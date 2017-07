ლაშა ბექაური ევროპის ჩემპიონი გახდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dziudo [1] => qartveli-dziudoistebi [2] => qartveli-sportsmenebi [3] => qartveli-sportsmenebis-warmateba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142790 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dziudo [1] => qartveli-dziudoistebi [2] => qartveli-sportsmenebi [3] => qartveli-sportsmenebis-warmateba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142790 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 837 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dziudo [1] => qartveli-dziudoistebi [2] => qartveli-sportsmenebi [3] => qartveli-sportsmenebis-warmateba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dziudo [1] => qartveli-dziudoistebi [2] => qartveli-sportsmenebi [3] => qartveli-sportsmenebis-warmateba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142790) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (837,15036,15882,16896) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142694 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-30 22:42:29 [post_date_gmt] => 2017-06-30 18:42:29 [post_content] => ქართველმა ძიუდოისტმა, მიხეილ ბახბახაშვილმა, ევროპის ჩემპიონატის ფინალში აზერბაიჯანელი გნიაზ მაჰმუდლუს დაამარცხა (გადამწყვეტი იპონი 3:40-ზე). მიხეილ ბახბახაშვილმა, რომელიც 66 კგ წონით კატეგირიაში ასპარეზობდა, კაუნასში ჭაბუკთა შორის ევროპის ჩემპიონატზე სულ 5 შეხვედრა ჩაატარა და ხუთივე სუფთა გამარჯვებით დაასრულა. ფინალში გადასასვლელად მან უკრაინელ მეტოქე დაამარცხა. https://www.youtube.com/watch?v=kCo0HlCe2SY [post_title] => მიხეილ ბახბახაშვილმა ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა(ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mikheil-bakhbakhashvilma-evropis-chempionis-tituli-moipovavideo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 22:44:15 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 18:44:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142694 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 132681 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-21 14:25:23 [post_date_gmt] => 2017-05-21 10:25:23 [post_content] => ბელარუსის დედაქალაქ მინსკში მიმდინარე სამბოს ევროპის ჩემპიონატზე, საქართველოს ნაკრებმა მეორე ოქროს მედალი მოიპოვა. 74 კგ წონით კატეგორიაში, ქართველმა სამბისტმა, ლევან ნახურცხიშვილმა, ფინალში ბულგარელ აშოტ მარტიროსიანს სძლია და ევროპის ჩემპიონის ტიტული დაისაკუთრა. [post_title] => ლევან ნახუცრიშვილი ევროპის ჩემპიონი გახდა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => levan-nakhucrishvili-evropis-chempioni-gakhda-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-21 14:25:41 [post_modified_gmt] => 2017-05-21 10:25:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132681 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 124707 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-23 20:24:02 [post_date_gmt] => 2017-04-23 16:24:02 [post_content] => საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონი მეცხრედ გახდა. ქართველმა სპორტსმენებმა გუნდურ შეჯიბრში რუსეთის ნაკრები 3:2 დაამარცხეს. ამასთან, ევროპის ჩემპიონატის დასკვნით გუნდურ შეჯიბრში დღეს საქართველოს ნაკრებმა იტალია, სერბეთი და უკრაინა დაამარცხა. ევროპის ჩემპიონატის გუნდური შეჯიბრების ფინალური შეხვედრა თბილისის დროით, 18:00 საათზე დაიწყო. [post_title] => საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონი გახდა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-dziudoistta-nakrebi-evropis-chempioni-gakhda-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-23 20:24:30 [post_modified_gmt] => 2017-04-23 16:24:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124707 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 142694 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-30 22:42:29 [post_date_gmt] => 2017-06-30 18:42:29 [post_content] => ქართველმა ძიუდოისტმა, მიხეილ ბახბახაშვილმა, ევროპის ჩემპიონატის ფინალში აზერბაიჯანელი გნიაზ მაჰმუდლუს დაამარცხა (გადამწყვეტი იპონი 3:40-ზე). მიხეილ ბახბახაშვილმა, რომელიც 66 კგ წონით კატეგირიაში ასპარეზობდა, კაუნასში ჭაბუკთა შორის ევროპის ჩემპიონატზე სულ 5 შეხვედრა ჩაატარა და ხუთივე სუფთა გამარჯვებით დაასრულა. ფინალში გადასასვლელად მან უკრაინელ მეტოქე დაამარცხა. https://www.youtube.com/watch?v=kCo0HlCe2SY [post_title] => მიხეილ ბახბახაშვილმა ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა(ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mikheil-bakhbakhashvilma-evropis-chempionis-tituli-moipovavideo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 22:44:15 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 18:44:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142694 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 35 [max_num_pages] => 12 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0a525f08d2f14c47b4a5586539627ba1 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )