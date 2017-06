ლეილა მუსტაფაევასთვის დაცვის დანიშვნის საკითხი უახლოეს პერიოდში გადაწყდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archil-chofikashvili [1] => leila-mustafaeva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136807 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archil-chofikashvili [1] => leila-mustafaeva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136807 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16216 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => archil-chofikashvili [1] => leila-mustafaeva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => archil-chofikashvili [1] => leila-mustafaeva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136807) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16216,16245) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136533 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-05 18:01:02 [post_date_gmt] => 2017-06-05 14:01:02 [post_content] => ლეილა მუსტაფაევასა და მის მცირეწლოვან შვილს დაცვა დაენიშნა, ამის შესახებ მუხთარლის ადვოკატმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა განაცხადა. ”გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ დაცვა დაენიშნება ქალბატონ ლეილას და მის მცირეწლოვან შვილს. ასევე შეეძლებათ გამოიყენონ განგაშის ზარი. ასევე იმსჯელებენ მოწმეთა დაცვის საქმესთან დაკავშირებითაც და მოგვიანებით გვაცნობებენ ამის შესახებ”, - განაცხადა ჩოფიკაშვილმა. [post_title] => აფგან მუხთარლის ცოლსა და შვილს დაცვა დაენიშნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => afgan-mukhtarlis-colsa-da-shvils-dacva-daenishna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-05 18:01:02 [post_modified_gmt] => 2017-06-05 14:01:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136533 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 136436 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-05 13:06:42 [post_date_gmt] => 2017-06-05 09:06:42 [post_content] => აფგან მუხთარლის ადვოკატმა საქმის გამოძიების მოთხოვნით დღეს მთავარ პროკურატურას მიმართა. აჩილ ჩოფიკაშვილის განცხადებით, კითხვის ნიშნები, ასევე საქმეში საჯარო მოხელეებისა და პოლიციელების სავარაუდო მონაწილეობა იმის საფუძველია, რომ საქმე მთავარმა პორკურატურამ გამოიძოს. მისივე თქმით, ამჟამად საქმეს ძველი თბილისის სამმართველო იძიებს და ძველი თბილისის პროკურატურა ზედამხედველობას ახორციელებს. [post_title] => აფგან მუხთარლის საქმე, შესაძლოა, პროკურატურამ გამოიძიოს - უწყებას ადვოკატმა მიმართა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => afgan-mukhtarlis-saqme-shesadzloa-prokuraturam-gamoidzios-uwyebas-advokatma-mimarta [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-05 13:06:42 [post_modified_gmt] => 2017-06-05 09:06:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136436 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 136194 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-03 23:25:46 [post_date_gmt] => 2017-06-03 19:25:46 [post_content] => მე არ დავთანხმდები, რადგან საქართველოს მოქალაქეობა რომ დამჭირვებოდა, ამას ადრე გავაკეთებდი, - "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, ამის შესახებ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მეუღლემ ლეილა მუსტაფაევამ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას, რომ მუხთარლის ოჯახს პრეზიდენტმა დაჩქარებული წესით მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეობა. მისი განცხადებით, გასულ წელს, როცა ბინადრობის ნებართვა მოითხოვა, მას უთხრეს, რომ „დაკავებული იყო საშიში საქმიანობით“. მუსტაფაევას თქმით, გამოდის, რომ მეუღლის დაკავების შემდეგ ის საშიში აღარ არის. ლეილა მუსტაფაევას განცხადებით, „არ არის საჭირო შოუების გაკეთება“. „გასულ წელს ბინადრობის ნებართვის თხოვნით მივმართე საქართველოს. მითხრეს, რომ მე დაკავებული ვარ საშიში საქმიანობით და ეს არ შეესაბამება საქართველოს ინტერესებს. მაშ რა არის ეს? გამოდის, რომ მე აღარ ვარ საშიში ჩემი ქმრის დაჭერის შემდეგ? არ არის საჭირო შოუს მოწყობა ერთი ჟურნალისტის დაკავებით, ჩემი ქმრის დაკავებით. არ არის საჭირო ასეთი შოუების გაკეთება. სჯობდა მიემართათ სამართალდამცავი ორგანოებისთვის, რომ მათ საქმე ისე გამოეძიებინათ, როგორც საჭიროა. დღევანდელ დღემდე მე და ჩემს ადვოკატს არ გვაქვს არანაირი ინფორმაცია, არ გაგვაცნეს საქმე“, - განაცხადა ლეილა მუსტაფაევამ. [post_title] => ლეილა მუსტაფაევას საქართველოს მოქალაქეობის მიღება არ სურს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => leila-mustafaevas-saqartvelos-moqalaqeobis-migheba-ar-surs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-03 23:25:46 [post_modified_gmt] => 2017-06-03 19:25:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136194 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 136533 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-05 18:01:02 [post_date_gmt] => 2017-06-05 14:01:02 [post_content] => ლეილა მუსტაფაევასა და მის მცირეწლოვან შვილს დაცვა დაენიშნა, ამის შესახებ მუხთარლის ადვოკატმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა განაცხადა. ”გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ დაცვა დაენიშნება ქალბატონ ლეილას და მის მცირეწლოვან შვილს. ასევე შეეძლებათ გამოიყენონ განგაშის ზარი. ასევე იმსჯელებენ მოწმეთა დაცვის საქმესთან დაკავშირებითაც და მოგვიანებით გვაცნობებენ ამის შესახებ”, - განაცხადა ჩოფიკაშვილმა. [post_title] => აფგან მუხთარლის ცოლსა და შვილს დაცვა დაენიშნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => afgan-mukhtarlis-colsa-da-shvils-dacva-daenishna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-05 18:01:02 [post_modified_gmt] => 2017-06-05 14:01:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136533 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 5 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4fc4bef05a11324f9ce09ea6e68526c4 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )