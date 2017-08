ლიტვის საგარეო უწყება 2008 წლის აგვისტოს ომის მეცხრე წლისთავთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => agvistos-omi [1] => ganckhadeba [2] => litva [3] => meckhre-wlistavi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152476 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => agvistos-omi [1] => ganckhadeba [2] => litva [3] => meckhre-wlistavi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152476 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 766 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => agvistos-omi [1] => ganckhadeba [2] => litva [3] => meckhre-wlistavi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => agvistos-omi [1] => ganckhadeba [2] => litva [3] => meckhre-wlistavi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152476) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (766,1920,5194,17991) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152339 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-09 11:31:35 [post_date_gmt] => 2017-08-09 07:31:35 [post_content] => ვლადიმერ პუტინის აფხაზეთში, საქართველოს ხელისუფლებასთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე, ჩასვლის გამო ნატო მწუხარებას გამოხატავს და მიიჩნევს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის მიერ აფხაზეთის მონახულება დარეგულირების ძალისხმევას ხელს უშლის. ამის შესახებ ალიანსის ოფიციალური წარმომადგენლის მოვალეობის შემსრულებელმა, დილან უაითმა, განაცხადა. „ვლადიმერ პუტინის ვიზიტი საქართველოს რეგიონში შეიარაღებული კონფლიქტის მეცხრე წლისთავზე ზიანს აყენებს საერთაშორისო ძალისხმევას მოლაპარაკებათა გზით კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისთვის,“ - განაცხადა მან. რუსეთის პრეზიდენტი ოკუპირებულ აფხაზეთში 2013 წლის შემდეგ პირველად გუშინ, 8 აგვისტოს, რუსეთ-საქართველოს ომიდან 9 წლისთავზე ჩავიდა. [post_title] => NATO პუტინს ოკუპირებულ აფხაზეთში ვიზიტის გამო აკრიტიკებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nato-putins-okupirebul-afkhazetshi-vizitis-gamo-akritikebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-09 12:02:28 [post_modified_gmt] => 2017-08-09 08:02:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152339 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 152332 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-09 11:12:42 [post_date_gmt] => 2017-08-09 07:12:42 [post_content] => რუსეთსა და აფხაზეთს მჭიდრო კოორდინაცია ექნებათ კავკასიაში უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ამის შესახებ ოკუპირებულ აფხაზეთში ყოფნისას რუსეთის პრეზიდენტმა, ვლადიმერ პუტინმა, განაცხადა. „მოლაპარაკებების დროს შევთანხმდით კიდევ უფრო მჭიდრო კოორდინაციაზე გამოწვევებისა და საფრთხეების წინააღმდეგ კავკასიაში. საკვანძო როლს რეგიონში სტაბილურობის უზრუნველყოფაში კვლავაც აფხაზეთში მყოფი რუსეთის გაერთიანებული სამხედრო ბაზა შეასრულებს,“ - განაცხადა პუტინმა. რუსეთის პრეზიდენტი ოკუპირებულ აფხაზეთში 2013 წლის შემდეგ პირველად გუშინ, 8 აგვისტოს, რუსეთ-საქართველოს ომიდან 9 წლისთავზე ჩავიდა. [post_title] => რუსეთსა და აფხაზეთს მჭიდრო კოორდინაცია ექნებათ კავკასიაში უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად - ვლადიმერ პუტინი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusetsa-da-afkhazets-mchidro-koordinacia-eqnebat-kavkasiashi-usafrtkhoebis-uzrunvelsayofad-vladimer-putini [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-09 11:49:01 [post_modified_gmt] => 2017-08-09 07:49:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152332 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 152223 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-08 17:27:02 [post_date_gmt] => 2017-08-08 13:27:02 [post_content] => აგვისტოს ომის მე-9 წლისთავზე ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებულ აფხაზეთს სტუმრობს. რუსეთის ლიდერი ბიჭვინთაში რაულ ხაჯიმბას ხვდება. მოლაპარაკებების დასრულების მედიისთვის ორივე ერთობლივ განცხადებას გააკეთებს. რუსეთის პრეზიდენტი ოკუპირებულ აფხაზეთში დღეს ჩავიდა. დაგეგმილია გაფართოებული შეხვედრაც რუსეთის დელეგაციის წარმომადგენლებსა და საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებულ მინისტრებს შორის. რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტს საქართველოში "ისტორიული უსამართლობის დაკანონების მცდელობად" აფასებენ. [post_title] => აგვისტოს ომის მე-9 წლისთავზე ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებულ აფხაზეთს სტუმრობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => agvistos-omis-me-9-wlistavze-vladimer-putini-okupirebul-afkhazets-stumrobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-08 18:10:41 [post_modified_gmt] => 2017-08-08 14:10:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152223 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 152339 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-09 11:31:35 [post_date_gmt] => 2017-08-09 07:31:35 [post_content] => ვლადიმერ პუტინის აფხაზეთში, საქართველოს ხელისუფლებასთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე, ჩასვლის გამო ნატო მწუხარებას გამოხატავს და მიიჩნევს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის მიერ აფხაზეთის მონახულება დარეგულირების ძალისხმევას ხელს უშლის. ამის შესახებ ალიანსის ოფიციალური წარმომადგენლის მოვალეობის შემსრულებელმა, დილან უაითმა, განაცხადა. „ვლადიმერ პუტინის ვიზიტი საქართველოს რეგიონში შეიარაღებული კონფლიქტის მეცხრე წლისთავზე ზიანს აყენებს საერთაშორისო ძალისხმევას მოლაპარაკებათა გზით კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისთვის,“ - განაცხადა მან. რუსეთის პრეზიდენტი ოკუპირებულ აფხაზეთში 2013 წლის შემდეგ პირველად გუშინ, 8 აგვისტოს, რუსეთ-საქართველოს ომიდან 9 წლისთავზე ჩავიდა. [post_title] => NATO პუტინს ოკუპირებულ აფხაზეთში ვიზიტის გამო აკრიტიკებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nato-putins-okupirebul-afkhazetshi-vizitis-gamo-akritikebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-09 12:02:28 [post_modified_gmt] => 2017-08-09 08:02:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152339 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 48 [max_num_pages] => 16 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1845b45f0f25a6114df09169c6519848 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )