ლეონარდო და ვინჩის იესო ქრისტე 450 მილიონად გაიყიდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kristis-auqcioni [1] => leonardo-da-vinchi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187657 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kristis-auqcioni [1] => leonardo-da-vinchi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187657 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1435 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kristis-auqcioni [1] => leonardo-da-vinchi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kristis-auqcioni [1] => leonardo-da-vinchi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187657) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5412,1435) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 103771 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-01-25 10:39:48 [post_date_gmt] => 2017-01-25 06:39:48 [post_content] => ყოფილმა პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა, რომლის ქონებაც „ფორბსის" მონაცემებით, დაახლოებით 4.8 მლრდ დოლარია, თანდათან მისი ფერწერული ტილოების კოლექციის გაყიდვა დაიწყო. ფორბსის ინფორმაციით, კრისტის აუქციონზე 2016 წელს ივანიშვილის კოლექციიდან 4 ნამუშევარი იყო წარმოდგენილი. მან 3 შედევრი აუქციონზე 111 მლნ დოლარად გაყიდა. კრისტის აუქციონზე 2016 წლის ნოემბერში ბიზნესმენმა უილიამ დე კუნინგის ნამუშევარი „უსახელო XXV” გაყიდა, რომელიც 1977 წლითაა დათარიღებული. ნახატი მხატვრის ნამუშევრებისთვის რეკორდულ ფასად 66.3 მლნ დოლარად გაიყიდა. ამ ნამუშევრის თავდაპირველი ღირებულება 40 მლნ დოლარი იყო. ათი წლის წინ, 2006 წლის ნოემბერში ეს ნამუშევარი კრისტის აუქციონზე 27.1 მლნ დოლარად გაიყიდა, იმ მომენტისთვის ეს ფასი რეკორდული იყო არა მხოლოდ კუნინგისთვის, არამედ მსოფლიო ხელოვნებისთვისაც. მყიდველი ლას ვეგასელი კერძო კოლექციონერი იყო, მისგან კი ნახატი ბიძინა ივანიშვილმა შეიძინა და მას შემდეგ ნოემბრამდე მის მფლობელობაში იყო. გასულ წელს ამავე აუქციონზე ივანიშვილმა პაბლო პიკასოს "ბიჭი ჩიბუხით" და "მწოლიარე ფიგურა საინექციო შპრიცით, ვერსია № 2" გაყიდა. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ბიძინა ივანიშვილმა ფერწერული ტილოების გაყიდვა დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bidzina-ivanishvilma-ferweruli-tiloebis-gayidva-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-25 11:15:27 [post_modified_gmt] => 2017-01-25 07:15:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=103771 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 44838 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-04-18 11:20:44 [post_date_gmt] => 2016-04-18 07:20:44 [post_content] => იტალიაში, ტოსკანაში 11 მილიონ დოლარად იყიდება ვილა, რომლის მფლობელიც, სავარაუდოდ, ლეონარდო და ვინჩისთვის პოზირებდა. ოდესღაც სახლი აბრეშუმით მოვაჭრის, ფრანჩესკო დელ ჯოკონდას ოჯახს ეკუთვნოდა. და ვინჩის „მონა ლიზა“, დიდი ალბათობით, სწორედ ფრანჩესკოს ცოლი, ლიზა გერარდინია. მხატვარმა შედევრი დაახლოებით 1503 – 1506 წლებში შექმნა, სწორედ ამ პერიოდში ტოსკანაში მდებარე ვილის მფლობელები ჯოკონდები იყვნენ. [post_title] => მონა ლიზას სახლი იყიდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mona-lizas-sakhli-iyideba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-04-18 11:20:46 [post_modified_gmt] => 2016-04-18 07:20:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=44838 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 32479 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-02-18 17:20:13 [post_date_gmt] => 2016-02-18 13:20:13 [post_content] => აუქციონის სახლმა Christie’s გადაწყვიტა, გასაყიდად სტინგის კუთვნილი ნივთები გამოიტანოს. მყიდველების სტიმულისთვის და ვაჭრობაში უფრო აქტიურად მონაწილეობისთვის, აუქციონის წარმომადგენლებმა ორიგინალური გადაწყვეტილება მიიღეს : მათ შექმნეს სახლის გარემო, სადაც სტინგი და მისი ცოლი ტრუდი გასულ წლამდე ცხოვრობდნენ. ლოტებად გამოტანილი იქნება ავეჯი და ხელოვნების ნიმუშები. აუქციონი 24 თებერვალს გაიმართება და 150-ზე მეტ ნივთს გაიტანენ გასაყიდად, მათ შორის პიკასოს ნამუშევარს, როიალ Steinway-ს. [post_title] => 24 თებერვალს შეძლებთ, სტინგის ნივთების მფლობელი გახდეთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 24-tebervals-shedzlebt-stingis-nivtebis-mflobeli-gakhdet [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-02-18 17:20:20 [post_modified_gmt] => 2016-02-18 13:20:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=32479 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 103771 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-01-25 10:39:48 [post_date_gmt] => 2017-01-25 06:39:48 [post_content] => ყოფილმა პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა, რომლის ქონებაც „ფორბსის" მონაცემებით, დაახლოებით 4.8 მლრდ დოლარია, თანდათან მისი ფერწერული ტილოების კოლექციის გაყიდვა დაიწყო. ფორბსის ინფორმაციით, კრისტის აუქციონზე 2016 წელს ივანიშვილის კოლექციიდან 4 ნამუშევარი იყო წარმოდგენილი. მან 3 შედევრი აუქციონზე 111 მლნ დოლარად გაყიდა. კრისტის აუქციონზე 2016 წლის ნოემბერში ბიზნესმენმა უილიამ დე კუნინგის ნამუშევარი „უსახელო XXV” გაყიდა, რომელიც 1977 წლითაა დათარიღებული. ნახატი მხატვრის ნამუშევრებისთვის რეკორდულ ფასად 66.3 მლნ დოლარად გაიყიდა. ამ ნამუშევრის თავდაპირველი ღირებულება 40 მლნ დოლარი იყო. ათი წლის წინ, 2006 წლის ნოემბერში ეს ნამუშევარი კრისტის აუქციონზე 27.1 მლნ დოლარად გაიყიდა, იმ მომენტისთვის ეს ფასი რეკორდული იყო არა მხოლოდ კუნინგისთვის, არამედ მსოფლიო ხელოვნებისთვისაც. მყიდველი ლას ვეგასელი კერძო კოლექციონერი იყო, მისგან კი ნახატი ბიძინა ივანიშვილმა შეიძინა და მას შემდეგ ნოემბრამდე მის მფლობელობაში იყო. გასულ წელს ამავე აუქციონზე ივანიშვილმა პაბლო პიკასოს "ბიჭი ჩიბუხით" და "მწოლიარე ფიგურა საინექციო შპრიცით, ვერსია № 2" გაყიდა. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ბიძინა ივანიშვილმა ფერწერული ტილოების გაყიდვა დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bidzina-ivanishvilma-ferweruli-tiloebis-gayidva-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-25 11:15:27 [post_modified_gmt] => 2017-01-25 07:15:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=103771 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 4 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ed63b0278f637e2b66372a90cbc08c26 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )