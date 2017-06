ლელა წურწუმია ფილარმონიაში სოლოკონცერტისთვის ემზადება – „მაგრად გავფანტავთ ღამის სიჩუმეს…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lela-wurwumia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140080 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lela-wurwumia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140080 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1343 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => lela-wurwumia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => lela-wurwumia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140080) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1343) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125232 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-25 13:49:15 [post_date_gmt] => 2017-04-25 09:49:15 [post_content] => “იქს ფაქტორის“ სცენაზე გუშინ, ხვიჩა კვარაცხელიას გამოჩენას, ლელა წურწუმია განსაკუთრებულად შეხვდა. სიმპათიურმა და სექსუალურმა კონკურსანტმა, წურწუმია ჯერ გარეგნობით მოხიბვლა, შემდეგ მეგრელობით და ბოლოს სიმღერით. მისი სიმღერის შესრულებისას ესტრადის დივამ აღფრთოვანება ვერ დამალა და "ნიშადურიც" კი დასჭირდა დასაწყნარებლად. ლელა წურწუმიას მეუღლემ, კახა მამულაშვილმა სოციალურ ქსელში ამასთან დაკავშირებით პოსტი დაწერა: “კაცი-წნევა… 👌 👌 👌….. ლელას რამე არ დაემართოს, თორე გითრევ მაგ ბანდერასის პრიჩოსკით ❤️” – წერს მამულიჩა. ხვიჩა კვარაცხელია მაყურებელმა “ახალი ხმიდან“ გაიცნო, რამდენიმე თვის წინ, ის ქეთა თოფურიამ მოსკოვში წაიყვანა ერთ-ერთ პროექტში მონაწილეობის მისაღებად, მაგრამ, როგორც ჩანს, მისი გამოჩენა რუსულ შოუ-ბიზნესში წარუმატებელი აღმოჩნდა. [embed]http://85.117.37.137/sport_files/videos/dir54/file54024.mp4[/embed]

"ლელას რამე არ დაემართოს, თორე გითრევ მაგ ბანდერასის პრიჩოსკით" – კახა მამულაშვილი მომღერალი ლელა წურწუმია პერიოდულად ახალ გამოწვევებში ცდის საკუთარ თავს. ახლა კი ის მუსიკალურ პროექტ „იქს ფაქტორის" ჟიურის წევრია. ჟიურიში მან სოფო ნიჟარაძეს, სტეფანეს და გიორგი გაბუნიას უნდა გაუწიოს კონკურენცია. ამ სიახლის შესახებ ლელა ჟურნალ „სარკეს" ესაუბრა: „იქს ფაქტორში" სწორი, გამართული და ჯანსაღი დამოკიდებულებაა ყველაფრის მიმართ, ამ პროექტში მუშაობა ერთი სიამოვნებაა. როცა ასეთი კომფორტია, შედეგიც ბევრად უკეთესია ხოლმე" – განაცხადა მომღერალმა. რაც შეეხება დანარჩენ მენტორებს, ლელა წურწუმია აცხადებს, რომ სოფოსთან, სტეფანესთან და გიორგისთან მუშაობა მისთვის სიამოვნებაა. "წლებია ერთად მოვდივართ, ბევრი ღირებული რამ შევქმენით და ყველაზე მეტად ის მახარებს, რომ დაბრუნდა პერიოდი, როცა ჩვენ ისევ აქტუალურები და აქტიურები ვართ – საკონცერტო მუშაობასა და ჩვენს შემოქმედებაზე მაქვს საუბარი. ჩვენი გუნდი „იქს ფაქტორში" ძალიან ჰარმონიულია" – განაცხადა ლელამ.

"ვეცდები „იქს ფაქტორის" კონკურსანტებს გული არ ვატკინო" "იქს ფაქტორის" მორიგი სეზონი გახსნილია. ჩაწერები დღეს დაიწყო. მანამდე მთელი საქართველოს მასშტაბით კასტინგები გაიმართა და როგორც ამბობენ, წინ ახალი და საინტერესო მომღერლების გაცნობა გველის. ჟიური უკვე ცნობილია, ის ოთხი წევრისგან შედგება. სამი მათგანი ადრეც იყო პროექტში, მეოთხე წევრი კი ახალია და ეს ლელა წურწუმია გახლავთ. ის ახალი ტალანტების აღმოჩენას გიორგი გაბუნიასთან, სოფო ნიჟარაძესთან და სტეფანე მღებრიშვილთან ერთად შეეცდება.

"იქს ფაქტორის" ჟიური ცნობილია - ახალი წევრი ლელა წურწუმიაა!.. 