ლეონარდო დიკაპრიო ეკოლოგიურად სუფთა სამკაულის წარმოებას გეგმავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => leonardo-dikaprio ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153198 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => leonardo-dikaprio ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153198 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 351 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => leonardo-dikaprio ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => leonardo-dikaprio ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153198) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (351) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149054 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-26 11:32:12 [post_date_gmt] => 2017-07-26 07:32:12 [post_content] => „ტიტანიკის“ ვარსკვლავებთან, ლეონარდო დიკაპრიოსთან და ქეით უინსლეტთან ვახშამი აუქციონზე ლოტის სახით გაიყიდება. ამის შესახებ პორტალი People წერს. აუქციონი სენ-ტროპეში 26 ივლისს ორგანიზაცია Leonardo DiCaprio Foundation-ის ორგანიზაცია გაიმართება. მყიდველს კი ვახშამი ნოემბერში ნიუ-იორკში ელოდება. რაც შეეხება გალა-საღამოს, მასზე ლენი კრავიცი იმღერებს, ხოლო პარიზის მერი ან იდალგო სპეციალური პრემიით დაჯილდოვდება. აუქციონი ტრადიციულად ყოველ წელს იმართება. მაგალითად, გასულ წელს მასზე 45 მილიონი მოგროვდა. საღამოს საპატიო სტუმრები ბონო, მერაია ქერი, ტობი მაგუაირი, ნაომი ქემპბელი, ბრედლი კუპერი და სხვა ვარსკვლავები იყვნენ. [post_title] => დიკაპრიოსთან და უინსლეტთან ვახშამი ლოტის სახით გაიყიდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dikapriostan-da-uinslettan-vakhshami-lotis-sakhit-gaiyideba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-26 11:32:31 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 07:32:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149054 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139198 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-16 15:06:32 [post_date_gmt] => 2017-06-16 11:06:32 [post_content] => ტობი მაგუაირი და ორლანდო ბლუმი ლეონარდო დიკაპრიოს საუკეთესო მეგობრების რიცხვში შედიან. ამ დღეებში პაპარაცებმა სამეული მანჰეტენზე გადაიღეს. აღსანიშნავია, რომ თითოეულ მათგანს ამ ეტაპზე მარტოხელას სტატუსი აქვთ: დიკაპრიო რამდენიმე თვის წინ დაშორდა ნინა აგდალს, ბლუმი – კეტი პერის, ხოლო მაგუაირი – ჯენიფერ მეიერს. შეგახსენებთ, რომ ლეონარდოსა და ტობის 30 წლიანი მეგობრობა და რამდნეიმე ფილმი აკავშირებთ. რაც შეეხება ბლუმს, მას დიკაპრიოსთან საერთო ფილმი ამ ეტაპზე არ აქვს. ფოტოები [post_title] => ბიჭები მანჰეტენზე სასეირნოდ გამოვიდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bichebi-manhetenze-saseirnod-gamovidnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 15:53:50 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 11:53:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139198 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 136054 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-03 09:29:23 [post_date_gmt] => 2017-06-03 05:29:23 [post_content] => ამერიკელმა ოსკაროსანმა მსახიობმა, ლეონარდო დიკაპრიომ ამერიკის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება, ქვეყნის კლიმატის შეთანხმებიდან გამოყვანასთან დაკავშირებით, მწვავედ გააკრიტიკა. „ჩვენი პლანეტა დაზარალდა და ახლა საჭირო ზომების მიღება იმაზე მნიშვნელოვანია, ვიდრე ოდესმე“ - განაცხადა დიკაპრიომ. აღნიშნული გადაწყვეტილების წინააღმდეგ გამოვიდა რეჟისორი მაიკლ მურიც და ვაშინგტონის გადაწყვეტილება მან „კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულად“ შეაფასა. [post_title] => დიკაპრიო ტრამპის გადაწყვეტილებაზე: ჩვენი პლანეტა დაზარალდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dikaprio-trampis-gadawyvetilebaze-chveni-planeta-dazaralda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-02 15:32:12 [post_modified_gmt] => 2017-06-02 11:32:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136054 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 149054 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-26 11:32:12 [post_date_gmt] => 2017-07-26 07:32:12 [post_content] => „ტიტანიკის“ ვარსკვლავებთან, ლეონარდო დიკაპრიოსთან და ქეით უინსლეტთან ვახშამი აუქციონზე ლოტის სახით გაიყიდება. ამის შესახებ პორტალი People წერს. აუქციონი სენ-ტროპეში 26 ივლისს ორგანიზაცია Leonardo DiCaprio Foundation-ის ორგანიზაცია გაიმართება. მყიდველს კი ვახშამი ნოემბერში ნიუ-იორკში ელოდება. რაც შეეხება გალა-საღამოს, მასზე ლენი კრავიცი იმღერებს, ხოლო პარიზის მერი ან იდალგო სპეციალური პრემიით დაჯილდოვდება. აუქციონი ტრადიციულად ყოველ წელს იმართება. მაგალითად, გასულ წელს მასზე 45 მილიონი მოგროვდა. საღამოს საპატიო სტუმრები ბონო, მერაია ქერი, ტობი მაგუაირი, ნაომი ქემპბელი, ბრედლი კუპერი და სხვა ვარსკვლავები იყვნენ. [post_title] => დიკაპრიოსთან და უინსლეტთან ვახშამი ლოტის სახით გაიყიდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dikapriostan-da-uinslettan-vakhshami-lotis-sakhit-gaiyideba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-26 11:32:31 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 07:32:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149054 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 96 [max_num_pages] => 32 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c2c5b0aeee9dd41acf3b3e0ba20c299c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )