ლევან როსტოშვილს და ლაშა კურტანიძეს სასჯელი შეუმცირდათ

ნარკოდანაშაულისთვის ტელეწამყვანი ლევან როსტოშვილი და მსახიობი ლაშა კურტანიძე 2016 წლის მაისში დააკავეს. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ როსტოს თან რამდენიმე სახეობის ნარკოტიკული საშუალება ჰქონდა. გამოძიება განსაკუთრებული ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობდა. ამ პერიოდის განმავლობაში ლევანი და ლაშა განაჩენს გარეთ ელოდებოდნენ. ისინი დიდი თანხის სანაცვლოდ გირაოთი გაათავისუფლეს. დღეს სასამართლო გაიმართა. როსტოს მეგობარი, მომღერალი დათუნა სირბილაძე წერს, რომ ლევან როსტოშვილს 8, ხოლო ლაშა კურტანიძეს 5 წელი მიუსაჯეს. ნანუკა ჟორჟოლიანი, რომლის მეგობრებიც არიან როსტო და ლაშა კურტანიძე, ამ გადაწყვეტილებას ასე ეხმაურება: „ლევან როსტოშვილს MDM-ის უკანონო შენახვა შეძენისთვის მიუსაჯეს 8 წელი! ხაზს ვუსვამ, შეძენა-შენახვისთვის და არა გასაღებისთვის! ლაშა კურტანიძეს 5 წელი! ეს იმ ხელისუფლებამ ქნა, რომელმაც შეიწყალა ბარიგები და მკვლელები. არავინ ითხოვდა არაფრის მისჯას, მაგრამ 8 წელი??? მკვლელებს არ უსჯით მაგდენს. ეს არის შერჩევითი სამართალი ბატონებო! მეტი არაფერი!"

ლევან როსტოშვილს 8 წელი მიუსაჯეს, ლაშა კურტანიძეს - 5 წელი ლევან როსტოშვილს და ლაშა კურტანიძეს პატიმრობა გირაოთი შეეცვალათ

ლევან როსტოშვილს და ლაშა კურტანიძეს აღკვეთის ღონისძიება შეეცვალათ და პატიმრობის ნაცვლად გირაო შეეფარდათ. როგორც "ფორტუნას" საქალაქო სასამართლოს პრესსამსახურში განუცხადეს, ორივემ 150 ათასი ლარი 5 დღის განმავლობაში უნდა გადაიხადონ. როსტოშვილი და კურტანიძე სასამართლოს დარბაზიდან გაათავისუფლეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში წინასასამართლო სხდომა გაიმართა, სადაც მხარეებმა სასამართლოში დასაკითხ პირთა სია და მტკიცებულებები წარადგინეს, ამასთან,დააყენეს შუამდგომლობები გარკვეული მტკიცებულებების დაუშვებლობის შესახებ. ტელეწამყვანი ლევან როსტოშვილი და მსახიობი ლაშა კურტანიძე სამართალდამცველებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა-შენახვის ბრალდებით დააკავეს, საქმე 260-ე მუხლით აღიძრა. გუშინ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ტელესახე ლევან როსტოშვილი, იგივე როსტო და მსახიობი ლაშა კურტანიძე ნარკოდანაშაულისთვის დააკავეს. მედიაში მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ხმები, რომ მათ თან დიდი ოდენობით სხვადასხვა ნარკოტიკული საშუალება ჰქონდათ. ამასთან დაკავშირებით ვრცელ განმარტებას სოცქსელის მეშვეობით ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი ავრცელებს. როსტო და ლაშა მისი ახლო მეგობრები არიან. "მოკლედ, -დააკავეს თუ არა როსტო და კურტანა? - კი. ( სამწუხაროდ) - ჰქონდათ თუ არა ის და იმდენი ნარკოტიკული საშუალებები რასაც მედია წერს? - არა!!!! ჰეროინი არა, მეტადონი არა, სუბოტექსი არა. ქონდათ ე.წ. კლუბური ნარკოტიკები, MDM, ექტაზი. რაც რაღაცეებს შეიცავს კიდევ.... რაც შეეხება რაოდენობას. ბევრია, ვიღაცისთვის ძალიან და ვინც იცის, რომ ფესტივალების დრო დგება არაა ბევრი. ( გამგები გაიგებს) თორემ ვიღაცისთვის სუბოტექსი და ექსტაზია იგივე. კარგი ლაინაფები გგონიათ არყის "მადლით" უხარია ქალაქს?. - არანაირ რეალიზაციაზე საუბარი არ არის. ბრალშიც კი, მაგრამ მედია რისი მედიაა არ გააბუქოს:) განსკუთრებით მედიის ის ნაწილი, რომელიც ტყუილის გასავრცელებლად შეიქმნა მხოლოდ. - მათ ბრალად ედებათ, ნარკოტიკების შეძენა-შენახვა.თავისი ეყოფათ ბიჭებს. ნუღარ უმატებთ. !!! - არის თუ არა ეს ცუდი? - აბა გამოიცანით? - ძალიან ცუდია. კანონის წინაშე, რომ ყველა ერთია მე ყველაზე კარგად მესმის. ეს ასე იყო მაშინაც, როცა ვიღაცეებისთვის "მაღალჩინოსნის" მეუღლე ვიყავი და ოჯახის წევრი მარიხუანის მოწევისთვისაც კი დამისაჯეს. ძალიან ცუდია ხელშეუხებელი ადამიანი და კარგ ტიპს ყოველთვის ურჩევნია ასეთი არ იყოს. მათ იკითხონ ვისაც ხელს ვერ ან არ კიდებენ. ჩვენთვის კანონი ყოველთვის კანონი იყო. - წინა ცხოვრება რომ იყოს ანუ, დღევანდელი ხელისუფლება ოპოზიციაში და ჩემს ადგილას იყვნენ დაიწყებდნენ პოლიტიკური განცხადებების გაკეთებას, დაკავშირებას, ზღაპრების მოგონებას. იქ სადაც წულუკიანი ოქრიკას ამართლებდა პოლიტიკისთვის ყველაფერი მოსულა, მაგრამ მე სპექტაკლებს ვერ დავდგამ და ტყუილს არ ვიტყვი. რაც იყო გითხარით. ვერაფერს ამის უკან ვერ ვხედავ. - აბა, როგორ მიყვარს ორივე ეს რაში გადარდებთ. სენტიმენტებიც და სიბრაზეც ჩემია და მე მოვუვლი. ჩემს საუკეთესო ორი მეგობარი, რომლებიც პირველად დააკავეს ცხოვრებაში, ციხისთვის რომ არ მემეტება ესეც არ უნდა გაგიკვირდეთ. - უბრალოდ, ქვეყანაში სადაც რეალიზატორები და მკვლელები შეიწყალეს იმედს ვიტოვებ, რომ ორი "ქლაბერი" ბიჭი ციხეში დიდხანს არავის უნდა". - წერს ნანუკა. ნანუკა ჟორჟოლიანი როსტოსა და კურტანას დაკავებაზე - "როგორ მიყვარს ორივე..." 