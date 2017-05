ლაშა თორდიას შესახებ გავრცელებულ ვიდეოზე შსს კომენტარს არ აკეთებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lasha-tordia [1] => shalva-khucishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133850 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lasha-tordia [1] => shalva-khucishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133850 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1759 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => lasha-tordia [1] => shalva-khucishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => lasha-tordia [1] => shalva-khucishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133850) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1759,2780) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133738 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-24 13:37:41 [post_date_gmt] => 2017-05-24 09:37:41 [post_content] => მთელი სახელმწიფო სისტემაა ჩართული, რათა ოთარ ფარცხალაძე გამოიყვანონ იმ ვითარებიდან, რომელშიც ახლა არის - ამის შესახებ გენერალურმა აუდიტორმა ლაშა თორდიამ განაცხადა. სოციალური ქსელით დღეს გავრცელებული ვიდეოჩანაწერი, თორდიას განცხადებით, დანაშაულია, რომელიც „არავის შერჩება“. ”პირდაპირ ვეუბნები ირაკლი შოთაძეს, რომ მას ეს დანაშაული, რომელიც ჩაიდინა და ვიდეო ჩანაწერებით მანიპულირება დაიწყო, არ შერჩება. აუცილებლად იქნება გამოძიებული როდის დაიბარეს ეს ადამიანები, ამ კლუბის თანამშრომლები, რა ზეწოლა განხორციელდა მათზე და ყველა აგებს პასუხს დანაშაულისთვის”, - განაცხადა თორდიამ და აღნიშნა, რომ ვიდეოს ახლა გავრცელება ოთარ ფარცხალაძესთან მის დაპირისპირებას უკავშირდება. https://www.youtube.com/watch?v=r15ziAcD9oI [post_title] => "ვიდეოჩანაწერის გავრცელება არავის შერჩება"-ლაშა თორდია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => videochanaweris-gavrceleba-aravis-shercheba-lasha-tordia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-24 13:37:41 [post_modified_gmt] => 2017-05-24 09:37:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133738 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 133001 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-22 14:33:41 [post_date_gmt] => 2017-05-22 10:33:41 [post_content] => შსს-მ ოთარ ფარცხალაძესა და ლაშა თორდიას შორის მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების ამსახველი ვიდეომასალა გაავრცელა. უწყების ინფორმაციით, ინციდენტი ღამის კლუბში "ელ ცენტრო" დაახლოებით 20 წამის განმავლობაში გრძელდებოდა. კადრების მიხედვით, თავდაპირველად ლაშა თორდიამ სცადა დაერტყა ოთარ ფარცხალაძისთვის, თუმცა მის ნაცვლად ფარცხალაძის თანმხლებს, მიხეილ ჩოხელს მოხვდა. შემდეგ კი დაპირისპირებაში ჩაერია „ელ ცენტროს“ დაცვა და სიტუაცია განიმუხტა. შსს-ს ინფორმაციით, დაინიშნა სამედიცინო ექსპერტიზა. უწყების ცნობით, თვითმხილველებიც ადასტურებენ, რომ ფიზიკური დაპირისპირება გენერალურმა აუდიტორმა დაიწყო. [post_title] => ვინ დაიწყო დაპირისპირება - შსს თორდიასა და ფარცხალაძის ინციდენტის ვიდეოს ავრცელებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vin-daiwyo-dapirispireba-shss-tordiasa-da-farckhaladzis-incidentis-videos-avrcelebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-22 15:03:09 [post_modified_gmt] => 2017-05-22 11:03:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133001 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 132341 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-19 12:42:27 [post_date_gmt] => 2017-05-19 08:42:27 [post_content] => ლაშა თორდია მოწმეებზე მუქარასა და დაცინვას უარყოფს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსის თქმით, ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატებმა „სამარცხვინო განცხადება გააკეთეს“. „ჩვენ მორიგი სამარცხვინო განცხადებები მოვისმინეთ ადვოკატების მხრიდან, თუმცა ეს არ არის მთავარი თემა. მთავარია, რომ სისხლის სამართლის საქმე არასწორი კვალიფიკაციით მიმდინარეობს, რათა არ მოხდეს ვიდეოჩანაწერების ამოღება. მე მართლაც მინდა მოვუწოდო ყველა მოწმეს, რომ მათ ღიად ისაუბრონ იმაზე, რაც მოხდა იმ დაწესებულებაში. მე არანაირ მუქარას და დაცინვას არ ვახორციელებ. მე არავინ მომიხსენიებია ცინიკურად, გარდა ადვოკატებისა“, - განაცხადა ლაშა თორდიამ. მისივე თქმით, დასკვნას, რომელზეც სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მუშაობდა და რომელიც ოთარ ფარცხალაძესთან დაკავშირებულ კორუფციულ სქემებს შეეხება, მომავალ კვირას გამოქვეყნდება. ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატი მერაბ ჩიქოვანი ამბობს, რომ ლაშა თორდია „ელ ცენტროში“ მომხდარი ინციდენტის თვითმხილველებზე ზეწოლას ახორციელებს. „ჩვენი ასეთი სახის ღია მოწოდება ნებისმიერი თვითმხილველი პირის მიმართ განპირობებულია იმით, რომ ინფორმაციის შეგროვების დროს უკვე არაერთმა ნეიტრალურმა პირმა, რომელიც სტუმრობდა მოცემულ კაფე-ბარს და იყო თვითმხილველი მომხდარისა, უარი განაცხადა გამოკითხვაზე. მათი მხრიდან აპელირება გაკეთდა ლაშა თორდიას სატელევიზიო განცხადებაზე, სადაც ეს უკანასკნელი ცინიზმით მოიხსენიებს საკუთარ მოქალაქეებს და აცხადებს, რომ მათ აუცილებლად მოსთხოვს პასუხს. ასეთი ტიპის მუქარამ თავისი ნაყოფი გამოიღო და დღეს უკვე არაერთი ნეიტრალური ადამიანი უარს აცხადებს ინფორმაციის გაცემაზე. ბატონი თორდიას მუქარები ამით არ დასრულებულა და ის უკვე საჯაროდ გადასულია ადვოკატისა და ბატონ ოთარ ფარცხალაძის ირიბ მუქარაზე. შევახსენებთ თორდიას, რომ როგორც პროვოკაცია, ცრუ დასმენა, მუქარა და ადვოკატის საქმიანობისთვის ხელის შეშლა დასჯადია კანონმდებლობით და ასეთი ფაქტის არსებობის შემთხვევაში, მისგან განსხვავებით, დროულად შევატყობინებთ სამართალდამცავ ორგანოებს“, - განაცხადა მერაბ ჩიქოვანმა. [post_title] => ლაშა თორდია მოწმეებზე მუქარას უარყოფს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lasha-tordia-mowmeebze-muqaras-uaryofs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 12:42:27 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 08:42:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132341 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 133738 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-24 13:37:41 [post_date_gmt] => 2017-05-24 09:37:41 [post_content] => მთელი სახელმწიფო სისტემაა ჩართული, რათა ოთარ ფარცხალაძე გამოიყვანონ იმ ვითარებიდან, რომელშიც ახლა არის - ამის შესახებ გენერალურმა აუდიტორმა ლაშა თორდიამ განაცხადა. სოციალური ქსელით დღეს გავრცელებული ვიდეოჩანაწერი, თორდიას განცხადებით, დანაშაულია, რომელიც „არავის შერჩება“. ”პირდაპირ ვეუბნები ირაკლი შოთაძეს, რომ მას ეს დანაშაული, რომელიც ჩაიდინა და ვიდეო ჩანაწერებით მანიპულირება დაიწყო, არ შერჩება. აუცილებლად იქნება გამოძიებული როდის დაიბარეს ეს ადამიანები, ამ კლუბის თანამშრომლები, რა ზეწოლა განხორციელდა მათზე და ყველა აგებს პასუხს დანაშაულისთვის”, - განაცხადა თორდიამ და აღნიშნა, რომ ვიდეოს ახლა გავრცელება ოთარ ფარცხალაძესთან მის დაპირისპირებას უკავშირდება. https://www.youtube.com/watch?v=r15ziAcD9oI [post_title] => "ვიდეოჩანაწერის გავრცელება არავის შერჩება"-ლაშა თორდია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => videochanaweris-gavrceleba-aravis-shercheba-lasha-tordia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-24 13:37:41 [post_modified_gmt] => 2017-05-24 09:37:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133738 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 28 [max_num_pages] => 10 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => dd90ddb87568882d37545b516ebdfde1 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )