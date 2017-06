ლეილა მუსტაფაევას საქართველოს მოქალაქეობის მიღება არ სურს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afgan-mukhtarli [1] => leila-mustafaeva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136194 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afgan-mukhtarli [1] => leila-mustafaeva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136194 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16175 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => afgan-mukhtarli [1] => leila-mustafaeva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => afgan-mukhtarli [1] => leila-mustafaeva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136194) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16175,16245) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136191 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-03 23:22:10 [post_date_gmt] => 2017-06-03 19:22:10 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საქართველოს პრეზიდენტს სთხოვს, გამონაკლისის სახით, შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადაში მიანიჭოს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის ცოლსა და შვილს საქართველოს მოქალაქეობა. გიორგი კვირიკაშვილმა საგანგებო განცხადება გაავრცელა. პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით შექმნილი ვითარება აზიანებს ქვეყნის იმიჯს, რაც სრულიად დაუშვებელია. გიორგი კვირიკაშვილის მტკიცებით, სახელმწიფოს ინტერესშია, გამოძიება გამჭვირვალედ წარიმართოს. "სამართალდამცავი უწყებები აქტიურ კომუნიკაციაში არიან როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ასევე, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან და სრულ მზადყოფნას გამოთქვამენ ღია თანამშრომლობისთვის. ჩვენ საკმაოდ რთული გზა გავიარეთ და დღეს ვართ სამართლებრივი, დემოკრატიული ქვეყანა, რომელიც მიისწრაფის ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურებისკენ, იზიარებს მათ ფასეულობებს, აღიარებს კანონის უზენაესობას და იცავს ადამიანის უფლებებს. ჩვენ არაფრის ფასად დავთმობთ ამ მონაპოვარს და კვლავ გავაკეთებთ ყველაფერს, რათა ჩვენს ქვეყანაში თითოეული ადამიანის უფლებები სრულად იყოს დაცული მიუხედავად იმისა, რომელი ქვეყნის მოქალაქეა იგი, ან როგორი პოლიტიკური შეხედულებები აქვს. აქვე, მინდა დავაფიქსირო საქართველოს მთავრობის მხრიდან სრული მზადყოფნა, რომ მომართვის შემთხვევაში, იუსტიციის სამინისტრო დახმარებას აღმოუჩენს აზერბაიჯანის მოქალაქის, აფგან მუხთარლის მეუღლესა და შვილებს მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ვადებში ყველანაირი სამართლებრივი პროცედურების მოგვარების კუთხით. ამასთან, მინდა ვთხოვო საქართველოს პრეზიდენტს, შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, გამონაკლისის სახით, შეძლებისდაგვარად, მოკლე ვადაში მიანიჭოს აფგან მუხთარლის მეუღლესა და შვილებს საქართველოს მოქალაქეობა,"- წერს კვირიკაშვილი. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის ცოლი, ლეილა მუსტაფაევა საქმის ახალ გარემოებებზე საუბრობს. მისი ინფორმაციით, მუხთარლი თბილისის ერთ-ერთი ქუჩიდან საქართველოს კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლებმა წაიყვანეს აზერბაიჯანის საზღვრამდე. მუსტაფაევას თქმითვე, იმ ვერსიას, რომ ჟურნალისტმა თავად დაგეგმა საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა, მისი ჩაცმულობა გამორიცხავს. ლეილა მუსტაფაევას განცხადებით, ინციდენტის დღეს მის ქმარს თეთრი მაისური ეცვა და მისი მტკიცებით, ადამიანი, რომელიც ღამით საზღვრის გადაკვეთას გეგმავს, ასე არ ჩაიცვამს. გარდა ამისა, საზღვრის ფეხით გადაკვეთის შემთხვევაში აუცილებელია მდინარეში გავლა, დაკავების შემდეგ კი მისი ქმრის ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი სრულიად მშრალი იყო. დღეს რუსთაველის გამზირზე, პარლამენტთან აფგან მუხთარლის მხარდასაჭერად კიდევ ერთი აქცია გაიმართა, რომელსაც ლეილა მუსრაფაევაც ესწრებოდა. [gallery link="file" ids="135960,135961,135962,135963,135964"]

მუხთარლის ცოლი : ჟურნალისტი აზერბაიჯანის საზღვრამდე კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლებმა მიიყვანეს პრემიერი სთხოვს პრეზიდენტს, მუხთარლის ცოლ-შვილს საქართველოს მოქალაქეობა მისცეს