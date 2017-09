ლეონარდო დიკაპრიო მაიამიზე ახალ გოგოსთან ერთად ისვენებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => leonardo-dikaprio [1] => elizabet-terneri [2] => edrian-broudi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161483 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => leonardo-dikaprio [1] => elizabet-terneri [2] => edrian-broudi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161483 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 351 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => leonardo-dikaprio [1] => elizabet-terneri [2] => edrian-broudi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => leonardo-dikaprio [1] => elizabet-terneri [2] => edrian-broudi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161483) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18985,18984,351) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159270 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-04 10:30:58 [post_date_gmt] => 2017-09-04 06:30:58 [post_content] => ქეით უინსლეტი და ლეონარდო წლების მეგობრები არიან, თუმცა ხშირად მათ ურთიერთობას „მეგობრობაზე მეტს“ უწოდებენ. რამდენიმე თვის წინ, „ტიტანიკის“ ვარსკვლავები პაპარაცების ობიექტივში მოხვდნენ, როდესაც მზიან სანაპიროზე ერთად ისვენებდნენ. ჟურნალ Glamour-სთვის მიცემულ ერთ-ერთ უკანასკნელ ინტერვიუში, უინსლეტმა დიკაპრიოსთან ურთიერთობაზე საკმაოდ სახალისოდ ისაუბრა: „არ არის საჭირო, ჩვენი უკანასკნელი საუბარი იცოდეთ. ამაზე ორივემ ბევრი ვიცინეთ. ერთმანეთისთვის ხშირად გვითქვამს: „წარმოგიდგენია რა მოხდებოდა, საზოგადოებამ ყველა ის სისულელე რომ მოისმინოს, რასაც ვამბობთ ხოლმე?“ ამ დეტალებს ვერ მოგიყვებით, მაგრამ გეტყვით, რომ ჩვენ მართლაც ახლო მეგობრები ვართ. ხანდახან „ტიტანიკის“ ფრაზებითაც ვლაპარაკობთ და მხოლოდ ჩვენ ორი ვხვდებით, რაზეა საუბარი“. ხმები მათი რომანის შესახებ პრესაში არაერთხელ გაჟღერებულა, თუმცა, ეს ინფორმაცია არასოდეს დადასტურებულა. მედიაში ბოლო დროს იმანაც გაიჟღერა, რომ წყვილი რომანს საგულდაგულოდ მალავს. [post_title] => ქეით უისლეტისა და ლეონარდო დიკაპრიოს ურთიერთობა მეგობრობის საზღვრებს გასცდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qeit-uisletisa-da-leonardo-dikaprios-urtiertoba-megobrobis-sazghvrebs-gascda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-04 10:37:20 [post_modified_gmt] => 2017-09-04 06:37:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159270 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 153198 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-12 10:36:47 [post_date_gmt] => 2017-08-12 06:36:47 [post_content] => ლეონარდო დიკაპრიო ლოს-ანჯელესში თავის პირველ საიუველირო მაღაზიას ხსნის. 2015 წელს, ევან უილისთან, ჯეფ სკოლთან და ენდრიუ მაკკოლუმთან ერთად დიკაპრიომ კომპანია Diamond Foundry შექმნა, რომელიც გარემოს დაცვის გათვალისწინებით, მზის ენერგიისგან ბრილიანტების მიღებას უზრუნველყოფს. კომპანიის იუველირებმა უკვე შექმნეს ხაზი The Vrai & Oro Wedding, რომელიც ხუთი სახეობის ნიშნობის ბეჭედს მოიცავს. ცოტა ხნის წინ კი მათ 18 კარატიანი ოქროსა და შავი ქვებით გაწყობილი სამკაული დაემატა. 18 აგვისტოს პირველი ბუტიკი გაიხსნება კალიფორნიაში. უახლოეს მომავალში კი, ლეოს გეგმებში მამაკაცის ხაზის შექმნაც შედის. [post_title] => ლეონარდო დიკაპრიო ეკოლოგიურად სუფთა სამკაულის წარმოებას გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => leonardo-dikaprio-ekologiurad-sufta-samkaulis-warmoebas-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-11 14:38:59 [post_modified_gmt] => 2017-08-11 10:38:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153198 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 149054 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-26 11:32:12 [post_date_gmt] => 2017-07-26 07:32:12 [post_content] => „ტიტანიკის“ ვარსკვლავებთან, ლეონარდო დიკაპრიოსთან და ქეით უინსლეტთან ვახშამი აუქციონზე ლოტის სახით გაიყიდება. ამის შესახებ პორტალი People წერს. აუქციონი სენ-ტროპეში 26 ივლისს ორგანიზაცია Leonardo DiCaprio Foundation-ის ორგანიზაცია გაიმართება. მყიდველს კი ვახშამი ნოემბერში ნიუ-იორკში ელოდება. რაც შეეხება გალა-საღამოს, მასზე ლენი კრავიცი იმღერებს, ხოლო პარიზის მერი ან იდალგო სპეციალური პრემიით დაჯილდოვდება. აუქციონი ტრადიციულად ყოველ წელს იმართება. მაგალითად, გასულ წელს მასზე 45 მილიონი მოგროვდა. საღამოს საპატიო სტუმრები ბონო, მერაია ქერი, ტობი მაგუაირი, ნაომი ქემპბელი, ბრედლი კუპერი და სხვა ვარსკვლავები იყვნენ. [post_title] => დიკაპრიოსთან და უინსლეტთან ვახშამი ლოტის სახით გაიყიდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dikapriostan-da-uinslettan-vakhshami-lotis-sakhit-gaiyideba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-26 11:32:31 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 07:32:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149054 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 159270 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-04 10:30:58 [post_date_gmt] => 2017-09-04 06:30:58 [post_content] => ქეით უინსლეტი და ლეონარდო წლების მეგობრები არიან, თუმცა ხშირად მათ ურთიერთობას „მეგობრობაზე მეტს“ უწოდებენ. რამდენიმე თვის წინ, „ტიტანიკის“ ვარსკვლავები პაპარაცების ობიექტივში მოხვდნენ, როდესაც მზიან სანაპიროზე ერთად ისვენებდნენ. ჟურნალ Glamour-სთვის მიცემულ ერთ-ერთ უკანასკნელ ინტერვიუში, უინსლეტმა დიკაპრიოსთან ურთიერთობაზე საკმაოდ სახალისოდ ისაუბრა: „არ არის საჭირო, ჩვენი უკანასკნელი საუბარი იცოდეთ. ამაზე ორივემ ბევრი ვიცინეთ. ერთმანეთისთვის ხშირად გვითქვამს: „წარმოგიდგენია რა მოხდებოდა, საზოგადოებამ ყველა ის სისულელე რომ მოისმინოს, რასაც ვამბობთ ხოლმე?“ ამ დეტალებს ვერ მოგიყვებით, მაგრამ გეტყვით, რომ ჩვენ მართლაც ახლო მეგობრები ვართ. ხანდახან „ტიტანიკის“ ფრაზებითაც ვლაპარაკობთ და მხოლოდ ჩვენ ორი ვხვდებით, რაზეა საუბარი“. ხმები მათი რომანის შესახებ პრესაში არაერთხელ გაჟღერებულა, თუმცა, ეს ინფორმაცია არასოდეს დადასტურებულა. მედიაში ბოლო დროს იმანაც გაიჟღერა, რომ წყვილი რომანს საგულდაგულოდ მალავს. [post_title] => ქეით უისლეტისა და ლეონარდო დიკაპრიოს ურთიერთობა მეგობრობის საზღვრებს გასცდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qeit-uisletisa-da-leonardo-dikaprios-urtiertoba-megobrobis-sazghvrebs-gascda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-04 10:37:20 [post_modified_gmt] => 2017-09-04 06:37:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159270 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 98 [max_num_pages] => 33 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 17298cab9a531e45eb84a01fe19ef326 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )