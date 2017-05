ლაშა თორდიამ დაკითხვაზე უარი განაცხადა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lasha-tordia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131089 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lasha-tordia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131089 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1759 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => lasha-tordia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => lasha-tordia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131089) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1759) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130751 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-15 12:15:56 [post_date_gmt] => 2017-05-15 08:15:56 [post_content] => ყველა მოთხოვნა, რომელიც ყოფილ მთავარ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძეს ჰქონდა, თბილისის მერიაში დაუკმაყოფილეს, ამის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსმა, ლაშა თორდიამ განაცხადა. თორდია კვლავ აცხადებს, რომ მერიასა და ფარცხალაძეს შორის კორუფციულ გარიგებებს ჰქონდა ადგილი. „ჩემი პრიორიტეტი არის ოთარ ფარცხალაძის კორუფციული საქმიანობის გამოაშკარავება. ჩემი პრიორიტეტი არ არის წუწუნი ჩემს ჯანმრთელობაზე, ჩემს სხვა მიდრეკილებებზე და ა.შ. მე მზად ვარ ამაზე ვისაუბრო მას შემდეგ, რაც ამ ადამიანს ვიხილავ იქ, სადაც მისი ადგილია. მე ამ დღეებში უბრალოდ ვერ შევძლებ პრესკონფერენციის ჩატარებას, ვინაიდან ექიმებმა ერთკვირიანი წოლითი რეჟიმი გამომიწერეს და მითხრეს, რომ ცუდი შედეგები მოჰყვება, თუ გონებრივი დატვირთვა მექნება და ვივლი. ნამდვილად არ ვაპირებ ოთარ ფარცხალაძის გულისთვის საფრთხის ქვეშ დავიყენო თავი, მაგრამ ყველას მინდა ვუთხრა, რომ ეს ყველაფერი აუცილებლად იქნება გამოტანილი საჯაროდ, მოვამზადებთ კარგად და ყველაფერს კარგად აგიხსნით. კორუფციული გარიგება ეხევა ვერეს ხეობაში მიწის ნაკვეთების ჩანაცვლებას და შემდეგ, სადაც ჩაანაცვლა იქ კიდევ დამატებით... ფაქტობრივად პირდაპირი წესით მოხდა ყველაფერი, რადგან პირდაპირ დაუკმაყოფილეს ყველა ის მოთხოვნა, რაც მან მოითხოვა მერიაში და გადასცეს მიწის ნაკვეთები. არც ერთი გოჯი მიწა მისი შრომით, მისი დაზოგილი თანხებით არ არის. ამას ყველაფერს გამოვააშკარავებთ“, - აღნიშნა თორდიამ. ლაშა თორდიას რამდენიმესაათიანი დაკითხვა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო რამდენიმე წუთის წინ შეწყდა. როგორც ალადაშვილის კლინიკაში მყოფი კურიერის კორესპონდენტი იტყობინება, ლაშა თორდია დაკითხვის პროცესში შეუძლოდ გახდა. შეგახსენებთ, რომ პროკურორები ალადაშვილის კლინიკაში დღეს დაახლოებით 11:00 საათისთვის მივიდნენ. მათ არ დაუკონკრეტებიათ დაკითხეს თუ არა უკვე ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე, რომელსაც თორდია მასზე განხორციელებულ თავდასხმაში ადანაშაულებს. აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელს ლაშა თორდიას თავს დაესხნენ. სახელმწიფო აუდიტის პრესსამსახურში განაცხადეს, რომ მომხდარს ლაშა თორდია სამსახურებრივ მოვალეობას უკავშირებს. [post_title] => ლაშა თორდიას დაკითხვა შეწყდა - გენერალური აუდიტორი შეუძლოდ გახდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lasha-tordias-dakitkhva-shewyda-generaluri-auditori-sheudzlod-gakhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-14 15:17:57 [post_modified_gmt] => 2017-05-14 11:17:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130632 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 130556 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-13 21:48:13 [post_date_gmt] => 2017-05-13 17:48:13 [post_content] => ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს საქმე სათანადოდ იქნას გამოძიებული,- ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ გენერალურ აუდიტორზე ლაშა თორდიაზე მომხდარი თავდასხმის ფაქტზე კომენტირებისას განაცხადა. „ეს არის ძალიან მძიმე ფაქტი. რაც შეეხება საგამოძიებო კომისიის შექმნას, ესეც შეგვიძლია ჩვენ განვიხილოთ, მითუმეტეს, აუდიტის სამსახურს განსაკუთრებული კავშირი აქვს საქართველოს პარლამენტთან. ამ საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტში გვექნება კონსულტაციები. პირველ რიგში, უნდა დაველოდოთ გამოძიების მიმდინარეობას და ამის შემდეგ, უნდა ვიმსჯელოთ ჩვენ, თუნდაც კომისიის მიზანშეწონილობის თაობაზე“, -აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს საქმე სათანადოდ იქნას გამოძიებული,- ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ გენერალურ აუდიტორზე ლაშა თორდიაზე მომხდარი თავდასხმის ფაქტზე კომენტირებისას განაცხადა. „ეს არის ძალიან მძიმე ფაქტი. რაც შეეხება საგამოძიებო კომისიის შექმნას, ესეც შეგვიძლია ჩვენ განვიხილოთ, მითუმეტეს, აუდიტის სამსახურს განსაკუთრებული კავშირი აქვს საქართველოს პარლამენტთან. ამ საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტში გვექნება კონსულტაციები. პირველ რიგში, უნდა დაველოდოთ გამოძიების მიმდინარეობას და ამის შემდეგ, უნდა ვიმსჯელოთ ჩვენ, თუნდაც კომისიის მიზანშეწონილობის თაობაზე", -აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => ლაშა თორდია ფარცხალაძისა და მერიის კორუფციული გარიგებების გასაჯაროებას გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lasha-tordia-farckhaladzisa-da-meriis-korufciuli-garigebebis-gasajaroebas-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-15 12:15:56 [post_modified_gmt] => 2017-05-15 08:15:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130751 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 8 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 21f74dcc84502ca5e1dcc309b5fb8265 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )