვების ჟამს. დღეს, ვინც ვთვლით, რომ თბილისს ძირეული ცვლილებები სჭირდება, ვართ ერთად. ჩვენ ერთნი ვართ, მე და თქვენ, და აუცილებლად გავიმარჯვებთ. ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, ვიმუშავოთ როგორც ქალაქისთვის, ისე პერსონალურად თითოეული თბილისელისთვის", - განაცხადა კახი კალაძემ. კალაძემ თავის გამოსვლაში აქცენტი რამდენჯერმე გააკეთა "რეჟიმზე", რომელიც "ქართულმა ოცნებამ" ერთიანობით და გუნდურობით დაამარცხა და თბილისის 13 ივნისის სტიქიაზე, სადაც ქალაქის ერთიანობა გამოჩნდა. მან ახალგაზრდებს აქტიურობისკენ მოუწოდა. კალაძემ აღნიშნა, რომ საარჩევნო პროგრამას მალე წარადგენს. "ჩვენი ოცნების თბილისი იქნება ისეთი, რომელსაც ჩვენი ხელით შევქმნით.თანამედროვე, ჯანსაღი და მომავალზე ორიენტირებული დედაქალაქი. ჩვენ ამას აუცილებლად შევქმნებთ. თბილისი გახდება წარმატებული ქალაქი",- აღნიშნა კალაძემ. მან ასევე აღნიშნა, რომ დღემდე ქალაქისთვის არაერთი მნიშვნელოვანი საქმე გაკეთდა და ამისთვის მადლობა ახლანდელ მერს დავით ნარმანიას გადაუხადა. "ჩვენი მიზანია თბილისი ვაქციოთ თანამედროვე ევროპული ტიპის ქალაქად. ეს არის ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნა და ამ საზოგადოების ნაწილი ვარ მეც, ჩემი ოჯახით, რომელიც აქ, ჩემთან ერთად იმყოფება",- განაცხადა მან. [post_title] => "ჩვენი ოცნების თბილისი, იქნება როგორსაც ჩვენი ხელით შევქმნით" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chveni-ocnebis-tbilisi-iqneba-rogorsac-chveni-khelit-shevqmnit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-01 21:17:56 [post_modified_gmt] => 2017-07-01 17:17:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142809 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 142698 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-01 10:00:24 [post_date_gmt] => 2017-07-01 06:00:24 [post_content] => საქართველოს პრემიერ -მინისტრი და "ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველოს" თავმჯდომარე გიორგი კვირიკაშვილი დღეს თბილისის მერობის კანდიდატს წარადგენს. ღონისძიება 20:00 სთ-ზე მთაწმინდის პარკში გაიმართება. როგორც წინასწარ ცნობილია, სახელისუფლებო გუნდიდან, დედაქალაქის მერობისთვის კახა კალაძე იბრძოლებს. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კალაძის წარდგენას, ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი არ დაესწრება. [post_title] => პრემიერი დღეს, თბილისის მერობის კანდიდატს წარადგენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => premieri-dghes-tbilisis-merobis-kandidats-waradgens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 22:51:17 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 18:51:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142698 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 142818 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-01 22:21:12 [post_date_gmt] => 2017-07-01 18:21:12 [post_content] => კახა კალაძე დღეს, თბილისის მერობის კანდიდატად ოფიციალურად წარადგინეს. ცერემონია მთაწმინდის პარკში გაიმართა, სადაც გულშემატკივრებთან და გუნდის წევრებთან ერთად, კალაძის მეუღლე ანუკი არეშიძე და მისი შვილებიც იმყოფებოდნენ. კახა კალაძემ და დიზაინერმა ანუკი არეშიძემ ოფიციალურად 2013 წელს იქორწინეს. თუმცა ერთად 2008 წლიდან ცხოვრობენ. მათ სამი შვილი ჰყავთ. [video width="1024" height="576" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/07/myvideo-imedihd.mp4"][/video] [post_title] => როგორ გამოიყურებოდა ანუკი არეშიძე კალაძის მერობის კანდიდატად წარდგენაზე მთაწმინდის პარკში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-gamoiyureboda-anuki-areshidze-kaladzis-merobis-kandidatad-wardgenaze-mtawmindis-parkshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-01 22:26:50 [post_modified_gmt] => 2017-07-01 18:26:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142818 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 82 [max_num_pages] => 28 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 44e6ddddbe2c23db677055d4beb959bd [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )