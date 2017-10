ლიტველებმა საქართველოში მზის ენერგიის პანელების მონტაჟი დაიწყეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => litva [1] => mzis-energia-saqartveloshi [2] => gatboba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176382 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => litva [1] => mzis-energia-saqartveloshi [2] => gatboba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176382 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5194 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => litva [1] => mzis-energia-saqartveloshi [2] => gatboba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => litva [1] => mzis-energia-saqartveloshi [2] => gatboba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (176382) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20354,5194,12923) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167193 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-25 12:58:49 [post_date_gmt] => 2017-09-25 08:58:49 [post_content] => ლიტვის სეიმის თავმჯდომარის ვიკტორას პრანცკიეტის ინიციატივაა, რომ 2018 წლისთვის მისმა ქვეყანამ საქართველოსა და ქართველებს საჩუქარი გაუკეთოს. ის თვლის, რომ ლიტველებმა საქართველოს არა "გრუზია", არამედ "საქართველო" უნდა დაუძახონ. ამის შესახებ ლიტვური გამოცემები იუწყებიან. სეიმის თავმჯდომარის თქმით, ამ თემაზე საუბარი ჰქონდა საქართველოში როგორც უბრალო მოქალაქეებთან, ასევე პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან. პრანცკიეტის თქმით, ვილნიუსი ეს საკითხი ელჩთან, ხათუნა სალუქვაძესთან საუბრის დროსაც წამოიჭრა. "ქართველებს არ უყვართ სიტყვა "გრუზია". მათ ურჩევნიათ სახელი საქართველო. ამიტომ გამოვიყენოთ სიტყვა საქართველო. ეს მათთვის შესანიშნავი საჩუქარი იქნება", – განაცხადა ვიკტორას პრანცკიეტმა. პრანცკიეტის იდეას მხარი დაუჭირა სეიმის რამდენიმე დეპუტატმა, მათ შორის საქართველოსთან ურთიერთობის საპარლამენტო ჯგუფის წევრებმაც. თამთა უთურგაშვილი ლიტვის საგარეო უწყება 2008 წლის აგვისტოს ომის მეცხრე წლისთავთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს [post_title] => საქართველომ ლიტვის ტურნირი მოიგო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelom-litvis-turniri-moigo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-06 10:12:55 [post_modified_gmt] => 2017-08-06 06:12:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151582 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 167193 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-25 12:58:49 [post_date_gmt] => 2017-09-25 08:58:49 [post_content] => ლიტვის სეიმის თავმჯდომარის ვიკტორას პრანცკიეტის ინიციატივაა, რომ 2018 წლისთვის მისმა ქვეყანამ საქართველოსა და ქართველებს საჩუქარი გაუკეთოს. ის თვლის, რომ ლიტველებმა საქართველოს არა "გრუზია", არამედ "საქართველო" უნდა დაუძახონ. ამის შესახებ ლიტვური გამოცემები იუწყებიან. სეიმის თავმჯდომარის თქმით, ამ თემაზე საუბარი ჰქონდა საქართველოში როგორც უბრალო მოქალაქეებთან, ასევე პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან. პრანცკიეტის თქმით, ვილნიუსი ეს საკითხი ელჩთან, ხათუნა სალუქვაძესთან საუბრის დროსაც წამოიჭრა. "ქართველებს არ უყვართ სიტყვა "გრუზია". მათ ურჩევნიათ სახელი საქართველო. ამიტომ გამოვიყენოთ სიტყვა საქართველო. ეს მათთვის შესანიშნავი საჩუქარი იქნება", – განაცხადა ვიკტორას პრანცკიეტმა. პრანცკიეტის იდეას მხარი დაუჭირ