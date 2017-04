ლავროვს ოკუპირებულ აფხაზეთში ყანწით დახვდნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => okupirebuli-afkhazeti [1] => lavrovis-viziti-okupirebul-afkhazetshi [2] => ruset-saqartvelos-urtiertoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123391 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => okupirebuli-afkhazeti [1] => lavrovis-viziti-okupirebul-afkhazetshi [2] => ruset-saqartvelos-urtiertoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123391 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5908 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => okupirebuli-afkhazeti [1] => lavrovis-viziti-okupirebul-afkhazetshi [2] => ruset-saqartvelos-urtiertoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => okupirebuli-afkhazeti [1] => lavrovis-viziti-okupirebul-afkhazetshi [2] => ruset-saqartvelos-urtiertoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123391) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14846,5908,14891) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123184 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-18 13:01:07 [post_date_gmt] => 2017-04-18 09:01:07 [post_content] => რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებით, 2017 წლის 18-19 აპრილს საქართველოს ოკუპირებულ აფხაზეთის რეგიონს „ვიზიტით“ ეწვევა მინისტრი სერგეი ლავროვი. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებთან შეხვედრის პარალელურად, იგი მონაწილეობას მიიღებს ოკუპირებულ რეგიონში რუსეთის ფედერაციის ე.წ. საელჩოს ახალი შენობის გახსნის საზეიმო ღონისძიებაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დარღვევით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩასვლა ოკუპირებულ აფხაზეთის რეგიონში და იქ რუსეთის ფედერაციის უკანონო დიპლომატიური წარმომადგენლობის ახალი შენობის გახსნა უხეშად არღვევს საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში სახელმწიფოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემის პრინციპს და საერთაშორისო სამართლის სხვა ფუნდამენტურ ნორმებს. "აღნიშნული წარმოადგენს მოსკოვის პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელებას საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რაც მიზნად ისახავს ეთნიკური წმენდისა და სამხედრო ოკუპაციის მეშვეობით სუვერენული სახელმწიფოს საზღვრების ძალადობრივი ცვლილების დაკანონებას. მსგავსი უკანონო ქმედებებით რუსეთის ფედერაცია უშედეგოდ ცდილობს საოკუპაციო რეჟიმების ლეგიტიმაციას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას, შეწყვიტოს პროვოკაციული ქმედებების პრაქტიკა, პატივი სცეს სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიულ მთლიანობას და შეასრულოს ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები, მათ შორის, 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება," - ნათქვამია საგარეო უწყების განცხადებაში. [post_title] => საგარეო საქმეთა სამინისტრო სოხუმში ლავროვის ჩასვლას ეხმიანება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sagareo-saqmeta-saministro-sokhumshi-lavrovis-chasvlas-ekhmianeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 13:01:07 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 09:01:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123184 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 123107 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-18 10:09:11 [post_date_gmt] => 2017-04-18 06:09:11 [post_content] => ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის, სერგეი ლავროვის სტუმრობა ღია პროვოკაციული ნაბიჯია, "ინტერპრესნიუსის" ცნობით, ამის შესახებ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა განაცხადა. „რუსეთის უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლების, მათ შორის, საგარეო საქმეთა მინისტრის მხრიდან ეს არ არის პირველი ვიზიტი სოხუმში. ეს არის კიდევ ერთი, ღია პროვოკაციული ნაბიჯი. იმედს ვიტოვებ, რომ აფხაზური საზოგადოება გააცნობიერებს, რეალურად რა ვითარებაში იმყოფება დღეს რეგიონი, რას ნიშნავს ამგვარი ვიზიტები და რუსეთის ექსკლუზიური გავლენა რეგიონზე, რომ საქმე გვაქვს ოკუპაციასთან და დე ფაქტო ანექსიის მცდელობასთან, როდესაც საზოგადოების ცხოვრების ყველა სფეროზე რუსეთს ექსკლუზიური გავლენა აქვს. ვფიქრობ, ეს ვიზიტიც სწორედ ამ ჭრილში შეიძლება იყოს განხილული“, - განაცხადა ქეთევან ციხელაშვილმა. მინისტრი დარწმუნებულია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა სათანადოდ შეაფასებს რუსეთის მაღალჩინოსნის ვიზიტს სოხუმში. სერგეი ლავროვის ვიზიტი ოკუპირებულ აფხაზეთში 18-19 აპრილს იგეგმება. [post_title] => ლავროვი სოხუმში ჩადის, საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის ღია პროვოკაციულ ნაბიჯზე საუბრობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lavrovi-sokhumshi-chadis-saqartvelos-khelisufleba-rusetis-ghia-provokaciul-nabijze-saubrobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 10:28:24 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 06:28:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123107 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 115050 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-03-14 19:39:32 [post_date_gmt] => 2017-03-14 15:39:32 [post_content] => ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონში ჩატარებულ ე.წ. არჩევნებს ნატო და ევროკავშირი გამოეხმაურა, - ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს. „ნატო არ აღიარებს 12 მარტს საქართველოს აფხაზეთის რეგიონში ჩატარებულ ე.წ. არჩევნებს. ნატო მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში და არ ცნობს საქართველოს რეგიონების - აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას“, - აღნიშნულია ჯეიმს აპატურაის განცხადებაში. აფხაზეთის რეგიონში ჩატარებულ ე.წ. არჩევნებთან დაკავშირებით განცხადებები გაავრცელეს ნატო-ს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინის პრესსპიკერმა მაია კოციანჩიჩიმ. აფხაზეთის რეგიონში ჩატარებულ ე.წ. საპარლამენტო არჩევნებს უარყოფითად აფასებს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინის პრესსპიკერის მაია კოციანჩიჩიც. „ევროკავშირი არ ცნობს კონსტიტუციურ და საკანონმდებლო ჩარჩოს, რომელშიც აფხაზეთის ე.წ. საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა და ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ მხარდაჭერას”, - ნათქვამია მაია კოციანჩიჩის განცხადებაში. ე.წ. საპარლამენტო არჩევნები აფხაზეთის რეგიონში 12 მარტს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებისა და პრინციპების დარღვევით ჩატარდა. [post_title] => ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონში ჩატარებულ ე.წ. არჩევნებს ნატო და ევროკავშირი გამოეხმაურა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => okupirebuli-afkhazetis-regionshi-chatarebul-e-w-archevnebs-nato-da-evrokavshiri-gamoekhmaura [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-14 19:39:32 [post_modified_gmt] => 2017-03-14 15:39:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115050 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 123184 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-18 13:01:07 [post_date_gmt] => 2017-04-18 09:01:07 [post_content] => რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებით, 2017 წლის 18-19 აპრილს საქართველოს ოკუპირებულ აფხაზეთის რეგიონს „ვიზიტით“ ეწვევა მინისტრი სერგეი ლავროვი. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებთან შეხვედრის პარალელურად, იგი მონაწილეობას მიიღებს ოკუპირებულ რეგიონში რუსეთის ფედერაციის ე.წ. საელჩოს ახალი შენობის გახსნის საზეიმო ღონისძიებაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დარღვევით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩასვლა ოკუპირებულ აფხაზეთის რეგიონში და იქ რუსეთის ფედერაციის უკანონო დიპლომატიური წარმომადგენლობის ახალი შენობის გახსნა უხეშად არღვევს საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში სახელმწიფოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემის პრინციპს და საერთაშორისო სამართლის სხვა ფუნდამენტურ ნორმებს. "აღნიშნული წარმოადგენს მოსკოვის პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელებას საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რაც მიზნად ისახავს ეთნიკური წმენდისა და სამხედრო ოკუპაციის მეშვეობით სუვერენული სახელმწიფოს საზღვრების ძალადობრივი ცვლილების დაკანონებას. მსგავსი უკანონო ქმედებებით რუსეთის ფედერაცია უშედეგოდ ცდილობს საოკუპაციო რეჟიმების ლეგიტიმაციას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას, შეწყვიტოს პროვოკაციული ქმედებების პრაქტიკა, პატივი სცეს სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიულ მთლიანობას და შეასრულოს ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები, მათ შორის, 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება," - ნათქვამია საგარეო უწყების განცხადებაში. [post_title] => საგარეო საქმეთა სამინისტრო სოხუმში ლავროვის ჩასვლას ეხმიანება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sagareo-saqmeta-saministro-sokhumshi-lavrovis-chasvlas-ekhmianeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 13:01:07 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 09:01:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123184 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 8 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 161f59e8cfbc3c5e51b3c2efa82f95ad [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )