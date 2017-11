ლევან დავითაშვილი: გვაქვს შესაძლებლობა საქართველო სხვა ჭრილში ვაჩვენოთ მსოფლიოს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ghvino [1] => levan-davitashvili [2] => qvevri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186986 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ghvino [1] => levan-davitashvili [2] => qvevri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186986 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5417 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ghvino [1] => levan-davitashvili [2] => qvevri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ghvino [1] => levan-davitashvili [2] => qvevri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186986) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5417,8513,19217) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 184927 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-07 13:52:08 [post_date_gmt] => 2017-11-07 09:52:08 [post_content] => 2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოდან მსოფლიოს 50 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 61 მლნ ბოთლი (0,75 ლ) ღვინო, რაც 59%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მონაცემებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, საანგარიშო პერიოდში ექსპორტირებულია 134,6 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების ღვინო, რაც 52%-ით მეტია გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. ექსპორტის მატება აღსანიშნავია შემდეგ ქვეყნებში: ჩინეთი - 41% (6 086 733), რუსეთი - 87% (38 355 125), უკრაინა - 48%(6 237 652), პოლონეთი - 18% (2 151 342), ლატვია - 31% (1 279 718), ბელარუსი - 42% (1 318 852), აშშ - 68% (394 464), გერმანია - 57% (367 342), ისრაელი - 149% (180 824), საფრანგეთი - 187% (98 194), აზერბაიჯანი 76% (102 342) და სხვა. ექსპორტიორი ქვეყნების პირველი ხუთეულია: რუსეთი - 38355125, უკრაინა - 6237652, ჩინეთი - 6086733, ყაზახეთი - 2671845 და პოლონეთი 2151342 ბოთლი. ამასთან, მსოფლიოს 22 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 13630421 ბოთლი (0,5 ლ) ბრენდი, რაც 91%-ით აღემატება 2016 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. სულ ექსპორტირებულია 29,6 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების ბრენდი - მატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 83%-ს აღწევს. საანგარიშო პერიოდში მსოფლიოს 20 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 219 183 ბოთლი (0,5 ლ) ჭაჭა, ექსპორტის ზრდამ 198% შეადგინა. ჭაჭის ექსპორტით მიღებული შემოსავლები 664,6 ათას აშშ დოლარს შეადგენს, ზრდამ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 154%-ს მიაღწია. მთლიანობაში, ღვინის, ბრენდის, ჭაჭის, ღვინომასალისა და საბრენდე სპირტის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლები საანგარიშო პერიოდში 222,4 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს - ზრდამ 2016 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 50% შეადგინა. [post_title] => მსოფლიოს 50 ქვეყანაში 61 მილიონი ბოთლი ღვინო გავიტანეთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => msoflios-50-qveyanashi-61-milioni-botli-ghvino-gavitanet [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-07 13:52:08 [post_modified_gmt] => 2017-11-07 09:52:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=184927 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 177392 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-19 13:39:18 [post_date_gmt] => 2017-10-19 09:39:18 [post_content] => სოფლის მეურნეობის მინისტრის ლევან დავითაშვილის განცხადებით, გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მანდარინის მოსავალი სრულად განადგურდა და აღარ გვაქვს, სიცრუეა. როგორც ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, მანდარინის ძირითადი მოსავალი აჭარაშია, სადაც ღონისძიებებები ეფექტურად ტარდება და ძირითადი მოსავალი შენარჩუნებულია. „საქართველოს დანარჩენ ნაწილში არის მცირე დაზიანებები, თუმცა ყველაფერი ფაროსანას არ უკავშირდება და დაზიანებების 100%-იანი აცილება შეიძლება, თუ მოსახლეობა გამოიყენებს იმ საწამლ საშუალებებს, რომლებიც ჩვენ მათ სექტემბერში გადავეცით. მათ ჰქონდათ წამლობისთვის საჭირო წამლები, ყველაზე ეფექტური, რაც კი იდენტიფიცირებულია. თუ ადამიანები დავირაზმებით, მანდარინის მოსავალს სრულად გადავარჩენთ და კარგი სეზონიც გვექნება. მოლიდინი არის, რომ მანდარინის სეზონი ძალიან კარგი გვექნება“, - აღნიშნა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა. [post_title] => სოფლის მეურნეობის მინისტრი უარყოფს, რომ მანდარინის მოსავალი განადგურდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => soflis-meurneobis-ministri-uaryofs-rom-mandarinis-mosavali-ganadgurda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 13:39:18 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 09:39:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177392 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 177350 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-19 13:22:46 [post_date_gmt] => 2017-10-19 09:22:46 [post_content] => დამოუკიდებლობის შემდეგ ჩვენ ამდენი ღვინო არ გაგვიყიდია არც თანხაში, არც რაოდენობაში, ჩვენი მოლოდინით, საქართველოდან ექსპორტი 70 მილიონ ბოთლს გადააჭარბებს, - ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა „რთველი 2017“-ის შეფასებისას განაცხადა. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა აღნიშნა, „რთველი 2017“ უპრეცედენტოდ წარმატებით დასრულდა.„ამის საფუძველს გვაძლევს ის, რომ წელს სახელმწიფოს მხრიდან ჩარევა იყო მინიმალური. ფაქტობრივად, სახელმწიფოს არ მოუწია ჭარბი ყურძნის შეძენა, რადგან ამის საჭიროება არ იყო და ის მთლიანად კერძო სექტორმა შეიძინა“, - განაცხადა დავითაშვილმა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით, კერძო სექტორის მხრიდან მოთხოვნა იყო საკმაოდ მაღალი, 123 000 ტონა ყურძენი გადამუშავდა და მევენახეებმა 150 მილიონ ლარამდე თანხა მიიღო. ლევან დავითაშვილის თქმით, კერძო სექტორის მხრიდან მოთხოვნა გაჯანსაღებულია და კერძო სექტორი არის გაძლიერებული, რასაც წინ უძღვოდა რამდენიმე წლის განმავლობაში სახელმწიფოს თანადაფინანსების პროგრამები. „ამ ყველაფრის შედეგად ჩვენ მივიღეთ გადაიარაღებული საწარმოები, უამრავი ახალი საწარმო, მოდერნიზებული კომპანიები, რომლებიც წარმატებულები არიან საერთაშორისო ბაზრებზე და ის მარკეტინგული ღონისძიებები, რომლებიც ქართული ღვინის ცნობადობას უკავშირდება - ეს ყველაფერი აისახება გაზრდილ მოთხოვნაზე“, - განაცხადა დავითაშვილმა. [post_title] => ლევან დავითაშვილი: დამოუკიდებლობის შემდეგ ჩვენ ამდენი ღვინო არ გაგვიყიდია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => levan-davitashvili-damoukideblobis-shemdeg-chven-amdeni-ghvino-ar-gagviyidia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 13:24:22 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 09:24:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177350 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 184927 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-07 13:52:08 [post_date_gmt] => 2017-11-07 09:52:08 [post_content] => 2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოდან მსოფლიოს 50 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 61 მლნ ბოთლი (0,75 ლ) ღვინო, რაც 59%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მონაცემებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, საანგარიშო პერიოდში ექსპორტირებულია 134,6 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების ღვინო, რაც 52%-ით მეტია გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. ექსპორტის მატება აღსანიშნავია შემდეგ ქვეყნებში: ჩინეთი - 41% (6 086 733), რუსეთი - 87% (38 355 125), უკრაინა - 48%(6 237 652), პოლონეთი - 18% (2 151 342), ლატვია - 31% (1 279 718), ბელარუსი - 42% (1 318 852), აშშ - 68% (394 464), გერმანია - 57% (367 342), ისრაელი - 149% (180 824), საფრანგეთი - 187% (98 194), აზერბაიჯანი 76% (102 342) და სხვა. ექსპორტიორი ქვეყნების პირველი ხუთეულია: რუსეთი - 38355125, უკრაინა - 6237652, ჩინეთი - 6086733, ყაზახეთი - 2671845 და პოლონეთი 2151342 ბოთლი. ამასთან, მსოფლიოს 22 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 13630421 ბოთლი (0,5 ლ) ბრენდი, რაც 91%-ით აღემატება 2016 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. სულ ექსპორტირებულია 29,6 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების ბრენდი - მატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 83%-ს აღწევს. საანგარიშო პერიოდში მსოფლიოს 20 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 219 183 ბოთლი (0,5 ლ) ჭაჭა, ექსპორტის ზრდამ 198% შეადგინა. ჭაჭის ექსპორტით მიღებული შემოსავლები 664,6 ათას აშშ დოლარს შეადგენს, ზრდამ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 154%-ს მიაღწია. მთლიანობაში, ღვინის, ბრენდის, ჭაჭის, ღვინომასალისა და საბრენდე სპირტის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლები საანგარიშო პერიოდში 222,4 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს - ზრდამ 2016 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 50% შეადგინა. [post_title] => მსოფლიოს 50 ქვეყანაში 61 მილიონი ბოთლი ღვინო გავიტანეთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => msoflios-50-qveyanashi-61-milioni-botli-ghvino-gavitanet [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-07 13:52:08 [post_modified_gmt] => 2017-11-07 09:52:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=184927 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 114 [max_num_pages] => 38 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 83f636e39a6ecc1f605ba3a4259ce59a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )