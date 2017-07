ლედი გაგამ რუსი ოლიგარქების შვილების ქორწილში იმღერა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ledi-gaga ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143563 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ledi-gaga ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143563 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 12941 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ledi-gaga ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ledi-gaga ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143563) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12941) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127731 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-05 11:26:04 [post_date_gmt] => 2017-05-05 07:26:04 [post_content] => ცოტა ხნის წინ, პრინცმა უილიამმა და მომღერალმა ლედი გაგამ facetime-ის საშუალებით ფსიქიკურ აშლილობაზე ისაუბრეს. ვიდეოდან, რომელიც ქსელში გავრცელდა, ჩანდა, რომ მომღერალმა და სამეფო ტახტის მემკვიდრემ ერთმანეთს არაჩვეულებრივად გაუგეს, თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, ერთი შეხედვით. კერძოდ, პრინცს ეწყინა მომღერლისგან ის, რომ მან პრინცესა დიანას „კიდევ ერთი მკვდარი ქერა“ უწოდა. საუბარია მომღერლის 2013 წლის სიმღერაზე „Princess Die“. როგორც გაირკვა, უილიამმა, რომელიც ლედი გაგას შემოქმედების თაყვანისმცემელი არ არის, სიმღერას ცოტა ხნის წინ შემთხვევით მოუსმინა. სამეფო წყაროს ცნობით, უილიამი ძალიან გააბრაზა ამ ყველაფერმა. შეგახსენებთ, რომ სიმღერაში ლედი გაგა პრინცესა დიანას არა ავტოკატასტროფას, არამედ თვითმკვლელობას მიაწერს. სამეფო ოჯახი ამ ყველაფერზე ჩივილს არ აპირებს, თუმცა პრინცი ლედი გაგასთან თბილ ურთიერთობას გამორიცხავს. პრინცი უილიამი ლედი გაგაზე ნაწყენია

2017-02-08

ლედი გაგას გამოსვლა სუპერბოულზე, შოუს ისტორიაში საუკეთესოდ უკვე დასახელდა. თუმცა ცნობილი ხდება, რომ მომღერალს ცერემონიის პროდიუსერებთან უთანხმოება მოუვიდა. საუბარია სიმღერის „Born This Way" ტექსტზე, სადაც გაგას ლგბტ-თემის მხარდაჭერის შესახებ არსებული სიტყვების შეცვლა მოსთხოვეს. ამასთან, ცერემონიამდე რამდენიმე დღით ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შოუს ორგანიზატორებმა მას პოლიტიკური განცხადებებისგან თავის შეკავებაც მოსთხოვეს, თუმცა ტრამპის „კბენა" მან მაინც მოახერხა სიმღერის „This Land Is Your Land" შესრულების დროს, რომლის ბოლოს სიტყვები „მათ ააშენეს დიდი კედელი. მათ ჩემი შეჩერება სურდათ" ლედი გაგამ დღევანდელ მდგომარეობას მიუძღვნა. საქმე ტრამპის ბრძანებას ეხება, რომლის მიხედვითაც მექსიკასა და ამერიკას შორის მან კედლის მშენებლობა დაიწყო. სიმღერის ორიგინალი კი, თავის დროზე, ბერლინის კედელს ეძღვნებოდა.

ლედი გაგას სუპერბოულის პროდიუსერებთან უთანხმოება მოუვიდა პრინცი უილიამი ლედი გაგაზე ნაწყენია პრინცი უილიამი ლედი გაგაზე ნაწყენია