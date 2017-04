ლეიდი გაგა და ბრედლი კუპერი პაპარაცებმა კოცნის დროს დააფიქსირეს (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bredli-kuperi [1] => leidi-gaga ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123522 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bredli-kuperi [1] => leidi-gaga ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123522 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 963 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bredli-kuperi [1] => leidi-gaga ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bredli-kuperi [1] => leidi-gaga ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123522) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (963,3872) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123484 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-19 12:45:48 [post_date_gmt] => 2017-04-19 08:45:48 [post_content] => ამერიკელმა მომღერალმა ლედი გაგამ და ბრიტანეთის პრინცმა უილიამმა FaceTime-ის საშუალებით ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ისაუბრეს. საუბარი პროექიტ Heads Together ფარგლებში განვითარდა, რომელიც პრინცისა და მისი მეუღლის, ქეით მიდლტონის პატრონაჟით ფუნქციონირებს. ლედი გაგას თქმით, თანამედროვე საზოგადოებაში ფსიქიკური პრობლემები სირცხვილთან ასოცირდება. მომღერალმა საკუთარ პრობლემებზე, კერძოდ კი პოსტტრავმულ სტრესულ აშლილობაზეც ისაუბრა. ლედი გაგამ განაცხადა, რომ ვერაფერს უხერხებს იმ ფაქტს, რომ ხანდახან დილით დაღლილს, მოწყენილს და მშფოთვალეს ეღვიძება. უილიამის თქმით, ასეთი თემების განხილვის დრო დადგა და დახმარება უბრალოდ საუბრითაც კი შესაძლებელია. პრინცი და მომღერალი ერთობლივი სამუშაოს გაგრძელების აუცილებლობაზე შეთანხმდნენ, მიზნობრივ აუდიტორიად კი ახალგაზრდები აირჩიეს, რომლებსაც დახმარება უპირველესად სჭირდებათ. ლედი გაგამ და პრინცმა უილიამმა ოქტომბერში დიდ ბრიტანეთში შეხვედრაც დაგეგმეს. [video width="636" height="382" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/04/636x382_MP4_139634715829450287.mp4"][/video]

ლეიდი გაგამ და პრინცმა უილიამმა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ისაუბრეს (ვიდეო) ბრედლი კუპერი და ირინა შეიკი მილოცვებს იღებენ. როგორც გაირკვა, წყვილს პატარა ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ შეეძინა, თუმცა, ამ ფაქტს საგულდაგულოდ მალავდა. ინფორმაცია გამოცემამ People ოფიციალურად დაადასტურა. პატარას სქესსა და სახელს მშობლები არ ამხელენ, ისევე, როგორც დაფარეს ირინას ორსულობის ამბავი. ეს ფაქტი ცნობილი დეკემბერში, "ვიქტორია სეკრეტის" შოუზე გახდა. 31 წლის შეიკისთვის და 42 წლის კუპერისთვის ეს პირველი შვილია.

ბრედლი კუპერი და ირინა შეიკი მშობლები პირველად გახდნენ ლეიდი გაგა და ტეილორ კინი ერთმანეთს ხუთწლიანი ურთიერთობის შემდეგ დაშორდნენ, თუმცა ამ დრომდე ნიშნობის ბეჭედს, რომელიც მას ტეილორმა აჩუქა, ინახავდა. ახლა კი, როდესაც ახალ ბოიფრენდთან, კრისტიან კარინოსთან აქვს რომანი, გულის ფორმის ბეჭედი მან კინის დაუბრუნა. მომღერლის ახლობლის განცხადებით, ამ საქციელით მან ამ ურთიერთობაში საბოლოოდ წერტილი დასვა. შეგახსენებთ, რომ ლედი გაგასა და კრისტიან კარინოს რომანის შესახებ სუპერბოულის შემდეგ გახდა ცნობილი, რომლის შემდეგ მომღერალი გრძნობებს აღარ მალავს და საზოგადოებაში ახალ რჩეულთან ერთად ჩნდება.

[gallery link="file" columns="4" ids="109047,109048,109049,109050"]

ლეიდი გაგამ ყოფილ საქმროს ნიშნობის ბეჭედი უკან დაუბრუნა [video width="636" height="382" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/04/636x382_MP4_139634715829450287.mp4"][/video]

ლეიდი გაგამ და პრინცმა უილიამმა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ისაუბრეს (ვიდეო)

ამერიკელმა მომღერალმა ლედი გაგამ და ბრიტანეთის პრინცმა უილიამმა FaceTime-ის საშუალებით ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ისაუბრეს. საუბარი პროექიტ Heads Together ფარგლებში განვითარდა, რომელიც პრინცისა და მისი მეუღლის, ქეით მიდლტონის პატრონაჟით ფუნქციონირებს. ლედი გაგას თქმით, თანამედროვე საზოგადოებაში ფსიქიკური პრობლემები სირცხვილთან ასოცირდება. მომღერალმა საკუთარ პრობლემებზე, კერძოდ კი პოსტტრავმულ სტრესულ აშლილობაზეც ისაუბრა. ლედი გაგამ განაცხადა, რომ ვერაფერს უხერხებს იმ ფაქტს, რომ ხანდახან დილით დაღლილს, მოწყენილს და მშფოთვალეს ეღვიძება. უილიამის თქმით, ასეთი თემების განხილვის დრო დადგა და დახმარება უბრალოდ საუბრითაც კი შესაძლებელია. პრინცი და მომღერალი ერთობლივი სამუშაოს გაგრძელების აუცილებლობაზე შეთანხმდნენ, მიზნობრივ აუდიტორიად კი ახალგაზრდები აირჩიეს, რომლებსაც დახმარება უპირველესად სჭირდებათ. ლედი გაგამ და პრინცმა უილიამმა ოქტომბერში დიდ ბრიტანეთში შეხვედრაც დაგეგმეს.