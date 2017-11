ლეოს ლოს-ანჯელესური გართობა პაპარაცებს შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => leonardo-dikaprio ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184704 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => leonardo-dikaprio ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184704 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 351 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => leonardo-dikaprio ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => leonardo-dikaprio ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (184704) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (351) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177857 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-20 14:33:25 [post_date_gmt] => 2017-10-20 10:33:25 [post_content] => ლეონარდო დიკაპრიო იმ მამაკაცების რიცხვს განეკუთვნება, რომელიც პარტნიორებს ხშირად იცვლის და ერთ დღეში ორ სასურველ გოგონასთან პაემანზეც დადის. სექტემბერში პაპარაცებმა დღის პირველ ნახევარში ის ლორენა რეისთან, ხოლო საღამოს - ტონი გარნთან პაემნის დროს დააფიქსირეს. ამჯერად კი, ვარსკვლავს კომპანიონობას უკრაინელი ტოპ-მოდელი ალინა ბაიკოვა უწევდა. აღსანიშნავია, რომ მათთან ერთად იყო დიკაპრიოს დიდი ხნის მეგობარი, მსახიობი ტობი მაგუაირი და კიდევ ერთი იდუმალი ლამაზმანი. იყო ეს პაემანი, თუ უბრალოდ მეგობრების მორიგი თავშეყრა, ამ დროისთვის უცნობია. [gallery columns="4" link="file" ids="177882,177883,177884,177885,177886,177887,177888,177889"] [post_title] => ლეონარდო დიკაპრიო და ტობი მაგუაირი ლამაზმანების გარემოცვაში გადაიღეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => leonardo-dikaprio-da-tobi-maguairi-lamazmanebis-garemocvashi-gadaighes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-20 14:36:03 [post_modified_gmt] => 2017-10-20 10:36:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177857 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 168827 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-28 17:21:05 [post_date_gmt] => 2017-09-28 13:21:05 [post_content] => მსახიობი ქეით უინსლეტი ტელეარხ ABC-ის გადაცემას „დილა მშვიდობისა, ამერიკა“ ესტუმრა. ვარსკვლავმა „ტიტანიკის“ ეკრანებზე გამოსვლიდან 20 წლის იუბილეზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ის და ლეონარდო დიკაპრიო ერთმანეთს დღემდე ფილმის ციტატებით ესაუბრებიან. „მაშინ 21 წლის ვხდებოდი, ლეონარდო კი 22-ის. სულ მალე 42-ის გავხდები, ის კი - 43-ის. ეს ხომ სიგიჟეა?“ - განაცხადა მსახიობმა და დაამატა, რომ დიკაპრიო მისთვის ოჯახის წევრის ტოლფასია. გადაცემის ფარგლებში უინსლეტმა თავის ახალ ფილმზეც, „ჩვენს შორის მთებია“, ისაუბრა, სადაც პარტნიორობას მას იდრის ელბა უწევს. პროექტის პრემიერა ოქტომბრის დასაწყისში შედგება. [post_title] => ქეით უინსლეტი და ლეონარდო დიკაპრიო დღემდე „ტიტანიკის“ ციტატებით საუბრობენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qeit-uinsleti-da-leonardo-dikaprio-dghemde-titanikis-citatebit-saubroben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 17:21:05 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 13:21:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168827 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 166865 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-24 00:03:22 [post_date_gmt] => 2017-09-23 20:03:22 [post_content] => 40 წლის ლეონარდი დიკაპრიო დროს ტყუილად არ კარგავს. მისი გოგონებთან შეხვედრის გრაფიკი საათობრივად არის გაწერილი. მსახიობი პრობლემას ვერ ხედავს იმაში, რომ ერთ დღეში ერთდროულად ორ გოგოს შეხვდეს. მაგალითად, ვარსკვლავი მანჰეტენზე ჯერ ლორენა რეის კამპანიაში შენიშნეს. ისინი ბევრს საუბრობდნენ და ღიმილით დაემშვიდობნენ ერთმანეთს. ამის შემდეგ ვარსკვლავი მეგობარ გოგოსთან, ტონი გარნთან გაეშურა და მასთან ერთად ივახშმა. რესტორნიდან კი გარნის სახლამდე ისინი ველოსიპედით წავიდნენ. შეგახსენებთ, რომ მსახიობი და მოდელი ერთმანეთს 2013 წლის მაისიდან 2014 წლის დეკემბრამდე ხვდებოდნენ. ურთიერთობა კი მათ რამდენიმე კვირის წინ აღადგინეს. [gallery columns="4" link="file" ids="166871,166872,166873,166874"] [post_title] => ტონი გარნთან პაემნამდე დიკაპრიომ სხვა ლამაზმანთან ერთად გაისეირნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => toni-garntan-paemnamde-dikapriom-skhva-lamazmantan-ertad-gaiseirna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-24 00:03:39 [post_modified_gmt] => 2017-09-23 20:03:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166865 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 177857 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-20 14:33:25 [post_date_gmt] => 2017-10-20 10:33:25 [post_content] => ლეონარდო დიკაპრიო იმ მამაკაცების რიცხვს განეკუთვნება, რომელიც პარტნიორებს ხშირად იცვლის და ერთ დღეში ორ სასურველ გოგონასთან პაემანზეც დადის. სექტემბერში პაპარაცებმა დღის პირველ ნახევარში ის ლორენა რეისთან, ხოლო საღამოს - ტონი გარნთან პაემნის დროს დააფიქსირეს. ამჯერად კი, ვარსკვლავს კომპანიონობას უკრაინელი ტოპ-მოდელი ალინა ბაიკოვა უწევდა. აღსანიშნავია, რომ მათთან ერთად იყო დიკაპრიოს დიდი ხნის მეგობარი, მსახიობი ტობი მაგუაირი და კიდევ ერთი იდუმალი ლამაზმანი. იყო ეს პაემანი, თუ უბრალოდ მეგობრების მორიგი თავშეყრა, ამ დროისთვის უცნობია. [gallery columns="4" link="file" ids="177882,177883,177884,177885,177886,177887,177888,177889"] [post_title] => ლეონარდო დიკაპრიო და ტობი მაგუაირი ლამაზმანების გარემოცვაში გადაიღეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => leonardo-dikaprio-da-tobi-maguairi-lamazmanebis-garemocvashi-gadaighes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-20 14:36:03 [post_modified_gmt] => 2017-10-20 10:36:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177857 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 103 [max_num_pages] => 35 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => cefd76d778fd87abbbc3a8c3fc702f96 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )