ლარი, ვიცით, რომ მცურავია, მაგრამ ახლა თავქუდმოგლეჯილი გარბის – ნუკრი ქანთარია

„გოგა ონიანი ისეთივე პოლიტპატიმარია, როგორც თქვენ ნაპოლეონი,"-ასე მიმართა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ნუკრი ქანთარიამ "ევროპული საქართველოს" წარმომადგენელს სერგო რატიანს. მისი თქმით, განცხადებები, რომ ონიანი პოლიტპატიმარია, სიმართლე არაა. "მიკვირდა, ისე ჩაივლის დღევანდელი განცხადებები, რომ ბიძინა ივანიშვილს არ ახსენებენ მეთქი და როგორც იქნა მაინც ახსენეს და კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ ბიძინას გარეშე მზე არ სუფევს მათთვის ცის კამარაზე და თვითონ ბიძინაც რომ არ არსებობს ბიძინას გარეშე. რამდენიც არ უნდა იძახოთ ამ კაცის სახელი, მისი არც ჭკუა მოგემატებათ, არც შესაძლებლობები. ასე რომ, დაუკვირდით ამასაც,“ - განაცხადა ქანთარიამ. სერგო რატიანმა განაცხადა, რომ გოგა ონიანი პოლიტიკური პატიმარია. „ფეისბუქ"-მომხმარებელი შორენა მარსაგიშვილი სოციალურ ქსელში ავრცელებს ლექსს, რომელიც ლარის გაქცეულ კურსს „დააწია". სოცქსელში ხუმრობით აღნიშნავენ, რომ ეს არის ერთგვარი შელოცვა ლარისადმი. ლექსი კი შემდეგნაირია: „ძალა მზის და მთვარისა შელოცვა ვთქვათ ლარისა. ლარო, ჩადექ საფულესა, ხბოს შეგწირავთ საფურესა. გაიმყარე თავად კურსი, ლახვარს ნუღარ ჩაგვცემ გულში. ლარო გამყარდი, გამყარდი, რას მისდევ მწვანე დოლარსა. გაჩერდი, გიჟად არ იქცე + დაგიწყებთ ქვების სროლასა. ძალა მზისა და მთვარისა, სიმყარე ვთქვათ ლაროსა". " ჩვენ რასაც ვხედავთ, იმპორტიორებმა, რომლებიც ადრე იანვარ-თებერვალში ყიდულობდნენ ვალუტას, შესყიდვა ჯერ კიდევ აგვისტოდან დაიწყეს. ახლა ეს უფრო გააქტიურებულია, რაც ასევე დაკავშირებულია მოლოდინებთან“, - განაცხადა მესტვირიშვილმა. რაც შეეხება იმპორტიორთა განცხადებას ფასის გაზრდასთან დაკავშირებით მესტვირიშვილი განმარტავს, რომ ამაზე სებ-ის რეაქცია მონეტარული პოლიტიკის გატარება იქნება. "თუ ვინმე ზედმეტად გაზრდის ფასს, მათ შორის, იმპორტიორი და მას ეყოლება ადგილობრივი ჩამნაცვლებელი, ჩვენ ადრეც ვნახეთ რომ გააძვირეს და მერე მოუწიათ შემცირება და ახლაც ამ პროცესთან გვექნება საქმე",-განაცხადა მესტვირიშვილმა. კითხვაზე, ხომ არ მოახდინა გავლენა კურსზე რომელიმე მსხვილმა ტრანზაქციამ, არჩილ მესტვირიშვილის განცხადებით, გასულ წელს, როცა მსხვილი ტრანზაქცია იყო, ამაზე ეროვნულმა ბანკმა კომენტარი და ინტერვენციაც გააკეთა. მისივე თქმით, წელს მსგავს ფაქტს ადგილი არ აქვს. 