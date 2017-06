ლევან დავითაშვილი ბორდოში ღვინის გამოფენას ,,ვინექსპო ბორდო 2017“ დაესწრო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => vinexpo-bordeaux-2017 [2] => vineqspo-bordo-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139661 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => vinexpo-bordeaux-2017 [2] => vineqspo-bordo-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139661 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1475 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => vinexpo-bordeaux-2017 [2] => vineqspo-bordo-2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => vinexpo-bordeaux-2017 [2] => vineqspo-bordo-2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139661) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1475,16624,16623) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137167 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-08 13:06:30 [post_date_gmt] => 2017-06-08 09:06:30 [post_content] => სოფლის მეურნეობის სამინისტროში თხილისა და სხვა კაკლოვანი კულტურების განვითარების მიზნით შექმნილი სათათბირო საბჭოს პირველი შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ხელმძღვანელობდა. შეხვედრაზე თხილის დარგის განვითარების და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიმართულებით მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებები განიხილეს. საუბარი შეეხო დღეისათვის დარგში არსებულ მდგომარეობას - მიღწეულ შედეგებსა და გამოწვევებს, წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებლებს და თხილის ტექნიკურ რეგლამენტში განხორციელებულ ცვლილებებს, რაც 2018 წლიდან თხილის მწარმოებლებსა და ექსპორტიორებს წარმოებაში მიკვლევადობის და საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების პრინციპებზე დაფუძნებული სისტემის (HACCP) დანერგვას ავალდებულებს. ეს მნიშვნელოვნად გაზრდის ქართული თხილის მიმართ ნდობას საექსპორტო ბაზრებზე. როგორც შეხვედრაზე სოფლის მეურნეობის მინისტრმა აღინიშნა, საექსპორტო პროდუქტებს შორის თხილს ერთ-ერთი ლიდერი პოზიცია უკავია. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ამ პოზიციის შენარჩუნება და ქართული თხილის კონკურენტუნარიანობის ზრდისა და კარგი რეპუტაციის შენარჩუნების ხელშეწყობა. ,,სათათბირო საბჭო წარმოადგენს ფორმალურ პლათფორმას სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის კომუნიკაციისთვის. დიალოგის რეჟიმში ჩვენ განვიხილეთ და გადავწყვიტეთ არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ხარისხის კონტროლის ხელშეწყობის კუთხით შემუშავებულ ახალ რეგულაციებს, ლაბორატორიული მომსახურების საკითხებს, მარკეტინგულ და სხვა მნიშვნელოვან მიმართულებებს გულისხმობს. საქართველოსთვის თხილი არის ერთ-ერთი სტრატეგიული საექსპორტო კულტურა და მნიშვნელოვანი საექსპორტო პროდუქტი, შესაბამისად, ამ კულტურის განვითარებას სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებული მხარდაჭერა ექნება“, - აღნიშნა ლევან დავითაშვილმა. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, ბოლო წლების განმავლობაში ქართული თხილი ყალიბდება როგორც ბრენდი და საკუთარ ადგილს იმკვიდრებს მსოფლიო ბაზარზე. ამის დასტურია ის, რომ მომავალში თხილის მსოფლიო კონგრესის ჩატარება საქართველოში იგეგმება. შეხვედრაზე საქართველოს თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარემ, ალექსანდრე მოწერელიამ ამ ეტაპზე დარგში არსებულ გამოწვევებზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ სახელმწიფო უწყებებსა და ბიზნესწრეებს შორის აქტიური და პირდაპირი კომუნიკაცია ამ გამოწვევების დაძლევის და ბიზნესის განვითარების საშუალებას იძლევა. ,,საქართველოში თხილის დარგის განვითარებას დიდი პოტენციალი აქვს. ამის დასტურია ისიც, რომ წელს, თხილის მსოფლიო კონგრესზე ქართული თხილის შესახებ პირველი პრეზენტაცია გაკეთდა. 2021 წელს კი, თხილის მსოფლიო კონგრესის გამართვა საქართველოში იგეგმება. გვჯერა, რომ ამ პერიოდისთვის რეგულაციებთან და კანონმდებლობასთან დაკავშირებული ყველა პრობლემა მოგვარდება და ქართული თხილი პრემიუმ სეგმენტში გადავა. ეს შემოსავლებს მნიშვნელოვნად გაზრდის და როგორც სახელმწიფოსთვის, ისე კერძო სექტორისთვის მომგებიანი იქნება“, - აღნიშნა თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარემ. ალექსანდრე მოწერელიამ ყურადღება თხილის წლევანდელ მოსავალზე გაამახვილა და აღნიშნა, რომ წელს კარგ მოსავალს ელოდებიან. ამასთან, სრული მობილიზაციაა გამოცხადებული მავნებლის - აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლისთვის, რაც მოსავლის დანაკარგებს მინიმუმამდე დაიყვანს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გამართულ შეხვედრას სათათბირო საბჭოს წევრები - სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეები, სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი პირები და საქართველოს თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ალექსანდრე მოწერელია ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ სათათბირო საბჭო შეხვედრებს რეგულარულად გამართავს. [post_title] => სოფლის მეურნეობის სამინისტროში თხილის დარგის განვითარებაზე იმსჯელეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => soflis-meurneobis-saministroshi-tkhilis-dargis-ganvitarebaze-imsjeles [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 13:06:30 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 09:06:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137167 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 137120 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-08 11:45:49 [post_date_gmt] => 2017-06-08 07:45:49 [post_content] => სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე ფერმერთა რეესტრის საკითხები განიხილეს და ფერმერთა რეესტრის შექმნის სამოქმედო გეგმის მიმდინარე სტატუსზე იმსჯელეს. შეხვედრას სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი, მინისტრის მოადგილეები, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) პროექტის „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაძლებლობების განვითარება“ წარმომადგენლები და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილი ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ფერმერთა რეესტრის შექმნა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორში არსებული რეალობის და სამინისტროს მიზნების გათვალისწინებით უნდა მოხდეს. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, ევროკავშირთან აღებული ვალდებულების თანახმად, 2018 წლისთვის საქართველოში ფერმერთა რეესტრი უნდა შეიქმნას. ამ მიმართულებით სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ევროკავშირთან და FAO-სთან ერთად აქტიურად მუშაობს. ლევან დავითაშვილის განცხადებით, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გარკვეული სახის მონაცემთა ბაზები უკვე არსებობს. შექმნილია მცირემიწიან ფერმერთა, სახელმწიფო პროექტებით მოსარგებლე ფერმერთა, ასევე მევენახე ფერმერთა ბაზები, თუმცა არ არსებობს ფერმერთა ერთიანი ბაზა, რომელიც ფერმერთა შესახებ უფრო სრულყოფილ სურათს წარმოაჩენს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ჩამოყალიბდეს მონაცემთა ისეთი რეესტრი, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიზნების და არსებული რეალობის გათვალისწინებით იქნება შექმნილი. შეხვედრაზე FAO-ს წარმომადგენლებმა საქართველოში ფერმერთა რეესტრის განვითარების პერსპექტივებზე ისაუბრეს. აღინიშნა, რომ მნიშვნელოვანია მოხდეს ყველა ასპექტის გათვალისწინება, რათა ის ბაზა რომელიც შეიქმნება იყოს განახლებადი და ცოცხალი დოკუმენტი, რომელშიც ფერმერთა შესახებ ინფორმაცია სამინისტროს მიზნობრიობასთან შესაბამისობაში აისახება. სამუშაო შეხვედრაზე მხარეები შეთანხმდნენ, რომ რეესტრის ჩამოყალიბების ყველა ეტაპზე გათვალისწინებული იქნება ის მიზნობრიობა, რისთვისაც ამ რეესტრის გამოყენება მოხდება. [post_title] => სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ფერმერთა რეესტრის შექმნის საკითხები განიხილეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => soflis-meurneobis-saministroshi-fermerta-reestris-sheqmnis-sakitkhebi-ganikhiles [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 11:45:49 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 07:45:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137120 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 136842 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-07 10:02:38 [post_date_gmt] => 2017-06-07 06:02:38 [post_content] => სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი საქართველოს ფერმერთა რიგით მესამე კონგრესს დაესწრო და აგრარულ დარგში არსებულ მდგომარეობასა და გამოწვევებზე გამართულ დისკუსიაში მიიღო მონაწილეობა. კონგრესს, რომელიც ოქსფამის საქართველოს წარმომადგენლობისა და ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ასოციაციის „ელკანა“ მიერ იყო ორგანიზებული, ქვეყნის ცხრა რეგიონის 141 ფერმერი დელეგატი, ასევე სამთავრობო სექტორის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა კონგრესზე სიტყვით გამოსვლისას აგრარული დარგის განვითარების სახელმწიფო ხედვაზე და ხელშემწყობ პროექტებზე ისაუბრა. ლევან დავითაშვილმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ დიალოგს ალტერნატივა არა აქვს და რომ სამინისტროს მიერ შემუშავებული როგორც დარგის, ასევე სოფლის განვითარების სტრატეგია უშუალო სეგმენტის ინტერესების გათვალისწინებით შემუშავდა. მინისტრის განცხადებით, აგრარული დარგის განვითარებისთვის სახელმწიფოს მხრიდან არაერთი ღონისძიება განხორციელდა, ხორციელდება და დაგეგმილია სამომავლოდ; ყველა გაწეული ქმედებით სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს დარგში კერძო ინვესტიციების აქტიურ მოზიდვას. დამსწრე საზოგადოებას საქართველოს პარლამენტის აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარემ, ოთარ დანელიამ მიმართა. ოთარ დანელიას განცხადებით, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთიანი ძალისხმევით აგრარულ დარგში ხელშესახები შედეგები არსებობს, უახლოეს მომავალში ეს შედეგები კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდება, რაც გაწეული საქმიანობის საფუძვლიანი ანალიზის საშუალებას და სამომავლო ქმედებების განსაზღვრის საშუალებას მოგვცემს, თუმცა, ეჭვგარეშეა, რომ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციას ალტერნატივა არ აქვს. საქართველოს ფერმერთა კონგრესი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, პროექტის „ეროვნული სასურსათო უსაფრთხოების სტრატეგიის სრულყოფა და მცირე ფერმერების მხარდაჭერა“ ფარგლებში გაიმართა. კონგრესი წარმოადგენს პლატფორმას, რომელიც ხელს უწყობს ფერმერებსა და გადაწყვეტილების მიმღებ სტრუქტურებს შორის დიალოგს. საქართველოს ფერმერთა რიგით მესამე კონგრესზე განხილულ იქნა ისეთი საკითხები, როგორებიცაა კონკურენტუნარიანობის ზრდა, იაფ ფინანსურ რესურსზე ხელმისაწვდომობა, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაცია, ბაზრებზე წვდომა და სხვა [post_title] => ლევან დავითაშვილი: დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => levan-davitashvili-dialogs-alternativa-ar-aqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-07 11:47:52 [post_modified_gmt] => 2017-06-07 07:47:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136842 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 137167 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-08 13:06:30 [post_date_gmt] => 2017-06-08 09:06:30 [post_content] => სოფლის მეურნეობის სამინისტროში თხილისა და სხვა კაკლოვანი კულტურების განვითარების მიზნით შექმნილი სათათბირო საბჭოს პირველი შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ხელმძღვანელობდა. შეხვედრაზე თხილის დარგის განვითარების და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიმართულებით მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებები განიხილეს. საუბარი შეეხო დღეისათვის დარგში არსებულ მდგომარეობას - მიღწეულ შედეგებსა და გამოწვევებს, წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებლებს და თხილის ტექნიკურ რეგლამენტში განხორციელებულ ცვლილებებს, რაც 2018 წლიდან თხილის მწარმოებლებსა და ექსპორტიორებს წარმოებაში მიკვლევადობის და საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების პრინციპებზე დაფუძნებული სისტემის (HACCP) დანერგვას ავალდებულებს. ეს მნიშვნელოვნად გაზრდის ქართული თხილის მიმართ ნდობას საექსპორტო ბაზრებზე. როგორც შეხვედრაზე სოფლის მეურნეობის მინისტრმა აღინიშნა, საექსპორტო პროდუქტებს შორის თხილს ერთ-ერთი ლიდერი პოზიცია უკავია. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ამ პოზიციის შენარჩუნება და ქართული თხილის კონკურენტუნარიანობის ზრდისა და კარგი რეპუტაციის შენარჩუნების ხელშეწყობა. ,,სათათბირო საბჭო წარმოადგენს ფორმალურ პლათფორმას სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის კომუნიკაციისთვის. დიალოგის რეჟიმში ჩვენ განვიხილეთ და გადავწყვიტეთ არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ხარისხის კონტროლის ხელშეწყობის კუთხით შემუშავებულ ახალ რეგულაციებს, ლაბორატორიული მომსახურების საკითხებს, მარკეტინგულ და სხვა მნიშვნელოვან მიმართულებებს გულისხმობს. საქართველოსთვის თხილი არის ერთ-ერთი სტრატეგიული საექსპორტო კულტურა და მნიშვნელოვანი საექსპორტო პროდუქტი, შესაბამისად, ამ კულტურის განვითარებას სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებული მხარდაჭერა ექნება“, - აღნიშნა ლევან დავითაშვილმა. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, ბოლო წლების განმავლობაში ქართული თხილი ყალიბდება როგორც ბრენდი და საკუთარ ადგილს იმკვიდრებს მსოფლიო ბაზარზე. ამის დასტურია ის, რომ მომავალში თხილის მსოფლიო კონგრესის ჩატარება საქართველოში იგეგმება. შეხვედრაზე საქართველოს თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარემ, ალექსანდრე მოწერელიამ ამ ეტაპზე დარგში არსებულ გამოწვევებზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ სახელმწიფო უწყებებსა და ბიზნესწრეებს შორის აქტიური და პირდაპირი კომუნიკაცია ამ გამოწვევების დაძლევის და ბიზნესის განვითარების საშუალებას იძლევა. ,,საქართველოში თხილის დარგის განვითარებას დიდი პოტენციალი აქვს. ამის დასტურია ისიც, რომ წელს, თხილის მსოფლიო კონგრესზე ქართული თხილის შესახებ პირველი პრეზენტაცია გაკეთდა. 2021 წელს კი, თხილის მსოფლიო კონგრესის გამართვა საქართველოში იგეგმება. გვჯერა, რომ ამ პერიოდისთვის რეგულაციებთან და კანონმდებლობასთან დაკავშირებული ყველა პრობლემა მოგვარდება და ქართული თხილი პრემიუმ სეგმენტში გადავა. ეს შემოსავლებს მნიშვნელოვნად გაზრდის და როგორც სახელმწიფოსთვის, ისე კერძო სექტორისთვის მომგებიანი იქნება“, - აღნიშნა თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარემ. ალექსანდრე მოწერელიამ ყურადღება თხილის წლევანდელ მოსავალზე გაამახვილა და აღნიშნა, რომ წელს კარგ მოსავალს ელოდებიან. ამასთან, სრული მობილიზაციაა გამოცხადებული მავნებლის - აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლისთვის, რაც მოსავლის დანაკარგებს მინიმუმამდე დაიყვანს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გამართულ შეხვედრას სათათბირო საბჭოს წევრები - სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეები, სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი პირები და საქართველოს თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ალექსანდრე მოწერელია ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ სათათბირო საბჭო შეხვედრებს რეგულარულად გამართავს. [post_title] => სოფლის მეურნეობის სამინისტროში თხილის დარგის განვითარებაზე იმსჯელეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => soflis-meurneobis-saministroshi-tkhilis-dargis-ganvitarebaze-imsjeles [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 13:06:30 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 09:06:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137167 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 70 [max_num_pages] => 24 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 928891ca3b68aca9aa31fa8fa19a0fb9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )