ლევან იზორია – მომავალ კვირას საქართველოს მნიშვნელოვანი სტუმრები ეწვევიან

გიორგი მარგველაშვილმა და მაკა ჩიჩუამ, თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ და საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ, საქართველოს შეიარაღებული ძალების ოფიცრების პირველ, ყოველწლიურ შეკრებას უმასპინძლეს. როგორც გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, უმაღლესი მთავარსარდლის ერთ-ერთ უმთავრეს ამოცანას სწორედ არმიასა და საზოგადოებას შორის ურთიერთობის გაღრმავება წარმოადგენს. "ქართველ ოჯახებს სძინავთ მშვიდად და მოღვაწეობენ მშვიდობისთვის, რადგან მათ სიმშვიდეს იცავთ თქვენ, ჩვენო პატივცემულო ჯარისკაცებო," - მიმართა პრეზიდენტმა ჯარისკაცებს. ქართველო ოჯახების სიმშვიდეს თქვენ იცავთ - გიორგი მარგველაშვილი საქართველოს გვერდით არის მთავარი სტრატეგიული მოკავშირე აშშ - ლევან იზორია

საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, ლევან იზორია, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ იმ განცხადებას ეხმაურება, სადაც აშშ მოუწოდებს რუსეთს, შეასრულოს ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება. განცხადებაში, ასევე, საუბარია სამხედრო მხარდაჭერაზე, რომელსაც აშშ გეგმავს საქართველოს გაუწიოს. ლევან იზორიას თქმით, აშშ-ს მხარდაჭერის ფარგლებში 9 ბატალიონი გაიწვრთნება და, ასევე, შეერთებული შტატები საქართველოს ტექნიკური აღჭურვილობითაც დაეხმარება. „გაკეთდა აშკარად მხარდამჭერი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს გვერდით არის მთავარი სტრატეგიული მოკავშირე ამერიკის შეერთებული შტატები. სწორედ ცეცხლის შეწყვეტასთან დაკავშირებით არსებული შეთანხმების იმპლემენტაციის თვალსაზრისით, რაც გულისხმობს, პირველ რიგში, მოსკოვის იძულებას, შეასრულოს თავისი ვალდებულებები," - განაცხადა ლევან იზორიამ. ბორჯომის ხეობაში, ცოცხალ ძალასთან ერთად, სამხედრო ძალების სპეციალური ტექნიკაა მობილიზებული

თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბორჯომის ხეობაში ცოცხალ ძალასთან ერთად საქართველოს შეიარაღებული ძალების სპეციალური ტექნიკა და ცეცხლმაქრი საშუალებებია მობილიზებული. უწყების განმარტებით, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, ლევან იზორია, დღეს საგანგებო შტაბში პრემიერმინისტრთან გამართულ თათბირს დაესწრო, სადაც სამოქმედო გეგმა შეიმუშავეს. მინისტრმა სამხედრო მოსამახურეებს ხანძარსაწინააღმდეგო სამუშაოებში აქტიური მონაწილეობისკენ მოუწოდა და იმედი გამოთქვა, რომ გარკვეული შედეგი დღეს მიღწეული იქნება. გიორგი მარგველაშვილმა და მაკა ჩიჩუამ, თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ და საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ, საქართველოს შეიარაღებული ძალების ოფიცრების პირველ, ყოველწლიურ შეკრებას უმასპინძლეს. როგორც გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, უმაღლესი მთავარსარდლის ერთ-ერთ უმთავრეს ამოცანას სწორედ არმიასა და საზოგადოებას შორის ურთიერთობის გაღრმავება წარმოადგენს. "ქართველ ოჯახებს სძინავთ მშვიდად და მოღვაწეობენ მშვიდობისთვის, რადგან მათ სიმშვიდეს იცავთ თქვენ, ჩვენო პატივცემულო ჯარისკაცებო," - მიმართა პრეზიდენტმა ჯარისკაცებს.

ქართველო ოჯახების სიმშვიდეს თქვენ იცავთ - გიორგი მარგველაშვილი