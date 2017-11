ლონდონში ხალხით სავსე ტროტუარზე მანქანა შევარდა (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => londoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182895 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => londoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182895 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 68 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => londoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => londoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182895) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (68) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179653 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-24 12:02:10 [post_date_gmt] => 2017-10-24 08:02:10 [post_content] => ძველი, გაფუჭებული მანქანების მფლობელები, ლონდონში შესვლისთვის, დღეიდან 28 დოლარს გადაიხდიან. დედაქალაქში ახალი, 13 დოლარიანი გადასახადი, უკვე არსებულ 15 დოლარიან მოსაკრებელს დაემატა. აღნიშნული ცვლილება ეხება როგორც დიზელზე, ასევე ბენზინზე მომუშავე ავტომანქანებს, რომლებიც ევრო 4-ის სტანდარტებს არ შეესაბამება. აღსანიშნავია, რომ ლონდონდში ასეთი მანქანების უმეტესობა, 2006 წლამდე გაყიდეს. გადასახადი, სამუშაო დღეებში, დილის შვიდი საათიდან, საღამოს 6 საათამდე იქნება დაწესებული. ლონდონში შესვლა ზოგიერთი მძღოლისთვის ფასიანი გახდა

ინციდენტი მოხდა ლონდონის ცენტრში. ისტორიის მუზეუმის მახლობლად ავტომობილი ტროტუარზე შევარდა. ვრცელდება ინფორმაცია რამდენიმე დაშავებულის შესახებ. დაკავებულია ერთი ადამიანიც. მომხდარის სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. შემთხვევის ადგილი სამართალდამცველებს აქვთ გადაკეტილი. მათი განცხადებით, მომხდარის ზუსტი გარემოებების დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. ლონდონში ავტომობილი ფეხით მოსიარულეებს დაეჯახა

ლონდონში კრიკეტის სტადიონიდან ევაკუაცია განხორციელდა. ამის მიზეზი არბალეტიდან გასროლა გახდა. ინფორმაციას Euronews-ი ავრცელებს. მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. ადგილზე მისულმა პოლიციამ გულშემატკივრების ევაკუაციის გადაწყვეტილება მიიღო. ამ დროისთვის სხვა დეტალები უცნობია. ლონდონში კრიკეტის სტადიონიდან ევაკუაცია განხორციელდა [post_title] => ლონდონში შესვლა ზოგიერთი მძღოლისთვის ფასიანი გახდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => londonshi-shesvla-zogierti-mdzgholistvis-fasiani-gakhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 12:03:09 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 08:03:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179653 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 33 [max_num_pages] => 11 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 31a90e692b58e4108538d7977e126722 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )