ლეგენდარული და თანამედროვე ლამაზმანები ემპაირ სტეიტ ბილდინგზე „განათდნენ“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gven-stefani [1] => elizabet-teilori [2] => harpers-bazaar [3] => odri-hepberni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124415 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gven-stefani [1] => elizabet-teilori [2] => harpers-bazaar [3] => odri-hepberni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124415 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1525 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gven-stefani [1] => elizabet-teilori [2] => harpers-bazaar [3] => odri-hepberni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gven-stefani [1] => elizabet-teilori [2] => harpers-bazaar [3] => odri-hepberni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124415) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9539,1525,12115,14954) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124106 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-21 10:48:58 [post_date_gmt] => 2017-04-21 06:48:58 [post_content] => შვეიცარიაში ოდრი ჰეპბერნის კაბების გამოფენა გაიხსნება. უნიკალური ექსპოზიცია ლოზანაში, ჟენევის ტბის სიახლოვეს განთავსდება და მასზე მისულ დამთვალიერებელს ოსკაროსანი მსახიობის 50-მდე კაბის, აქსესუარებისა და ქუდების ნახვის საშუალება ექნება. შეგახსენებთ, რომ ოდრის კაბები ლეგენდარულ დიზაინერს - ჰუბერ დე ჟივანშის ეკუთვნის და მისი შემოქმედების ნახვის საშუალება საზოგადოებას არც თუ ხშირად აქვს ხოლმე. მოდელიერი გამოფენებზე წლების განმავლობაში სასტიკ უარს აცხადებდა, რადგან დარწმუნებული იყო, რომ ასეთი პატივის ღირსი მხოლოდ მისი მასწავლებელი ბალენსიაგა იყო. რაც შეეხება ლოზანას გამოფენას, ის 20 მაისს გაიხსნება და 17 სექტემბრამდე გასტანს, ვიზიტორები კი ოდრისა და ჰუბერის მეგობრობის შესახებ უფრო მეტს გაიგებენ. [post_title] => შვეიცარიაში ოდრი ჰეპბერნის კაბების გამოფენა გაიხსნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shveicariashi-odri-hepbernis-kabebis-gamofena-gaikhsneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-21 13:44:14 [post_modified_gmt] => 2017-04-21 09:44:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124106 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 124128 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-20 22:24:35 [post_date_gmt] => 2017-04-20 18:24:35 [post_content] => დევიდ კომა მსოფლიომ 2009 წელს გაიცნო, როცა დიზაინერმა პირველი მაღაზია გახსნა. ქართველი დიზაინერის სამოსს, ისეთი ცნობილი ვარსკვლავები იცმევენ, როგორებიც არიან ბიონსე, ჯენიფერ ლოპესი, ჰოლი ბერი, კამერონ დიასი და სხვები. დევიდ კომამ გუშინ ინსტაგრამის საკუთარ გვერდზე, გვენ სტეფანის ფოტო გამოაქვეყნა, რომელიც “The Voice-ის“ ჟიურიში თავს სწორედ დევიდ კომას კაბით იწონებს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ გვენ სტეფანი “ვოისის“ ჟიურიში მომავალი სეზონიდან აღარ იქნება. ამის მიზეზი კი მისი და მაილი საირუსის დაპირისპირება გახლავთ. უკვე გადაწყვეტილია, რომ პროექტის ჟიურიში მომავალი სეზონიდან მაილი საირუსს ვიხილავთ, სწორედ ამიტომ თქვა გვენ სტეფანიმ უარი პროექტზე. ფოტოები [post_title] => გვენ სტეფანი დევიდ კომას ულამაზეს კაბაში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gven-stefani-devid-komas-ulamazes-kabashi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-20 22:24:35 [post_modified_gmt] => 2017-04-20 18:24:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124128 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 113456 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-08 12:23:39 [post_date_gmt] => 2017-03-08 08:23:39 [post_content] => 7 თვის ორსულმა სიარამ Harper's Bazaar-ის ფოტოსესიისთვის იპოზიორა. 31 წლის მომღერალი, რომელთან ერთადაც მისი 2 წლის ვაჟიშვილიც ჩანს, გამოცემის რამდენიმე კადრისთვის მთლიანად გაშიშვლდა. მუსიკოსმა ჟურნალს ინტერვიუც მისცა და პირად ცხოვრებასა და კარიერაზეც ისაუბრა: „ჩემი ახლანდელი ცხოვრება ძალიან მომწონს. მალე მეორე შვილის დედა გავხდები, რაც ნიშნავს, რომ მუდმივად აქტივობაში უნდა ვიყო“. მნიშვნელოვანი მოვლენის პარალელურად, სიარა რიგით მეშვიდე ალბომის გამოსაცემადაც ემზადება. „ერთადერთი, რაზეც ცხოვრებაში ვოცნებობ ის არის, რომ მომღერლის კარიერის პარალელურად, მთელი სამყარო ავაცეკვო. ეს არის ჩემი მიზანი და მას აუცილებლად მოვიყვან სისრულეში“, - აცხადებს მომღერალი. https://www.instagram.com/p/BRWQR2YhBUa/ [post_title] => 7 თვის ორსული სიარა Harper's Bazaar-ის ფოტოსესიაში გაშიშვლდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 7-tvis-orsuli-siara-harpers-bazaar-is-fotosesiashi-gashishvlda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-08 14:51:33 [post_modified_gmt] => 2017-03-08 10:51:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113456 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 124106 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-21 10:48:58 [post_date_gmt] => 2017-04-21 06:48:58 [post_content] => შვეიცარიაში ოდრი ჰეპბერნის კაბების გამოფენა გაიხსნება. უნიკალური ექსპოზიცია ლოზანაში, ჟენევის ტბის სიახლოვეს განთავსდება და მასზე მისულ დამთვალიერებელს ოსკაროსანი მსახიობის 50-მდე კაბის, აქსესუარებისა და ქუდების ნახვის საშუალება ექნება. შეგახსენებთ, რომ ოდრის კაბები ლეგენდარულ დიზაინერს - ჰუბერ დე ჟივანშის ეკუთვნის და მისი შემოქმედების ნახვის საშუალება საზოგადოებას არც თუ ხშირად აქვს ხოლმე. მოდელიერი გამოფენებზე წლების განმავლობაში სასტიკ უარს აცხადებდა, რადგან დარწმუნებული იყო, რომ ასეთი პატივის ღირსი მხოლოდ მისი მასწავლებელი ბალენსიაგა იყო. რაც შეეხება ლოზანას გამოფენას, ის 20 მაისს გაიხსნება და 17 სექტემბრამდე გასტანს, ვიზიტორები კი ოდრისა და ჰუბერის მეგობრობის შესახებ უფრო მეტს გაიგებენ. [post_title] => შვეიცარიაში ოდრი ჰეპბერნის კაბების გამოფენა გაიხსნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shveicariashi-odri-hepbernis-kabebis-gamofena-gaikhsneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-21 13:44:14 [post_modified_gmt] => 2017-04-21 09:44:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124106 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 9 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 05d985eaa669a4a6dc01a821f2232506 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )