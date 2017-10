ლეგიონის ამბები: ქართული გოლები და ვაკოს ბოლო წუთის პლეი-ოფი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => legionerebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178998 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => legionerebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178998 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => legionerebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => legionerebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178998) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2469,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178993 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-23 10:23:32 [post_date_gmt] => 2017-10-23 06:23:32 [post_content] => საქართველოს ნაკრების მცველმა და „ვიტესის“ კაპიტანმა, გურამ კაშიამ ლგბტ პირთა მხარდასაჭერ აქციაში მონაწილეობისთვის ატეხილ სკანდალს უპასუხა. გულშემატკივართა მნიშვნელოვანმა ნაწილმა კაშია ამ აქციაში მონაწილეობისთვის „ფეისბუქის“ მეშვეობით გააკრიტიკა. „მე ყოველთვის მხარს ვუჭერ ადამიანების თავისუფლებას და ყოველგვარი ძალადობის წინააღმდეგი ვარ. სანამ ადამიანი სხვებს რაიმე ცუდს არ გაუკეთებს, მე მას ყოველთვის დავუჭერ მხარს. რთულია ამის ახსნა, ჩვენს სამშობლოში ზოგიერთი ადამიანი ამას ვერ იღებს. ცოტანი იყვნენ ისინი, ვინც ჩემს „ფეისბუქზე“ გამოხატეს უკმაყოფილება და ცხადია, ამისთვის დიდი ყურადღება არ მიმიქცევია. ისინი ჩემით იმედგაცრუებულნი იყვნენ, მაგრამ არ ვნანობ, რაც გავაკეთე. ეს ჩემი პასუხისმგებლობაც იყო. მე არ მანაღვლებს - ვინ ხარ შენ, რას აკეთებ ამ ცხოვრებაში. თუ სხვა ადამიანს არაფერს უშავებ, შეგიძლია იყო ის, ვინც გინდა - ეს ჩემი მრწამსია. რამდენიმე ადამიანი ამით იმედგაცრუებული იყო, მაგრამ ეს დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს. თუნდაც ათასობით ადამიანი ამის წინააღმდეგი იყოს, თუ ეროვნულ ნაკრებში გამომიძახებენ, აუცილებლად წავალ სათამაშოდ“, - ციტირებს nos.nl კაშიას სიტყვებს. შეგახსენებთ, ჰოლანდიის ჩემპიონატის ერთ-ერთი ტურის მატჩებში გუნდის კაპიტნები ლგბტ პირების მხარდასაჭერი სამკლაურით გავიდნენ. [post_title] => არ ვნანობ, რაც გავაკეთე: გურამ კაშია ლგბტ თემაზე პასუხობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ar-vnanob-rac-gavakete-guram-kashia-lgbt-temaze-pasukhobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-23 10:23:32 [post_modified_gmt] => 2017-10-23 06:23:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178993 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 178882 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-23 09:25:28 [post_date_gmt] => 2017-10-23 05:25:28 [post_content] => ვლადიმირ პუტინის მოთხოვნაზე, გაეზარდათ ყველაზე იაფფასიანი ბილეთების რაოდენობა, რომელსაც მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეები შეიძენდნენ - ფიფამ კატეგორიული უარი განაცხადა. ფიფას გენერალური დირექტორის ფატმი სამურის მტკიცებით, ორგანიზაცია არანაირი ცვლილებების განხორციელებას არ აპირებს და მსოფლიო ჩემპიონატზე დასასწრები ბილეთები კვლავ ძველებურად გაიყიდება. "რაოდენობა, ისევე როგორც ღირებულება, იგივე რჩება. მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე დასასწრები ყველაზე იაფფასიანი ბილეთი 1250 რუბლი (21.7 დოლარი) ეღირება. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრა გავმართეთ. აღებული ვალდებულებები ზედმიწევნით უნდა შესრულდეს. საქმე ეხება მე-4 კატეგორიის 350 ათას ბილეთს, რომელიც მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეებისთვისაა განკუთვნილი." [post_title] => ფიფამ პუტინს უარი უთხრა: ყველაფერი ძველებურად იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fifam-putins-uari-utkhra-yvelaferi-dzveleburad-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 17:29:44 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 13:29:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178882 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 178932 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-22 17:32:44 [post_date_gmt] => 2017-10-22 13:32:44 [post_content] => საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელი ჯანო ანანიძე, არჩევნებზე თბილისის, 60-ე საჯარო სკოლაში გამოცხადდა და თავისი მოქალაქეობრივი ვალი მოიხადა. შეგახსენებთ, რომ მოსკოვის "სპარტაკის" ქართველმა ჰავბეკმა ტრავმა რუსეთის პრემიერლიგის მე-13 ტურში, სტუმრად "ტომთან" გასამართი მატჩის წინა ვარჯიშზე მიიღო. ეს მისი პირველი საჯარო ფოტოა ტრავმის შემდეგ, რომელიც საქართველოში გადაიღო. [post_title] => ჯანო არჩევნებზე მივიდა: ანანიძის პირველი საჯარო ფოტო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jano-archevnebze-mivida-ananidzis-pirveli-sajaro-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 17:32:44 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 13:32:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178932 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 178993 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-23 10:23:32 [post_date_gmt] => 2017-10-23 06:23:32 [post_content] => საქართველოს ნაკრების მცველმა და „ვიტესის“ კაპიტანმა, გურამ კაშიამ ლგბტ პირთა მხარდასაჭერ აქციაში მონაწილეობისთვის ატეხილ სკანდალს უპასუხა. გულშემატკივართა მნიშვნელოვანმა ნაწილმა კაშია ამ აქციაში მონაწილეობისთვის „ფეისბუქის“ მეშვეობით გააკრიტიკა. „მე ყოველთვის მხარს ვუჭერ ადამიანების თავისუფლებას და ყოველგვარი ძალადობის წინააღმდეგი ვარ. სანამ ადამიანი სხვებს რაიმე ცუდს არ გაუკეთებს, მე მას ყოველთვის დავუჭერ მხარს. რთულია ამის ახსნა, ჩვენს სამშობლოში ზოგიერთი ადამიანი ამას ვერ იღებს. ცოტანი იყვნენ ისინი, ვინც ჩემს „ფეისბუქზე“ გამოხატეს უკმაყოფილება და ცხადია, ამისთვის დიდი ყურადღება არ მიმიქცევია. ისინი ჩემით იმედგაცრუებულნი იყვნენ, მაგრამ არ ვნანობ, რაც გავაკეთე. ეს ჩემი პასუხისმგებლობაც იყო. მე არ მანაღვლებს - ვინ ხარ შენ, რას აკეთებ ამ ცხოვრებაში. თუ სხვა ადამიანს არაფერს უშავებ, შეგიძლია იყო ის, ვინც გინდა - ეს ჩემი მრწამსია. რამდენიმე ადამიანი ამით იმედგაცრუებული იყო, მაგრამ ეს დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს. თუნდაც ათასობით ადამიანი ამის წინააღმდეგი იყოს, თუ ეროვნულ ნაკრებში გამომიძახებენ, აუცილებლად წავალ სათამაშოდ“, - ციტირებს nos.nl კაშიას სიტყვებს. შეგახსენებთ, ჰოლანდიის ჩემპიონატის ერთ-ერთი ტურის მატჩებში გუნდის კაპიტნები ლგბტ პირების მხარდასაჭერი სამკლაურით გავიდნენ. [post_title] => არ ვნანობ, რაც გავაკეთე: გურამ კაშია ლგბტ თემაზე პასუხობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ar-vnanob-rac-gavakete-guram-kashia-lgbt-temaze-pasukhobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-23 10:23:32 [post_modified_gmt] => 2017-10-23 06:23:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178993 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1071 [max_num_pages] => 357 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 3b20ae69d2cc7253c572ede2d48d7527 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )