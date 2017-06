კვლავ წვიმა და ელჭექი – რა ამინდი გველის უახლოეს დღეებში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => garemos-erovnuli-saagento [2] => elcheqi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136458 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => garemos-erovnuli-saagento [2] => elcheqi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136458 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 423 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => garemos-erovnuli-saagento [2] => elcheqi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => garemos-erovnuli-saagento [2] => elcheqi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136458) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6375,4874,423) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134950 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-29 14:25:55 [post_date_gmt] => 2017-05-29 10:25:55 [post_content] => 29 - 30 მაისს დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია თბილი და უმეტესად უნალექო ამინდი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ჰაერის ტემპერატურა +24, +29 გრადუსი იქნება. 31 მაისს და 1 ივნისს გაწვიმდება, ჰაერის ტემპერატურა +19, +24 გრადუსამდე დაიკლებს. 2 – 4 ივნისს იწვიმებს მხოლოდ ცალკეულ რაიონში და ისევ დათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ღამისა და საღამოს საათებში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, ზოგან შესაძლებელია სეტყვა. ჰაერის ტემპერატურა 29 – 31 მაისს +23, +28 გრადუსი იქნება, 1 – 2 ივნისს 4 - 5 გრადუსით დაიკლებს, 3 - 4 ივნისს ისევ +28 გრადუსამდე მოიმატებს. როდის დასრულდება წვიმიანი ამინდი საქართველოში - უახლოესი დღეების პროგნოზი

წვიმიანი ამინდები საქართველოში 24 მაისამდე შენარჩუნდება. დღეს წვიმა მხოლოდ დასავლეთ საქართველოში შეწყდება, დანარჩენ საქართველოში კვლავ მთელი დღე ნალექია მოსალოდნელი. როგორც "ფორტუნას" გარემოს ეროვნული სააგენტოს გრძელვადიანი პროგნოზების სამმართველოს ხელმძღვანელმა სვეტლანა ნიორაძემ განუცხადა, ჯერჯერობით, შედარებით გრილი და წვიმიანი ამინდი, როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ნარჩუნდება. მისი თქმით, ნალექის ინტენსივობამ იკლო და ახლა უფრო მეტად აღმოსავლეთში წვიმს. "დღეს ღამით დასავლეთში გამოიდარებს და ხვალ დილიდან უნალექო ამინდი იქნება, მაგრამ დღის მეორე ნახევრიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით წვიმაა მოსალოდნელი. ასევე, ზოგან სეტყვასაც ელოდებიან", - აღნიშნეს გარემოს ეროვნულ სააგენტოში. ასეთი ამინდები ნარჩუნდება 23-24 მაისსაც. მომავალი დღეების პროგნოზს გარემოს ეროვნული სააგენტოში აზუსტებენ, თუმცა სრულ გამოდარებას, მიმდინარე კვირაში არ ელოდებიან.

როდის შეწყდება წვიმა საქართველოში? გადაუღებელი წვიმის შედეგად, ქუთაისი-ალპანა-მამისონის ცენტრალური გზის მონაკვეთი დაიტბორა, რის შედეგად გზაზე გადაადგილება შეუძლებელია. გარდა ამისა, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი ჟონეთში წყალმა მოსახლეობის ეზოები და სახლის სარდაფები დატბორა. კოკისპირული წვიმების შედეგად სოფელ ჟონეთში სკოლაც დაიტბორა. „მოსული წვიმის შედეგად დაიტბორა სახლები. დაგვიზიანა ავეჯი და საოჯახო ტექნიკა. ვერაფრის გადარჩენა ვერ მოვახერხეთ. მსგავსი სიტუცია თითქმის ყოველ წელიწადს არის. არ ვიცი, რა გვეშველება", - აცხადებენ ადგილობრივები. სოფელ ჟონეთში მობილიზებული არიან სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები, რომლებიც დატბორილი სახლებიდან წყლის ამოტუმბვით სამუშაოებს აწარმოებენ. წყარო: ინტერპრესნიუსი

ქუთაისი-ალპანა-მამისონის ცენტრალური გზის მონაკვეთი დაიტბორა 29 - 30 მაისს დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია თბილი და უმეტესად უნალექო ამინდი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ჰაერის ტემპერატურა +24, +29 გრადუსი იქნება. 31 მაისს და 1 ივნისს გაწვიმდება, ჰაერის ტემპერატურა +19, +24 გრადუსამდე დაიკლებს. 2 – 4 ივნისს იწვიმებს მხოლოდ ცალკეულ რაიონში და ისევ დათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ღამისა და საღამოს საათებში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, ზოგან შესაძლებელია სეტყვა. ჰაერის ტემპერატურა 29 – 31 მაისს +23, +28 გრადუსი იქნება, 1 – 2 ივნისს 4 - 5 გრადუსით დაიკლებს, 3 - 4 ივნისს ისევ +28 გრადუსამდე მოიმატებს.

როდის დასრულდება წვიმიანი ამინდი საქართველოში - უახლოესი დღეების პროგნოზი