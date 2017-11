ლელა ქიტესაშვილი თიანეთში მეორე ტურის ჩანიშვნას ითხოვს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi-2017 [1] => lela-qitesashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182917 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi-2017 [1] => lela-qitesashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182917 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 20173 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => archevnebi-2017 [1] => lela-qitesashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => archevnebi-2017 [1] => lela-qitesashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182917) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20173,20683) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182701 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-01 14:06:26 [post_date_gmt] => 2017-11-01 10:06:26 [post_content] => არც ერთ კანონში არ წერია, რომ დაკარგული ბიულეტენები ბათილ ბიულეტენებს უნდა მიეთვალოს, - ამის შესახებ თიანეთში ”ქართული ოცნების” მერობის კანდიდატმა ლელა ქიტესაშვილმა მე-19 საოლქო კომისიის გადაწყვეტილების საპასუხოდ განაცხადა. როგორც ლელა ქიტესაშვილი ამბობს, 6 ბიულეტენი დაიკარგა და აღნიშნულ ბიულეტენებს შესაძლოა გავლენა ექონია არჩევნების შედეგზე. " არც ერთ კანონში არ წერია, რომ დაკარგული ბიულეტენები შეიძლება ბათილ ბიულეტენებს მიეთვალოს. ეს ახდენს გავლენას შედეგზე და თუ საოლქო კომისია ვერ იკვლევს დარღვევას, აუცილებელია ჩატარდეს ხელახალი არჩევნები. ჩვენ გვაქვს ერთდღიანი ვადა და აუცილებლად გავასაჩივრებთ,” - განაცხადა ლელა ქიტესაშვილმა. თიანეთის მერის არჩევნებთან დაკავშირებით საოლქო კომისიამ შემაჯამებელი ოქმი გამოსცა. ოქმის მიხედვით, ძალაში დარჩა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც არჩევნებში გამარჯვებულად თამაზ მეჭიაური გამოცხადდა. [post_title] => აუცილებელია, ჩატარდეს ახალი არჩევნები - ლელა ქიტესაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aucilebelia-chatardes-akhali-archevnebi-lela-qitesashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-01 16:02:40 [post_modified_gmt] => 2017-11-01 12:02:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182701 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 182475 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-01 10:21:32 [post_date_gmt] => 2017-11-01 06:21:32 [post_content] => ცენტრალური საარჩევნო კომისია დღეს 21 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების საბოლოო შედეგებს შეაჯამებს. დღევანდელ სხდომაზე, ასევე, კომისია იმ ქალაქებში არჩევნების მეორე ტურსაც დანიშნავს, სადაც გამარჯვებული კანდიდატი პირველ ტურში ვერ გამოვლინდა. ცესკოში სხდომა 16:00 საათზე დაინიშნა. უფრო კონკრეტულად, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებულია შემდეგი საკითხები: საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების შედეგების შეჯამება; საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2017 წლის 21 ოქტომბრის პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგების შეჯამება; განკარგულება თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მეორე ტურის დანიშვნის შესახებ; დადგენილება თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიებისა და ვადების დადგენის შესახებ; დადგენილება „მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხის განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე; დადგენილება „მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის ზოგიერთი საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე. [post_title] => ცესკო არჩევნების საბოლოო შედეგებს დღეს გამოაცხადებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cesko-archevnebis-saboloo-shedegebs-dghes-gamoackhadebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-01 10:21:32 [post_modified_gmt] => 2017-11-01 06:21:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182475 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 182243 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-31 15:00:28 [post_date_gmt] => 2017-10-31 11:00:28 [post_content] => „ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, მე-60 საარჩევნო უბანზე არჩევნები შემდეგნაირად ტარდებოდა: საარჩევნო ყუთი საერთოდ ქრებოდა და შემდეგ ახალი ყუთი მოჰქონდათ," - ასე ეხმაურება უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა მდინარაძე საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებით „ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ გაკეთებულ განცხადებას. მდინარაძის თქმით, თუკი 21 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ, თუ „ნაციონალური მოძრაობაი“ მხოლოდ რამდენიმე ერთეულ დარღვევაზე საუბრობს, ეს მიანიშნებს, რომ არჩევნები უპრეცედენტოდ გამჭვირვალედ ჩატარდა. „კონკრეტულ შემთხვევებზე იმის თქმა, რომ დარღვევები იყო სისტემური, არ შეიძლება. რა თქმა უნდა, ყველა დარღვევა ყურადღების მიქცევას საჭიროებს. მაგრამ თუკი 21 ოქტომბრის შემდეგ სხვა დარღვევა ვერ აღმოაჩინეს, ეს მიანიშნებს, რომ თვითმმართველობის არჩევნები უპრეცედენტოდ გამჭვირვალედ ჩატარდა,"- განუცხადა ჟურნალისტებს მამუკა მდინარაძემ. “ნაციონალური მოძრაობის” ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძემ განაცხადა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ადგილი ჰქონდა ერთი და იმავე ამომრჩევლის მიერ ორჯერ მიცემულ ხმას, კარუსელს, ამომრჩევლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე ხმის მიცემას. დეკანოიძემ დარღვევების ამსახველი ვიდეომასალა წარადგინა. [post_title] => ენმ-ს დროს, საარჩევნო ყუთი საერთოდ ქრებოდა და ახალი ყუთი მოჰქონდათ - მამუკა მდინარაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => enm-s-dros-saarchevno-yuti-saertod-qreboda-da-akhali-yuti-mohqondat-mamuka-mdinaradze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-31 15:00:28 [post_modified_gmt] => 2017-10-31 11:00:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182243 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 182701 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-01 14:06:26 [post_date_gmt] => 2017-11-01 10:06:26 [post_content] => არც ერთ კანონში არ წერია, რომ დაკარგული ბიულეტენები ბათილ ბიულეტენებს უნდა მიეთვალოს, - ამის შესახებ თიანეთში ”ქართული ოცნების” მერობის კანდიდატმა ლელა ქიტესაშვილმა მე-19 საოლქო კომისიის გადაწყვეტილების საპასუხოდ განაცხადა. როგორც ლელა ქიტესაშვილი ამბობს, 6 ბიულეტენი დაიკარგა და აღნიშნულ ბიულეტენებს შესაძლოა გავლენა ექონია არჩევნების შედეგზე. " არც ერთ კანონში არ წერია, რომ დაკარგული ბიულეტენები შეიძლება ბათილ ბიულეტენებს მიეთვალოს. ეს ახდენს გავლენას შედეგზე და თუ საოლქო კომისია ვერ იკვლევს დარღვევას, აუცილებელია ჩატარდეს ხელახალი არჩევნები. ჩვენ გვაქვს ერთდღიანი ვადა და აუცილებლად გავასაჩივრებთ,” - განაცხადა ლელა ქიტესაშვილმა. თიანეთის მერის არჩევნებთან დაკავშირებით საოლქო კომისიამ შემაჯამებელი ოქმი გამოსცა. ოქმის მიხედვით, ძალაში დარჩა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც არჩევნებში გამარჯვებულად თამაზ მეჭიაური გამოცხადდა. [post_title] => აუცილებელია, ჩატარდეს ახალი არჩევნები - ლელა ქიტესაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aucilebelia-chatardes-akhali-archevnebi-lela-qitesashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-01 16:02:40 [post_modified_gmt] => 2017-11-01 12:02:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182701 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 155 [max_num_pages] => 52 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ae07f4ee1a8e76b8bcd752b730621558 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )