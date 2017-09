ლონდონის ტერაქტში ეჭვმიტანილი დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => londonis-teraqti [1] => echvmitanili-dakavebulia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164368 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => londonis-teraqti [1] => echvmitanili-dakavebulia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164368 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16267 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => londonis-teraqti [1] => echvmitanili-dakavebulia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => londonis-teraqti [1] => echvmitanili-dakavebulia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (164368) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19277,16267) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139011 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-16 12:29:45 [post_date_gmt] => 2017-06-16 08:29:45 [post_content] => სამეფო ოჯახის წარმომადგენელი, პრინცი ჰარი მოულოდნელად ლონდონის ბაზარში გამოჩნდა და იმ გამყიდველებსა და რესტორატორებს დაეკონტაქტა, რომელთა ახლობლებიც ტერაქტის დროს დაიღუპნენ. ბაზარი 11 დღით დახურული იყო და მხოლოდ ახლა გაიხსნა. პრინცი სიტყვითაც გამოვიდა და დაზარალებულები გაამხნევა: „ამ საზოგადოებისა და ლონდონის ძალა საერთო ჯამში ჯადოსნურია“, - განაცხადა პრინცმა, რომლის ვიზიტიც 45 წუთს გაგრძელდა. I have just had a Muslim taxi driver take me home and he has cried on me over the attacks tonight,terrorism has no religion #LondonBridge 🙏🏻 — J E S S (@JessSmith97) June 4, 2017 ერთ-ერთი იუზერი ლაურა წერს, რომ საშინელი არეულობიდან, გუშინდელი ტერაქტის დროს, სწორედ მუსლიმმა ტაქსის მძღოლმა დაიხსნა. კიდევ ერთი მომხმარებელი @gxyred, რომელიც შემთვევის ადგილზე იმყოფებოდა, წერს, რომ მუსლიმმა მაღაზიის გამყიდველმა მას საკვები და ღამის გასათევი ადგილი შესთავაზა. მომხმარებელთა უმეტესობა წერს, რომ ზოგადად მუსლიმების დაკავშირება ტერორიზმთან არასამართლიანია. "მუსლიმების დადანაშაულება ტერორიზმში ისეთივე შეცდომაა, როგორც მამაკაცების დადანაშაულება ტერორიზმში. ტერორისტების უმეტესობა კაცია, ამიტომ ყველა კაცს დაადეპორტებთ?", - წერს ლუკ ქათფორსი. ტერაქტი ლონდონში გუშინ ღამით მოხდა. თავდასხმამ 7 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 3 თავდამსხმელი პოლიციამ ადგილზე გააუვნებელყო, დღეს კი სამართალდამცველებმა ტერორიზმთან კავშირის ბრალდებით 12 პირი აიყვანეს. "მოვიდა დრო ვთქვათ - კმარა! ისლამური ექსტრემიზმის ბოროტი იდეოლოგია ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამარცხდეს", - განაცხადა მან. ტერეზა მეიმ ასევე განაცხადა, რომ ხელისუფლება ყველა ზომას მიიღებს ისლამისტებისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად და ითანამშრომლებს სხვა წამყვან ქვეყნებთან, რათა ინტერნეტი აღარ იყოს „უსაფრთხო სივრცე“ ექსტრემისტებისთვის. ქალაქში ტერაქტის შემდეგ, უსაფრთხოების ზომებია გამკაცრებული. ლონოდონში ტერაქტი, გუშინ, ადგილობრივი დროით 22 საათზე მოხდა. ტერაქტის შედეგად 7 ადამიანი გარდაიცვალა. გარდაცვლილებს შორის სამი თავდამსხმელია, რომლებიც პოლიციამ ჩაცხრილა. დაშავებულია 48 ადამიანი, ზოგიერთის მდგომარეობა მძიმეა. 