ლიბერთი ბანკიდან სესხის თაღლითური გზით მიღებისთვის ერთი პირი დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => liberti-banki [2] => taghlitoba [3] => avtolombardi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134578 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => liberti-banki [2] => taghlitoba [3] => avtolombardi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134578 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => liberti-banki [2] => taghlitoba [3] => avtolombardi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => liberti-banki [2] => taghlitoba [3] => avtolombardi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134578) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16076,2610,107,3326) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133926 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-25 10:34:54 [post_date_gmt] => 2017-05-25 06:34:54 [post_content] => დედაქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დილიდან საცობებია. შსს-ს ინფორმაციით, 26 მაისის ღონისძიებებთან დაკავშირებით გუშინ ღამით რუსთაველის გამზირსა და ვარდების მოედანზე მოქალაქეებისთვის ავტომანქანებით გადაადგილება აიკრძალა. მოძრაობა შეიზღუდა რუსთაველის გამზირის მკვეთ ქუჩებზე: ალ. ჭავჭავაძის, მიტროფანე ლაღიძის, ბესიკის, ლესია უკრაინკას, ზაქარია ჭიჭინაძის, 9 აპრილის, ანტონ ფურცელაძის, უსახელოს, არჩილ ჯორჯაძის, გია ჭანტურიას და მესხიას ქუჩებზე. საცობების გამო მთავრობის ადმინისტრაციაში მისვლა დააგვიანდათ მინისტრებსაც, მთავრობის სხდომა 10 წუთის დაგვიანებით დაიწყო. ხვალ, დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიებების გამო 05:00 საათიდან, თავისუფლების მოედანზე მოძრაობა აიკრძალება, ხოლო კოტე აფხაზის, შალვა დადიანის და გიორგი ლეონიძის ქუჩებზე - შეიზღუდება. ავტომანქანები იმოძრავებენ შემოვლითი გზით - რევაზ თაბუკაშვილისა და დანიელ ჭონქაძის ქუჩებზე. ზემოაღნიშნულ ქუჩებსა და თავისუფლების მოედანზე მოძრაობა 27 მაისს, საზეიმო ღონისძიებების დასრულების შემდეგ აღდგება. [post_title] => თბილისში დილიდან საცობებია, ცენტრალურ ნაწილში ქუჩები გადაკეტილია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-dilidan-sacobebia-centralur-nawilshi-quchebi-gadaketilia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-25 10:34:54 [post_modified_gmt] => 2017-05-25 06:34:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133926 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 133888 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-24 18:41:48 [post_date_gmt] => 2017-05-24 14:41:48 [post_content] => საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ირაკლი ხახუბიას შვილის ავტოსაგზაო შემთხვევევის საქმეზე, შიდა ქართლის საპატროლო პოლიციის 2 ხელმძღვანელი პირი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. როგორც ფორტუნას შსს-ში განუცხადეს, ისინი გამოძიების დასრულებამდე კადრების განკარგულებაში არიან გადაყვანილი. აღნიშული გადაწყვეტილება იქედან გამომდინარე მიიღეს, რომ გამოძიებას ხელი არ შეეშალოს. [post_title] => დეპუტატის შვილის ავტოავარიის შედეგად დაღუპვის საქმეზე, საპატრულო პოლიციის 2 ხელმძღვანელი პირი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => deputatis-shvilis-avtoavariis-shedegad-daghupvis-saqmeze-sapatrulo-policiis-2-khelmdzghvaneli-piri-tanamdebobidan-gaatavisufles [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-24 18:41:48 [post_modified_gmt] => 2017-05-24 14:41:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133888 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 133664 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-24 11:23:01 [post_date_gmt] => 2017-05-24 07:23:01 [post_content] => სამართალდამცველებმა რუსეთის ფედერაციის ორი მოქალაქე: 1980 წელს დაბადებული დმიტრი უ. და 1974 წელს დაბადებული ვიტალი ლ., განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის და უკანონო გასაღების მცდელობის ბრალდებით, თბილისში დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულები ინტერნეტის საშუალებით სხვადასხვა დასახელების ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაციას ახდენდნენ. ისინი შეკვეთებს ინტერნეტსაიტის მეშვეობით იღებდნენ და ნარკოტიკებს თბილისის სხვადასხვა უბანში, კონკრეტულ მისამართებზე ტოვებდნენ. სამართალდამცველებმა, დაკავებულების პირადი ჩხრეკისას, სარეალიზაციოდ გამზადებული, 186 შეკვრად დაფასოებული 333,15 გრამი ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერება - ე.წ. „ბიო“, 2 შეკვრად დაფასოებული ამფეტამინი, ნარკოტიკული საშუალება „მდმა“-ს შემცველი 177 აბი და 2 ნატეხი ამოიღეს. პოლიციამ, ბრალდებულების დროებითი საცხოვრებელი ბინისა და ავტომანქანის ჩხრეკისას, 1 კილო და 540,25 გრამი ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერება - ე.წ. „ბიო“; 887,74 გრამი ამფეტამინის შემცველი ფხვნილი; ნარკოტიკული საშუალება ,,მდმა“-ს შემცველი 91 აბი და 29 ნატეხი ამოიღო. გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, თბილისში, სხვადასხვა მისამართიდან ამოღებულია ბრალდებულების მიერ სარეალიზაციოდ გამზადებული 22 შეკვრა ე.წ. ,,ბიო“. ორივე დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების უკანონო შეძენა-შენახვის და გასაღების მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 260-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, მე-6 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით და 19-260-ე მუხლის მე-5 ნაწილის ,,ბ“ ქვეპუნქტით). [post_title] => პირები, რომლებიც ინტერნეტით თბილისში ნარკოტიკს ყიდიდნენ, დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pirebi-romlebic-internetit-tbilisshi-narkotiks-yididnen-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-24 11:23:01 [post_modified_gmt] => 2017-05-24 07:23:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133664 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 133926 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-25 10:34:54 [post_date_gmt] => 2017-05-25 06:34:54 [post_content] => დედაქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დილიდან საცობებია. შსს-ს ინფორმაციით, 26 მაისის ღონისძიებებთან დაკავშირებით გუშინ ღამით რუსთაველის გამზირსა და ვარდების მოედანზე მოქალაქეებისთვის ავტომანქანებით გადაადგილება აიკრძალა. მოძრაობა შეიზღუდა რუსთაველის გამზირის მკვეთ ქუჩებზე: ალ. ჭავჭავაძის, მიტროფანე ლაღიძის, ბესიკის, ლესია უკრაინკას, ზაქარია ჭიჭინაძის, 9 აპრილის, ანტონ ფურცელაძის, უსახელოს, არჩილ ჯორჯაძის, გია ჭანტურიას და მესხიას ქუჩებზე. საცობების გამო მთავრობის ადმინისტრაციაში მისვლა დააგვიანდათ მინისტრებსაც, მთავრობის სხდომა 10 წუთის დაგვიანებით დაიწყო. ხვალ, დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიებების გამო 05:00 საათიდან, თავისუფლების მოედანზე მოძრაობა აიკრძალება, ხოლო კოტე აფხაზის, შალვა დადიანის და გიორგი ლეონიძის ქუჩებზე - შეიზღუდება. ავტომანქანები იმოძრავებენ შემოვლითი გზით - რევაზ თაბუკაშვილისა და დანიელ ჭონქაძის ქუჩებზე. ზემოაღნიშნულ ქუჩებსა და თავისუფლების მოედანზე მოძრაობა 27 მაისს, საზეიმო ღონისძიებების დასრულების შემდეგ აღდგება. [post_title] => თბილისში დილიდან საცობებია, ცენტრალურ ნაწილში ქუჩები გადაკეტილია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-dilidan-sacobebia-centralur-nawilshi-quchebi-gadaketilia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-25 10:34:54 [post_modified_gmt] => 2017-05-25 06:34:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133926 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 370 [max_num_pages] => 124 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c64da1ff000890638c0c949d40c14e7a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )