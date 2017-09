ლონდონის მეტროს ტერაქტის საქმეზე დაკავებულია მეშვიდე ეჭვმიტანილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teraqti-londonshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167327 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teraqti-londonshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167327 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16265 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => teraqti-londonshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => teraqti-londonshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167327) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16265) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165501 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-20 10:39:39 [post_date_gmt] => 2017-09-20 06:39:39 [post_content] => ბრიტანულმა პოლიციამ ლონდონის მეტროში მომხდარი ტერაქტის საქმეზე მესამე ეჭვმიტანილი დააკავა. ამის შესახებ ”დოიჩე ველე” იუწყება. 25 წლის მამაკაცი უელსის ქალაქ ნიუპორტში დააკავეს. ოპერაციაში ანტიტერორისტული დანაყოფიც მონაწილეობდა. ეჭვმიტანილის საცხოვრებელ ბინაში ჩხრეკა ჩატარდება. ამ საქმეზე უკვე დაკავებულია ორი ეჭვმიტანილი - 18 და 25 წლის მამაკაცები. ისინი წინასწარი დაკავების საკანში იმყოფებიან. 15 სექტემბერს ლონდონის მეტროს ვაგონში, რომელიც სადგურ „პარსონს გრინზე” იმყოფებოდა, ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედდა. ტერაქტის შედეგად 30 ადამიანი დაშავდა. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა დაჯგუფებამ „ისლამურმა სახელმწიფომ” აიღო. ტერაქტი ლონდონის მეტროში - დაკავებულია მესამე ეჭვმიტანილი

2017-09-15 18:47:38

ლონდონის მეტროში მომხდარ ტერაქტში ეჭვმიტანილი პირი უკვე ამოიცნეს. როგორც Sky News-ის კორესპონდენტი მარკ უაიტი იუწყება, ეს ინფორმაცია მას უსაფრთხოების სამსახურში მიაწოდეს. მისივე ცნობით, ეჭვმიტანილის იდენტიფიცირება გარე მეთვალყურეობის ვიდეოკამერების საშუალებით მოხერხდა. ლონდონის მეტროში Parsons Green-ის სადგურზე ხელნაკეთი ბომბის აფეთქების შედეგად დაშავებულთა რიცხვი 22-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის ეროვნული სისტემა ავრცელებს. აღსანიშნავია, რომ დაშავებულთა სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. შეგახსენებთ, რომ დღეს ლონდონის მეტროში ერთ-ერთ ვაგონში ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ასაფეთქებელ მოწყობილობას „თაიმერი" ჰქონდა. ლონდონის ტერაქტში ეჭვმიტანილი ამოიცნეს

2017-06-19 10:16:34

გამთენიისას ფინსბერის პარკში მდებარე მეჩეთთან სატვირტო მანქანა ხალხის ნაკადში შეიჭრა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი სამართალდამცველების ინფორმაციაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ მომხდარი, სავარაუდოდ, ტერაქტი იყო. შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა ერთი ადამიანი, არიან დაშავებულებიც. ბრიტანეთის მუსულმანურ ორგანიზაციებში ამბობენ, რომ საზარელი აქტი ისლამოფობიის გამოვლინება იყო. სხვა დეტალები, ამ დროისთვის უცნობია. მუსულმანები რამადანის წმინდა თვეს აღნიშნავენ, მორწმუნეები მეჩეთებში მთელი ღამის მანძილზე ლოცულობენ. თავდასხმა მაშინ მოხდა, როდესაც ხალხი მეჩეთს ტოვებდა. კიდევ ერთი ტერაქტი ლონდონში, არის მსხვერპლი ტერაქტი ლონდონის მეტროში - დაკავებულია მესამე ეჭვმიტანილი