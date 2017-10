ლიტერატურული კონკურსი „შემოდგომის ლეგენდა” 2017 დაიწყო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => literaturuli-konkursi [1] => shemodgomis-legenda2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170286 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => literaturuli-konkursi [1] => shemodgomis-legenda2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170286 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 909 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => literaturuli-konkursi [1] => shemodgomis-legenda2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => literaturuli-konkursi [1] => shemodgomis-legenda2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170286) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (909,19827) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 104074 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-25 16:34:46 [post_date_gmt] => 2017-01-25 12:34:46 [post_content] => თიბისი ბანკმა ლიტერატურული კონკურსი „საბას“ დაწყება გამოაცხადა. კონკურსზე წიგნების წარდგენა უკვე შეუძლიათ ავტორებსა და გამომცემლებს. ამისათვის მათ უნდა შეავსონ ელექტრონული განაცხადი კონკურსის ვებგვერდზე saba.com.ge განაცხადების მიღება 15 თებერვლამდე გაგრძელდება, რის შემდეგაც „საბას“ ჟიური წიგნების განხილვას შეუდგება და გასული წლის ლიტერატურულ მოსავალს შეაფასებს. კონკურსის ჟიურის წევრებს „საბას“ მრჩეველთა საბჭო შეარჩევს. საბჭოს შემადგენლობაში შედიან ღვაწლმოსილი ლიტერატორები - პროფესორი ზურაბ კიკნაძე, პოეტი, ლიტერატორი ვახტანგ ჯავახაძე და მთარგმნელი, პოეტი დავით წერედიანი. მათ მიერ შერჩეული წლევანდელი ჟიურის ვინაობა, ტრადიციულად, კონფიდენციალური იქნება და დაჯილდოების ცერემონიაზე გახდება ცნობილი. წლევანდელი წელი პრემია „საბასთვის“ საიუბილეოა: წელს „საბა“ მეთხუთმეტედ ტარდება. 2003 წლიდან 2016 წლამდე „საბამ“ გასცა 128 პრიზი, 112 სხვადასხვა ავტორზე; ჯამურად გაცემულია საპრემიო თანხა - 500 ათასი ლარი; „საბას“ ჟიურიმ, რომლის შემადგენლობაში ამ ხნის მანძილზე 55-მა სხვადასხვა ლიტერატორმა იმუშავა, განიხილა 2.300-ზე მეტი წიგნი; სამჯერ გაიზარდა საკონკურსო წიგნების რაოდენობა, გასამმაგდა ჯამური საპრემიო თანხა და კონკურსს დაემატა 3 ახალი ნომინაცია - ასეთია „საბას“ განვლილი 14 წლის შედეგების სტატისტიკა. გასული წლის საუკეთესო წიგნებსა და ავტორებს „საბა“ წელსაც 11 ნომინაციაში გამოავლენს: საუკეთესო რომანი საუკეთესო პოეტური კრებული საუკეთესო პროზაული კრებული საუკეთესო პიესა საუკეთესო ლიტერატურული დებიუტი საუკეთესო ლიტერატურული კრიტიკა საუკეთესო ესეისტიკა და დოკუმენტური პროზა უცხოური ნაწარმოების საუკეთესო ქართული თარგმანი ქართული ნაწარმოების საუკეთესო უცხოური თარგმანი საუკეთესო ელექტრონული წიგნი ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილი. წელსაც, გასული საკონკურსო წლის მსგავსად, „საბას“ ერთ-ერთ გამარჯვებულს მკითხველები გამოავლენენ. კერძოდ, ნომინაციაში „საუკეთესო დებიუტი“. ჟიურის რჩეულთან ერთად, მკითხველთა ფავორიტიც დაჯილდოვდება საბას პრიზითა და ფულადი პრემიით. საზოგადოება გამარჯვებულის არჩევაში ივლისიდან ჩაერთვება, როდესაც ჟიური კონკურსის ფინალისტებს დაასახელებს. ხმის მიცემა 2 თვე გაგრძელდება „საბას“ ვებგვერდზე და ფბ გვერდზე. საკონკურსო წიგნების სია გამოქვეყნდება „საბას“ ვებგვერდზე saba.com.ge , სადაც , კონკურსის მსვლელობის პარალელურად, განთავსდება საკონკურსო წიგნების ელექტრონული ვერსიები და საზოგადოებას საშუალება ექნება, შეიძინოს და გაეცნოს მათ. კონკურსის ფინალისტების ვინაობა ივლისში გახდება ცნობილი. სექტემბერში კი 12 გამარჯვებული მიიღებს თიბისი ბანკისგან „საბას“ პრიზს და სოლიდურ ფულად პრემიებს. საპრემიო ფონდი 52 ათასი ლარს შეადგენს. პრემია „საბა“ 2003 წელს დააფუძნა თიბისი ბანკმა და პენ ცენტრმა. პრემიის მიზანია გასული ერთი წლის ლიტერატურული პროცესების შეფასება და საუკეთესო წიგნებისა და ავტორების გამოვლენა. [post_title] => ლიტერატურული კონკურსი „საბა“-2017 დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => literaturuli-konkursi-saba-2017-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-25 16:34:46 [post_modified_gmt] => 2017-01-25 12:34:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=104074 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 4513 [post_author] => 6 [post_date] => 2015-10-22 12:15:59 [post_date_gmt] => 2015-10-22 08:15:59 [post_content] => ლიტერატურული კონკურსის "წეროს" გამოცხადებასთან დაკავშირებით, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში პრესკონფერენცია გაიმართება. ღონისძიება დღეს, 11:00 საათზე მოეწყობა. კულტურის სამინისტროს ინფორმაციით, პრესკონფერენციას გაუძღვებიან საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველი ქეთი დუმბაძე, კონკურსის ორგანიზატორი მაშო სამადაშვილი და კონკურსის მხარდამჭერი ფარმაცევტული კომპანია GPC-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი თეა ჯავახიშვილი. სამინისტროს ინფორმაციით, ლიტერატურული კონკურსი "წერო", ტრადიციულად, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება. კონკურსის ორგანიზატორია ელექტრონული წიგნების ინტერნეტ მაღაზია ლიტ.გე და ფარმაცევტული კომპანია GPC. ლიტერატურული კონკურსი "წერო" ინტერნეტ სივრცეში, ელექტრონული წიგნების ვებ–გვერდზე ლიტ.გე ჩატარდება. კონკურსი ორ ეტაპად მიმდინარეობს: პირველ ეტაპზე საუკეთესო ნაწარმოებებს კონკურის 7-კაციანი ჟიური (მწერლები, რედაქტორები, კრიტიკოსები) დაასახელებს. მეორე ეტაპზე შერჩეულ ნაწარმოებებს შეაფასებს და გამარჯვებულებს გამოავლენს მკითხველი. მკითხველებს ნაწარმოებების შეფასების გარდა, ვებ-გვერდზევე ექნებათ საშუალება გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები ნაშრომის შესახებ. ყველაზე აქტიური მკითხველები ელექტრონული მაღაზია ლიტ.გე-ის ვაუჩერით დასაჩუქრდება. მკითხველისთვის სპეციალურ პრიზს ასევე ფარმაცევტული კომპანია GPC აწესებს. სამინისტროს ინფორმაციით, გამარჯვებულები (I, II, III ადგილები, ჟიურის სპეციალური და სხვა პრიზები) 11 დეკემბერს, მწერალთა სახლში, დაჯილდოების ცერემონიაზე გამოვლინდებიან. პირველი პრემია: ლიტერატურული პრემია "წერო" და 4000 ლარი; მეორე პრემია: 2000 ლარი; მესამე პრემია: 1000 ლარი; კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს. ამისათვის საჭიროა ლიტ.გე-ს შესაბამის გვერდზე დარეგისტრირება და 22-დან 12 ნოემბრამდე 5-10 გვერდიანი საკონკურსო ნაწარმოების გამოქვეყნება. კონკურსანტმა ნაწარმოებს უნდა დაურთოს მცირე ანოტაცია. ავტორის ვინაობა აუცილებელია მითითებული იყოს შესაბამის ველში, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ნაწარმოები არ მიიღება. კონკურსის მიმდინარეობისას, ავტორის ვინაობა იქნება დაფარული. ავტორს შეუძლია წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი საკონკურსო ნაწარმოები. საკონკურსო ნაშრომი არ უნდა იყოს გამოქვეყნებული ბეჭდვით გამოცემებში ან ინტერნეტ-სივრცეში. კულტურის სამინისტროს ინფორმაციით, სხვადასხვა დროს "წეროს" გამარჯვებულები არიან: 2006წ. – ვანო ჩხიკვაძე (პროზა); 2007წ. – ნათია ნაცვლიშვილი (პოეზია); 2007წ. – ბაჩო კვირტია (პროზა); 2008წ. – დიანა ანფიმიადი (პოეზია); 2008წ. – ირმა ტაველიძე (პროზა); 2011წ. – მარი ბექაური (პროზა); 2013წ. – ნათია როსტიაშვილი (პროზა); 2014წ. – ლია ლიქოკელი (პროზა). 