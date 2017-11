ლარი დღესაც გაუფასურდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lari [1] => laris-gaufasureba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189810 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lari [1] => laris-gaufasureba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189810 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 133 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => lari [1] => laris-gaufasureba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => lari [1] => laris-gaufasureba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189810) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (133,9364) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 189796 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-22 17:22:31 [post_date_gmt] => 2017-11-22 13:22:31 [post_content] => 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში მობილიზებული დამატებითი ხარჯები ლარზე რაიმე სახის ზეწოლას არ გამოიწვევს, - ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბრისას ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ განაცხადა. “ამ თანხების უდიდესი ნაწილი მიმდინარე წელს რეალურად არ დაიხარჯება. ეს უწყებებისთვის იქნება გამოყოფილი და დაიწყება სატენდერო პროცედურები. ამ პროექტებს ძირითადად სახელმწიფო კომპანიები ახორციელებენ. თანხა მათ ანგარიშებზე დარჩება და ფულის დახარჯვა არ მოხდება“, - განაცხადა გიორგი კაკაურიძემ. 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები იზრდება - პარლამენტში ინიცირებული საბიუჯეტო ცვლილებებით, 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 11 487.2 მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც დამტკიცებულ მოცულობას 30.0 მლნ ლარით აღემატება, მათ შორის საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში ზრდა 35.0 მლნ ლარს შეადგენს. პარლამენტში შემდეგი ცვლილებებია წარდგენილი: შემოსავლები - 9 696.2 მლნ ლარი (დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 206.7 მლნ ლარით); საგადასახადო შემოსავლები - 8 980.0 მლნ ლარი, დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით იზრდება 160 მლნ ლარით, მათ შორის: საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი არ იცვლება და განსაზღვრულია 2 570.0 მლნ ლარით. მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 740.0 მლნ ლარით, რაც 59 მლნ ლარით აღემატება 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებულ გეგმას. “მოგების გადასახადის მეტობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ გასულ წელს კომპანიების მოგებამ გადააჭარბა პროგნოზირებულ მაჩვენებელს და შესაბამისად, მიმდინარე წლის 1 აპრილამდე კომპანიებმა დაზუსტებული დეკლარაციების შესაბამისად გადაიხადეს მოგების გადასახადი“, - განმარტავს მთავრობა. დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი 4 020.0 მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც 241 მლნ ლარით აღემატება 2017 წლის პირველად გეგმას. [post_title] => კაკაურიძე: დამატებითი ხარჯები ლარზე რაიმე სახის ზეწოლას არ გამოიწვევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakauridze-damatebiti-kharjebi-larze-raime-sakhis-zewolas-ar-gamoiwvevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-22 17:22:31 [post_modified_gmt] => 2017-11-22 13:22:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189796 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 189469 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-21 17:31:14 [post_date_gmt] => 2017-11-21 13:31:14 [post_content] => დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად, ლარი კვლავ გაუფასურდა. 1 აშშ დოლარის ფასი 2.7060 ლარი გახდა. კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებდა, 2.6890 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში -1.7 თეთრი შეადგინა. გამყარდა ევრო, რომლის კურსი 3.1766 ლარია. მაშინ როცა დღეს მოქმედი კურსი 3.1717 ლარს შეადგენდა. შესაბამისად, ევროს ცვლილებამ 0.49 თეთრი შეადგინა. გაუფასურდა თურქული ლირა, რომელიც 0.6841 ლარს შეადგენს, ასევე გამყარდა ფუნტი და 3.5827 ლარი ეღირება. დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად მიღებული კურსები, ხვალიდან 22 ნოემბერიდან შევა ძალაში. [post_title] => ლარი კვლავ გაუფასურდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lari-kvlav-gaufasurda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-21 17:31:14 [post_modified_gmt] => 2017-11-21 13:31:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189469 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 188282 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-17 17:39:48 [post_date_gmt] => 2017-11-17 13:39:48 [post_content] => 27 ნოემბერს, პარლამენტში, საფინანსო-საბიუჯეტო კომიეტეტის სხდომაზე 2018-2020 წლების ფულად საკრედიტო პოლიტიკის საკითხებთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს, კობა გვენეტაძეს და ეროვნული ბანკის მენეჯმეტს ელოდებიან,- ამის შესახებ პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძემ განაცხადა. "მინდა, გითხრათ საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის პოზიცია. ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი პროცესი. ეს არის განხილვა ფულად საკრედიტო პოლიტიკის, რომელიც არის, პრაქტიკულად, შემადგენელი ნაწილი ყველანაირი პროცესის. ეს არის იმ პროცესის შემადგენელი, რომელიც ეხება მათ შორის ბიუჯეტს და დაგეგმილია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის და მთლიანად ეროვნული ბანკის მენეჯმეტის მოსმენა 27 ნოემბერს. ეს არის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის ვალდებულება და ამ თვალსაზრისით ბატონი კობა გვვენეტაძე მობრძანდება კომიტეტზე. კომიტეტის სხდომა არის ღია. ნებისმიერ კოლეგას შეუძლია დასვას კითხვა ამ თვალსაზრისით, მათ შორის ლარის კურსთან დაკავშირებით. კომიტეტის სხდომის შემდეგ საკითხი უკვე გატანილი იქნება სესიაზე. ის კითხვები, რომლებიც ისმის ფულად საკრედიტო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ლარის კურსთან დაკავშირებით, იქნება განხილული" , - განაცხადა კოვზანაძემ. ცნობისთვის, დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად ლარი ისევ გაუფასურდა, ხვალიდან 1 დოლარის ღირებულება 2.7268 ლარი იქნება, 1 ევრო კი -3.2176 ლარი ეღირება. [post_title] => ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს პარლამენტში 27 ნოემბერს მოუსმენენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => erovnuli-bankis-prezidents-parlamentshi-27-noembers-mousmenen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-17 17:42:53 [post_modified_gmt] => 2017-11-17 13:42:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188282 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 189796 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-22 17:22:31 [post_date_gmt] => 2017-11-22 13:22:31 [post_content] => 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში მობილიზებული დამატებითი ხარჯები ლარზე რაიმე სახის ზეწოლას არ გამოიწვევს, - ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბრისას ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ განაცხადა. “ამ თანხების უდიდესი ნაწილი მიმდინარე წელს რეალურად არ დაიხარჯება. ეს უწყებებისთვის იქნება გამოყოფილი და დაიწყება სატენდერო პროცედურები. ამ პროექტებს ძირითადად სახელმწიფო კომპანიები ახორციელებენ. თანხა მათ ანგარიშებზე დარჩება და ფულის დახარჯვა არ მოხდება“, - განაცხადა გიორგი კაკაურიძემ. 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები იზრდება - პარლამენტში ინიცირებული საბიუჯეტო ცვლილებებით, 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 11 487.2 მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც დამტკიცებულ მოცულობას 30.0 მლნ ლარით აღემატება, მათ შორის საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში ზრდა 35.0 მლნ ლარს შეადგენს. პარლამენტში შემდეგი ცვლილებებია წარდგენილი: შემოსავლები - 9 696.2 მლნ ლარი (დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 206.7 მლნ ლარით); საგადასახადო შემოსავლები - 8 980.0 მლნ ლარი, დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით იზრდება 160 მლნ ლარით, მათ შორის: საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი არ იცვლება და განსაზღვრულია 2 570.0 მლნ ლარით. მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 740.0 მლნ ლარით, რაც 59 მლნ ლარით აღემატება 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებულ გეგმას. “მოგების გადასახადის მეტობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ გასულ წელს კომპანიების მოგებამ გადააჭარბა პროგნოზირებულ მაჩვენებელს და შესაბამისად, მიმდინარე წლის 1 აპრილამდე კომპანიებმა დაზუსტებული დეკლარაციების შესაბამისად გადაიხადეს მოგების გადასახადი“, - განმარტავს მთავრობა. დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი 4 020.0 მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც 241 მლნ ლარით აღემატება 2017 წლის პირველად გეგმას. [post_title] => კაკაურიძე: დამატებითი ხარჯები ლარზე რაიმე სახის ზეწოლას არ გამოიწვევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakauridze-damatebiti-kharjebi-larze-raime-sakhis-zewolas-ar-gamoiwvevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-22 17:22:31 [post_modified_gmt] => 2017-11-22 13:22:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189796 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 87 [max_num_pages] => 29 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 94f8ff515a7a1d17b4ce2355e8d60f1d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )