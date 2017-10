ლევან იზორიამ კონფერენციაზე უსაფრთხოების კუთხით საქართველოს წვლილზე გაამახვილა ყურადღება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => levan-izoria [1] => batumis-konferencia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174251 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => levan-izoria [1] => batumis-konferencia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174251 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => levan-izoria [1] => batumis-konferencia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => levan-izoria [1] => batumis-konferencia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174251) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7277,1107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172488 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-08 16:15:48 [post_date_gmt] => 2017-10-08 12:15:48 [post_content] => მომავალ კვირას საქართველოს ოთხი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი ეწვევა. ამასთან, ველოდებით მნიშვნელოვან სტუმრებს ნატო-დან, - ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, მომავალ კვირას დაგეგმილ ღონისძიებებზე მსოფლიო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს განიხილავენ. „მომავალ კვირას მნიშვნელოვანი კონფერენციები გვაქვს დაგეგმილი. ველოდებით მნიშვნელოვან სტუმრებს. გვეყოლება ოთხი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი, მათ შორის, მნიშვნელოვანი სტუმრები იქნებიან ნატო-დან. ეს კიდევ ერთხელ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ განვიხილით მსოფლიო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები, მივიღოთ ის პრინციპული მხარდაჭერა, რაც გვაქვს დღემდე და ეს მომავალშიც გვინდა რომ გაგრძელდეს ნატო-ს წევრი და პარტნიორი ქვეყნებისგან ჩვენი ქვეყნის ჩრდილოატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის გზაზე. ასე რომ, ამ ღონისძიებებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს“, - განაცხადა ლევან იზორიამ. საქართველოს 10 ოქტომბერს ნატო-ს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი ეწვევა.აპატურაი მონაწილეობას მიიღებს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაში, რომელიც ბათუმში გაიმართება. [post_title] => ქართველო ოჯახების სიმშვიდეს თქვენ იცავთ - გიორგი მარგველაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartvelo-ojakhebis-simshvides-tqven-icavt-giorgi-margvelashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-07 09:48:18 [post_modified_gmt] => 2017-10-07 05:48:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172207 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 163202 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-13 15:57:59 [post_date_gmt] => 2017-09-13 11:57:59 [post_content] => საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, ლევან იზორია, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ იმ განცხადებას ეხმაურება, სადაც აშშ მოუწოდებს რუსეთს, შეასრულოს ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება. განცხადებაში, ასევე, საუბარია სამხედრო მხარდაჭერაზე, რომელსაც აშშ გეგმავს საქართველოს გაუწიოს. ლევან იზორიას თქმით, აშშ-ს მხარდაჭერის ფარგლებში 9 ბატალიონი გაიწვრთნება და, ასევე, შეერთებული შტატები საქართველოს ტექნიკური აღჭურვილობითაც დაეხმარება. „გაკეთდა აშკარად მხარდამჭერი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს გვერდით არის მთავარი სტრატეგიული მოკავშირე ამერიკის შეერთებული შტატები. სწორედ ცეცხლის შეწყვეტასთან დაკავშირებით არსებული შეთანხმების იმპლემენტაციის თვალსაზრისით, რაც გულისხმობს, პირველ რიგში, მოსკოვის იძულებას, შეასრულოს თავისი ვალდებულებები,“ - განაცხადა ლევან იზორიამ. [post_title] => საქართველოს გვერდით არის მთავარი სტრატეგიული მოკავშირე აშშ - ლევან იზორია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-gverdit-aris-mtavari-strategiuli-mokavshire-ashsh-levan-izoria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-13 15:57:59 [post_modified_gmt] => 2017-09-13 11:57:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163202 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 172488 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-08 16:15:48 [post_date_gmt] => 2017-10-08 12:15:48 [post_content] => მომავალ კვირას საქართველოს ოთხი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი ეწვევა. ამასთან, ველოდებით მნიშვნელოვან სტუმრებს ნატო-დან, - ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, მომავალ კვირას დაგეგმილ ღონისძიებებზე მსოფლიო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს განიხილავენ. „მომავალ კვირას მნიშვნელოვანი კონფერენციები გვაქვს დაგეგმილი. ველოდებით მნიშვნელოვან სტუმრებს. გვეყოლება ოთხი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი, მათ შორის, მნიშვნელოვანი სტუმრები იქნებიან ნატო-დან. ეს კიდევ ერთხელ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ განვიხილით მსოფლიო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები, მივიღოთ ის პრინციპული მხარდაჭერა, რაც გვაქვს დღემდე და ეს მომავალშიც გვინდა რომ გაგრძელდეს ნატო-ს წევრი და პარტნიორი ქვეყნებისგან ჩვენი ქვეყნის ჩრდილოატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის გზაზე. ასე რომ, ამ ღონისძიებებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს“, - განაცხადა ლევან იზორიამ. საქართველოს 10 ოქტომბერს ნატო-ს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი ეწვევა.აპატურაი მონაწილეობას მიიღებს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაში, რომელიც ბათუმში გაიმართება. 