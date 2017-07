ლევან წულაძის „როგორც გენებოთ“ იუბილარია – სპექტაკლი ვარძიასა და ბორჯომში გაიმართება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => marjanishvilis-teatri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145545 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => marjanishvilis-teatri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145545 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => marjanishvilis-teatri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => marjanishvilis-teatri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145545) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5333) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 85124 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-10-31 12:30:40 [post_date_gmt] => 2016-10-31 08:30:40 [post_content] => საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, პროექტით „ცოცხალი წიგნები“, კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ახალ სეზონს იწყებს. 31 ოქტომბერს, მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენა პოეტ გიორგი არაბულს დაეთმობა. მთელი წლის განმავლობაში, ყოველ მესამე ორშაბათს, 20:00 საათზე, მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენა „ცოცხალი წიგნების“ მონაწილე მწერლებს უმასპინძლებს, რომლებიც მკითხველებს საკუთარ შემოქმედებას მონო-სპექტაკლის სახით გააცნობენ. ბილეთის ფასი 7 ლარია. მისი შეძენა მსურველებს სპექტაკლამდე 10 დღით ადრე მარჯანიშვილის თეატრის სალაროში და ასევე, biletebi.ge - ზე შეუძლიათ. მონო-სპექტაკლებზე დასწრება სტუდენტებისთვის თავისუფალია. კულტურის სამინისტრო პროექტით „ცოცხალი წიგნები" ახალ სეზონს იწყებს

21 ივნისს, კულტურის სამინისტროში გაიმართა პრესკონფერენცია მარჯანიშვილის თეატრის გასტროლის შესახებ საქართველოს რეგიონებში. პრესკონფერენციას უძღვებოდნენ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე, მარჯანიშვილის თეატრის დირექტორი ეკატერინე მაზმიშვილი და კომპანია რედიქსის წარმომადგენელი ნინო ჩხეიძე. 2016 წელს შექსპირის გარდაცვალებიდან 400 წელი სრულდება; ამ თარიღს მსოფლიოს არაერთი ქვეყანა სხვადასხვა პროექტითა და ინიციატივით აღნიშნავს, გამონაკლისი არც საქართველოა. მარჯანიშვილის თეატრი, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით, ამ თარიღთან დაკავშირებით, საქართველოს დიდ ქალაქებსა და რაიონულ ცენტრებში შექსპირის პიესას "როგორც გენებოთ" წარმოადგენს; რეჟისორი ლევან წულაძე. ჩვენებებზე დასწრება ყველა მსურველისთვის თავისუფალია. პროექტი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის, ზუგდიდის მერიის, ახალციხის მუნიციპალიტეტის, კომპანია რედიქსის, ჯორჯიან მანგანეცისა და ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის მხარდაჭერით ხორციელდება. მარჯანიშვილის თეატრის გასტროლი რეგიონებში - პრესკონფერენცია

მარჯანიშვილის თეატრი პრემიერისთვის მზად არის - 20 საათზე ალომ ალეხემისა და გურამ ბათიაშვილის ნაწარმოებების მიხედვით დადგმული სპექტაკლი "უცხოობაში" გაიმართება. სპექტაკლი, რომლის რეჟისორი და სცენოგრაფი ლევან წულაძეა, კომპოზიტორი ვახტანგ კახიძე, კოსტიუმების მხატვარი ნინო სურგულაძე, ქორეოგრაფი კი გია მარღანია, ერთი ებრაული ოჯახის ცხოვრებას გვიყვება. ლევან წულაძე სპექტაკლში აქცენტს ცხოვრებისეულ სირთულეებზე, კონკრეტულად კი მცირერიცხოვან ერთა რთულ ყოფაზე აკეთებს. სპექტაკლში მონაწილეობენ ბესო ბარათაშვილი, გურანდა გაბუნია, ანა გრიგოლია, ბარბარე დვალიშვილი, ანა ვასაძე, ნატო კახიძე, მანანა კოზაკოვა, ნიკა კუჭავა, ეკა ნიჟარაძე, პაატა პაპუაშვილი, კონსტანტინე როინიშვილი, თეონა ქოქრაშვილი, ნინო წულაძე, გიორგი ხურცილავა, გივი ჩუგუაშვილი. ებრაულ იავნანას ასრულებს ნეკა სებისკვერაძე. პრემიერის თარიღებია 12,14,15 და 17 აპრილი. ლევან წულაძის "უცხოობაში" მარჯანიშვილის თეატრში - სპექტაკლის პრემიერა დღეს გაიმართება კულტურის სამინისტრო პროექტით „ცოცხალი წიგნები" ახალ სეზონს იწყებს