კვირიკაშვილმა ნატო-ს გენერალური მდივნის მოადგილეს უმასპინძლა

Heritage Foundation-ის თანახმად, ჩვენი ეკონომიკა მე-13 ადგილზეა მსოფლიოში თავისუფლების თვალსაზრისით. ჩვენი მაჩვენებლები ყოველწლიურად უმჯობესდება. ჩვენ გვაქვს ძალიან მტკიცე დემოკრატიული ინსტიტუტები, ხოლო კანონის უზენაესობა ყოველწლიურად ძლიერდება. ჩვენ ზედმიწევნით მივყვებით ჩვენს ასოცირების დღის წესრიგს და მის სამოქმედო გეგმას. ასე რომ, საქართველოს ევროპული მისწრაფებებისა და ნატოსკენ სწრაფვის წინააღმდეგ გამოსვლა სრულიად ალოგიკურია, რადგანაც ჩვენი მოსახლეობის 75 პროცენტზე მეტი მხარს უჭერს ნატოში ინტეგრაციას, ხოლო ევროინტეგრაციას მხარს უჭერს 80 პროცენტზე მეტი. ჩვენ ვემხრობით ღირებულებებზე დაფუძნებულ ინტეგრაციას. ჩვენ გვჯერა, რომ ეს მიზნები მიღწეული იქნება თანმიმდევრული და მიზანმიმართული შრომის შედეგად. რუსეთი მხარს უჭერს საქართველოს ინტეგრაციას ევროკავშირში? რას წარმოადგენს საქართველო რუსეთისთვის? სწორედ ეს არის მთავარი კითხვა. როგორია საქართველოს რუკა? რომელ ქვეყანაზე ლაპარაკობს რუსეთი? ესაა მთავარი კითხვები. ბოდიში, მაგრამ ფრაზა ეკონომიკური ზრდის დაბალი სიჩქარის შესახებ იქ, სადაც სტაბილურობას ძირს უთხრის რუსეთის მხრიდან ინტერვენცია, ძალიან სარკასტულად ჟღერს,” - უპასუხა გიორგი კვირიკაშვილმა რუსეთის ფედერაციის დუმის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარის რეპლიკას. რუსეთზე საუბრისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა: ,, მეზობლები მტრებად არ უნდა აქციო. სტაბილური და დემოკრატიული მეზობლების გარემოცვაში ყოფნა ყველა ჩვენგანის ინტერესებში შედის. მეორე მხრივ, ეს პარტნიორობა უნდა ეფუძნებოდეს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის, ასევე სხვა სახელმწიფოებისა და მეზობლების სუვერენული გადაწყვეტილების პატივისცემის ძირეულ პრინციპებს.” აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში უსაფრთხოების პრობლემისადმი მიძღვნილ სესია - “აღმოსავლეთ სამეზობლო 2017,” გლობალური უსაფრთხოების ფორუმის ფარგლებში გაიმართა. [post_title] => ჯილდოები, მოქალაქეობის დაბრუნება და წახალისება- პრემიერმა ქართულ დიასპორას ახალი ინიციატივები გააცნო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jildoebi-moqalaqeobis-dabruneba-da-wakhaliseba-premierma-qartul-diasporas-akhali-iniciativebi-gaacno [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-27 12:46:30 [post_modified_gmt] => 2017-05-27 08:46:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134586 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 134443 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-26 13:59:49 [post_date_gmt] => 2017-05-26 09:59:49 [post_content] => "ჩვენ აუცილებლად გავამთლიანებთ ჩვენს ქვეყანას, აუცილებლად ავაშენ ებთ ნამდვილად ევროპულ საქართველოს," - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თავისუფლების მოედანზე განაცხადა. "ჩვენ აუცილებლად გავამთლიანებთ ჩვენს ქვეყანას, აუცილებლად ავაშენ ებთ ნამდვილად ევროპულ საქართველოს," - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თავისუფლების მოედანზე განაცხადა. "მინდა, საქართველოს ყველა მოქალაქეს მივულოცო ეს განსაკუთრებული დღე - 26 მაისი, ჩვენი დამოუკიდებლობის დღე - დამოუკიდებლობის, რომლისთვისაც ჩვენმა ქვეყანამ ძალიან დიდი მსხვერპლი გაიღო, ძალიან ბევრი სირთულე გამოიარა და დღეს ადგას იმ გზას, რომელიც აუცილებლად მიიყვანს ჩვენს ქვეყანას უკეთესი მომავლისკენ. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ქვეყნის გმირების, მართლაც საამაყო, სასიქადულო შვილების მსხვერპლი და სისხლი უკვალოდ არ ჩაივლის. ჩვენ აუცილებლად გავამთლიანებთ ჩვენს ქვეყანას, აუცილებლად ავაშენ ებთ ნამდვილად ევროპულ საქართველოს. მე ამაში ერთი წამით ეჭვი არ მეპარება. მინდა, ყველას მივულოცო - ჩვენი ქვეყნის მეგობრებსაც, რომლებსაც გული შესტკივათ ჩვენზე და მინდა, ყველა თქვენგანს მოგილოცოთ ეს უდიდესი დღესასწაული, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. წელს ჩვენ ვზეიმობთ ასევე „ვეფხისტყაოსნის" 850 წლის იუბილეს. ეს არის ნაწარმოები, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის სულის განსხეულება და მისი სიბრძნე ატარებს ჩვენს ქვეყანას ყველაზე რთულ მომენტებში. ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად გაბრწყინდება. გილოცავთ დღევანდელ დღეს!" - განაცხადა პრემიერმა. გიორგი კვირიკაშვილი რუსთაველის გამზირზე, დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებულ საზეიმო ღონისძიებებს უმცროს შვილთან, ნიკოლოზთან ერთად დაესწრო. Heritage Foundation-ის თანახმად, ჩვენი ეკონომიკა მე-13 ადგილზეა მსოფლიოში თავისუფლების თვალსაზრისით. ჩვენი მაჩვენებლები ყოველწლიურად უმჯობესდება. ჩვენ გვაქვს ძალიან მტკიცე დემოკრატიული ინსტიტუტები, ხოლო კანონის უზენაესობა ყოველწლიურად ძლიერდება. ჩვენ ზედმიწევნით მივყვებით ჩვენს ასოცირების დღის წესრიგს და მის სამოქმედო გეგმას. ასე რომ, საქართველოს ევროპული მისწრაფებებისა და ნატოსკენ სწრაფვის წინააღმდეგ გამოსვლა სრულიად ალოგიკურია, რადგანაც ჩვენი მოსახლეობის 75 პროცენტზე მეტი მხარს უჭერს ნატოში ინტეგრაციას, ხოლო ევროინტეგრაციას მხარს უჭერს 80 პროცენტზე მეტი. ჩვენ ვემხრობით ღირებულებებზე დაფუძნებულ ინტეგრაციას. ჩვენ გვჯერა, რომ ეს მიზნები მიღწეული იქნება თანმიმდევრული და მიზანმიმართული შრომის შედეგად. რუსეთი მხარს უჭერს საქართველოს ინტეგრაციას ევროკავშირში? რას წარმოადგენს საქართველო რუსეთისთვის? სწორედ ეს არის მთავარი კითხვა. როგორია საქართველოს რუკა? რომელ ქვეყანაზე ლაპარაკობს რუსეთი? ესაა მთავარი კითხვები. ბოდიში, მაგრამ ფრაზა ეკონომიკური ზრდის დაბალი სიჩქარის შესახებ იქ, სადაც სტაბილურობას ძირს უთხრის რუსეთის მხრიდან ინტერვენცია, ძალიან სარკასტულად ჟღერს,” - უპასუხა გიორგი კვირიკაშვილმა რუსეთის ფედერაციის დუმის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარის რეპლიკას. რუსეთზე საუბრისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა: ,, მეზობლები მტრებად არ უნდა აქციო. სტაბილური და დემოკრატიული მეზობლების გარემოცვაში ყოფნა ყველა ჩვენგანის ინტერესებში შედის. მეორე მხრივ, ეს პარტნიორობა უნდა ეფუძნებოდეს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის, ასევე სხვა სახელმწიფოებისა და მეზობლების სუვერენული გადაწყვეტილების პატივისცემის ძირეულ პრინციპებს.” აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში უსაფრთხოების პრობლემისადმი მიძღვნილ სესია - “აღმოსავლეთ სამეზობლო 2017,” გლობალური უსაფრთხოების ფორუმის ფარგლებში გაიმართა. 