ლაშა თორდია: “დაახლოებით 1 წუთი გრძელდებოდა ჩხუბი და 12 რაუნდი ნამდვილად არ მიჩხუბია”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lasha-tordia [1] => otar-farckhaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132213 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lasha-tordia [1] => otar-farckhaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132213 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1759 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => lasha-tordia [1] => otar-farckhaladze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => lasha-tordia [1] => otar-farckhaladze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132213) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1759,15721) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131882 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-17 20:04:53 [post_date_gmt] => 2017-05-17 16:04:53 [post_content] => ოთარ ფარცხალაძის გამოკითხვა ლაშა თორდიასთან დაპირისპირების საქმეზე დასრულდა, ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის სამმართველოს პირველ განყოფილების შენობა უკვე დატოვა. გამოკითხვა 3 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. “გამოძიებას მოვუყევი ყველა დეტალი, ინციდენტი არ ყოფილა, იყო წამიერი შეხვედრა”, - განაცხადა ფარცხალაძემ. [post_title] => ოთარ ფარცხალაძის გამოკითხვა დასრულდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => otar-farckhaladzis-gamokitkhva-dasrulda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 20:04:53 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 16:04:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131882 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 131745 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-17 16:16:05 [post_date_gmt] => 2017-05-17 12:16:05 [post_content] => ლაშა თორდიასთან დაპირისპირების საქმეზე ძველი თბილისის პირველ განყოფილებაში გამოკითხვაზე ოთარ ფარცხალაძე ადვოკატებთან ერთად მივიდა. მას 13 მაისს მომხდარზე ვრცელი კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა ადასტურებს, რომ შარდენის ქუჩაზე მდევარე ერთ-ერთ ბარში გენერალურ აუდიტორს ნამდვილად შეხვდა, თუმცა მათ შორის ფიზიკური დაპირისპირება არ მომხდარა. ყოფილი გენერალური პროკურორის ადვოკატი, გაგი მოსიაშვილი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი „პირველივე დაძახებაზე გამოცხადდა საგამოძიებო ორგანოში“. ადვოკატის თქმით, ისინი ითანამრომლებენ გამოძიებასთან, რადგან „ფარცხალაძეს დასამალი არაფერი აქვს“. ოთარ ფარცხალაძე გამოკითხვაზე 15:00 საათზე იყო დაბარებული, თუმცა გზებზე შექმნილი საცობის გამო თითქმის ერთსაათიანი დაგვიანებით მივიდა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსი ლაშა თორდია ოთარ ფარცხალაძე ფიზიკურ ანგარიშსწორებაში ადანაშაულებს. [gallery link="file" ids="131767,131766"] [post_title] => ოთარ ფარცხალაძე საცობების გამო გამოკითხვაზე დაგვიანებით მივიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => otar-farckhaladze-sacobebis-gamo-gamokitkhvaze-dagvianebit-mivida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 16:16:05 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 12:16:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131745 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 131594 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-17 12:16:57 [post_date_gmt] => 2017-05-17 08:16:57 [post_content] => ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის სოფო კილაძის განცხადებით, პარლამენტი საგამოძიებო ორგანოების ფუნქციას ვერ შეითავსებს და აუდიტის სამსახურის უფროსის ლაშა თორდიას ცემის ფაქტთან დაკავშირებით საკითხის შესწავლა საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან უნდა მოხდეს. "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, კილაძემ აღნიშნა, რომ თუკი საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან გატარებული ღონისძიებები არასაკმარისი იქნება, პარლამენტი აღნიშნულ საქმეში სწორედ მაშინ ჩაერთვება. „ჩვენი გუნდის პოზიცია არის ის, რომ აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით უნდა მოხდეს სამართალდამცავების მხრიდან საკითხის შესწავლა და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. თუ დავინახავთ, რომ ეს არის არასაკმარისი, სწორედ ამ შემთხვევაში უნდა ჩავერთოთ ჩვენ. პარლამენტი საგამოძიებო ორგანოების ფუნქციას ვერ შეითავსებს. არ შეიძლება ფუნქციების აღრევა. ყველაფერს აქვს თავისი წესი. ყველა ადამიანი კანონის წინაშე თანასწორია“, - განაცხადა სოფო კილაძემ. საპარლამენტო ოპოზიცია აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის ლაშა თორდიას ცემის ფაქტთან დაკავშირებით, პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს. [post_title] => სოფო კილაძე ლაშა თორდიას საქმეზე - პარლამენტი საგამოძიებო ორგანოს ფუნქციას ვერ შეითავსებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sofo-kiladze-lasha-tordias-saqmeze-parlamenti-sagamodziebo-organos-funqcias-ver-sheitavsebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 12:16:57 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 08:16:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131594 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 131882 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-17 20:04:53 [post_date_gmt] => 2017-05-17 16:04:53 [post_content] => ოთარ ფარცხალაძის გამოკითხვა ლაშა თორდიასთან დაპირისპირების საქმეზე დასრულდა, ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის სამმართველოს პირველ განყოფილების შენობა უკვე დატოვა. გამოკითხვა 3 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. “გამოძიებას მოვუყევი ყველა დეტალი, ინციდენტი არ ყოფილა, იყო წამიერი შეხვედრა”, - განაცხადა ფარცხალაძემ. [post_title] => ოთარ ფარცხალაძის გამოკითხვა დასრულდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => otar-farckhaladzis-gamokitkhva-dasrulda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 20:04:53 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 16:04:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131882 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 14 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => cc57f6bb249ceafb2ac1e8ee4f8435d1 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )