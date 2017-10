კვირიკაშვილმა ხმა “კიდევ უკეთეს თბილისს” მისცა (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => premieri [2] => archevnebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178136 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => premieri [2] => archevnebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178136 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => premieri [2] => archevnebi2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => premieri [2] => archevnebi2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178136) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19319,333,5907) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178186 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-21 10:41:03 [post_date_gmt] => 2017-10-21 06:41:03 [post_content] => „მე ხმა მივეცი წარმატებულ, ადამიანებზე ორიენტირებულ თბილისს, მე ხმა მივეცი ჩვენი შვილების მომავალს,“ - ამის შესახებ „ნაციონალური მოძრაობის“ თბილისის მერობის კანდიდატმა, ზაალ უდუმაშვილმა, განაცხადა. უდუმაშვილმა ასევე ისაუბრა თვითმმართველობის არჩევნების მნიშვნელობაზეც. „დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია, დღეს ყველა ერთად ვაკეთებთ არჩევანს კორუფციასა და წესიერებას შორის, დღეს ყველა ვაკეთებთ არჩევანს კლანურ მმართველობასა და ხალხის მმართველობას შორის. ასე რომ, ყველას მოგიწოდებთ, ვიაქტიუროთ, მოვიდეთ არჩევნებზე, დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია, ვინაიდან თქვენი აქტიურობა არის მთავარი გარანტი, რომ ეს არჩევნები არ გაყალბდება,“ - განაცხადა ზაალ უდუმაშვილმა. რაც შეეხება დარღვევებს, უდუმაშვილის თქმით, მათი შტაბი სპეციალური რეჟიმით მუშაობს და მუდმივად ინფორმაციას იღებს. ზუსტი დეტალები, უდუმაშვილის თქმით, სულ ცოტა ხანში გვეცოდინება. მე ხმა მივეცი ადამიანებზე ორიენტირებულ თბილისს - ზაალ უდუმაშვილი (ვიდეო)

თბილისის მერობის სამთავრობო კანდიდატმა კახა კალაძემ საკუთარი არჩევანი უკვე დააფიქსირა. კალაძე ხმის მისაცემად ოჯახის წევრების გარეშე მივიდა. როგორც მან ჟურნალისტებთან განაცხადა, არჩევანი ეკოლოგიურად სუფთა, ურბანულად განვითარებულ ქალაქს და მოწესრიგებულ ტრანსპორტს მისცა. "ქალაქი უნდა იყოს სიცოცხლით, სიყვარულით, ისტორიით, კულტურით სავსე და მე მჯერა ამას ერთად მოვახერხებთ. ამას გადაწყვეტს თბილისის მოსახლეობა, თუ როგორ გადანაწილდება კანდიდატების თანმიმდევრობა. ყველაფერი საღამოს გახდება ცნობილი", - აღნიშნა საარჩევნო უბანზე მისულმა კანდიდატმა. კალაძე საარჩევნო უბანზე ოჯახის წევრების გარეშე მივიდა

"ქალაქი უნდა იყოს სიცოცხლით, სიყვარულით, ისტორიით, კულტურით სავსე და მე მჯერა ამას ერთად მოვახერხებთ. ამას გადაწყვეტს თბილისის მოსახლეობა, თუ როგორ გადანაწილდება კანდიდატების თანმიმდევრობა. ყველაფერი საღამოს გახდება ცნობილი", - აღნიშნა საარჩევნო უბანზე მისულმა კანდიდატმა. ჩვენ ყველა ვერსიაზე ვმუშაობთ - გიორგი მღებრიშვილი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მარნეულში, "ქართული ოცნების" შტაბთან მომხდარ თავდასხმასთან დაკავშირებით, ყველა ვერსიას განიხილავს. ამის შესახებ ადგილზე ჩასულმა მინისტრმა, გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა. მანვე აღნიშნა, რომ დაჭრილების სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება.

"ჩვენ ყველა ვერსიაზე ვმუშაობთ, განვიხილავთ ყველა ვერსიას. ვფიქრობ, უახლოეს საათებში უფრო მეტი ინფორმაცია გვექნება. რაც მთავარია დაჭრილთა სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება, როგორც ექიმები გვეუბნებიან", - განაცხადა მღებრიშვილმა. მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში, "ქართული ოცნების" შტაბთან, თავდასხმა მოხდა. დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლსასროლი იარაღით, ოთხი ადამიანი დაჭრეს, მათ შორის, "ქართული ოცნების" მაჟორიტარობის კანდიდატი ჯეიხუნ ჩოვდაროვი და საკრებულოს მოქმედი დეპუტატი. დაჭრილები კლინიკა „ჯეო ჰოსპიტალსში" გადაიყვანეს, სადაც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება უტარდებათ. ადგილზე იმყოფებიან, შინაგან საქმეთა მინისტრი, გიორგი მღებრიშვილი. დაჭრის ფაქტთან დაკავშირებით კი გამოძიება 117-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. „მე ხმა მივეცი წარმატებულ, ადამიანებზე ორიენტირებულ თბილისს, მე ხმა მივეცი ჩვენი შვილების მომავალს," - ამის შესახებ „ნაციონალური მოძრაობის" თბილისის მერობის კანდიდატმა, ზაალ უდუმაშვილმა, განაცხადა. უდუმაშვილმა ასევე ისაუბრა თვითმმართველობის არჩევნების მნიშვნელობაზეც. „დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია, დღეს ყველა ერთად ვაკეთებთ არჩევანს კორუფციასა და წესიერებას შორის, დღეს ყველა ვაკეთებთ არჩევანს კლანურ მმართველობასა და ხალხის მმართველობას შორის. ასე რომ, ყველას მოგიწოდებთ, ვიაქტიუროთ, მოვიდეთ არჩევნებზე, დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია, ვინაიდან თქვენი აქტიურობა არის მთავარი გარანტი, რომ ეს არჩევნები არ გაყალბდება," - განაცხადა ზაალ უდუმაშვილმა. რაც შეეხება დარღვევებს, უდუმაშვილის თქმით, მათი შტაბი სპეციალური რეჟიმით მუშაობს და მუდმივად ინფორმაციას იღებს. ზუსტი დეტალები, უდუმაშვილის თქმით, სულ ცოტა ხანში გვეცოდინება. მე ხმა მივეცი ადამიანებზე ორიენტირებულ თბილისს - ზაალ უდუმაშვილი (ვიდეო)