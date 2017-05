ლანჩხუთში მამაკაცს მატარებელი დაეჯახა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lanchkhuti [1] => mamakacs-matarebeli-daejakha ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134715 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lanchkhuti [1] => mamakacs-matarebeli-daejakha ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134715 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6071 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => lanchkhuti [1] => mamakacs-matarebeli-daejakha ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => lanchkhuti [1] => mamakacs-matarebeli-daejakha ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134715) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6071,16113) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124615 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-23 11:13:04 [post_date_gmt] => 2017-04-23 07:13:04 [post_content] => შსს-ს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, 1974 წელს დაბადებული ა.კ., განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ბრალდებით, ლანჩხუთში დააკავეს. სამართალდამცველებმა, დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას, 168 აბი ნარკოტიკული საშუალება „სუბოქსინი“ ამოიღეს. უწყების ცნობით, ნარკოლოგიური შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ დაკავებისას ა.კ. ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა. დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ის 260-ე მუხლის მე-6 ნაწილის „ა“ ქვეპუნტით). 168 აბი სუბოქსინი - შსს-მ ლანჩხუთში ერთი პირი დააკავა

გოგონა, რომელიც დედამ 2 წლის ასაკში მიატოვა, საკუთარ სახლზე ოცნებობს. ლანჩხუთელი ნინო ადეიშვილი ახლა 6 წლისაა და დედისგან მიტოვებულს მამა, 29 წლის ზაქრო ადეიშვილი ზრდის. ზაქროს, გარდა შვილისა, მოხუცი დედა, მამა და ბიძა ჰყავს მოსავლელი, სამივე მათგანი შრომისუუნაროა და ლოგინად არის ჩავარდნილი. ახალგაზრდა მამაკაცი ოჯახს და საკუთარ თავს ფიზიკური შრომით მოპოვებული მიზერული ანაზღაურებით ინახავს. ოჯახის მდგომარეობა 2016 წელს სახლში გაჩენილმა ხანძარმა კიდევ უფრო დაამძიმა, ადეიშვილების საცხოვრებელი სახლი მთლიანად დაიწვა, გამგეობამ კი მათთვის 1000 ლარის გამოყო. ეს თანხა მხოლოდ საძირკველის ამოსაჭრელად აღმოჩნდა საკმარისი, ოჯახი იძულებული გახდა, ორ ნაწილად გაყოფილიყო. ამჯერად ზაქრო ადეიშვილი 6 წლის გოგონასთან ერთად თავს მეზობლის სახლს აფარებს, დედა, მამა და ბიძა კი დროებით ცალკე მოათავსა. პატარა გოგონა და მისი ოჯახი დახმარებას ითხოვენ, ადეიშვილების ინფორმაციით,არცერთი უწყება მათი მდგომარეობით არ დაინტერესებულა. დედის გარეშე გაზრდილი ნინო ამბობს, რომ საკუთარ ოთახსა და პეპლებით მოხატულ კედლებზე ოცნებობს, რომლის ასრულებაც ყველა ჩვენგანს შეუძლია. ანგარიშის ნომერი ლიბერთი ბანკში: ზაქრო ადეიშვილი: GE81LB0711199179557000 Swift: LBRTGE22

6 წლის ნინო, რომელიც დედამ მიატოვა, სახლზე ოცნებობს 