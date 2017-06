ლონდონში ხანძარს 17 ადამიანი ემსხვერპლა: დამწვარი სახლების პირველი კადრები გავრცელდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari-londonshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139008 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari-londonshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139008 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16491 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari-londonshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari-londonshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139008) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16491) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138761 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-15 11:19:47 [post_date_gmt] => 2017-06-15 07:19:47 [post_content] => მეხანძრეები ლონდონში მრავალსართულიან სახლში ცეცხლს მთელი ღამის მანძილზე აქრობდნენ. „ბიბისის“ ინფორმაციით, ხანძარს 12 ადამიანი ემსხვერპლა, სახლში მცხოვრებთა ნაწილი, ჯერ-ჯერობით, დაკარგულად მიიჩნევა. შენობაში ჯერ კიდევ იყო ცეცხლის კერები, მეხანძრეები ფანრებით ანათებდნენ პერიმეტრს, რომ სხვადასხვა სართულზე დაშავებულები მოეძებნათ. მაშველებმა გრენფელ თაუერში გაჩენილი ხანძრისას 65 ადამიანის გადარჩენა მოახერხეს. პოლიციის ინფორმაციით, მსხვერპლის რაოდენობა გაიზრდება, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი კი პირობას დებს, რომ ხანძრის მიზეზს აუცილებლად გამოიძიებენ. 34 ადამიანი საავადმყოფოებში რჩება, მათგან 18-ის მდგომარეობა კრიტიკულია. სახლში 120 ბინა იყო, ხანძრის მიზეზი ამ დრომდე უცნობია. ათობით ადამიანი საცხოვრებლის გარეშეა დარჩენილი, ღამე მათ თავშესაფრებში გაათენეს. ლონდონში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი ჯერ კიდევ იწვის, ხანძრის ლოკალიზება ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. ოფიციალური ინფორმაციით, ამ დროისთვის 6 ადამიანია გარდაცვლილი, თუმცა სამართალდამცველები მსხვერპლის ზრდას ვარაუდობენ. საინფორმაციო სააგენტოები წერენ, რომ მშობლები ფანჯრიდან შვილებს აგდებენ იმედით, რომ მაშველები მათ გადარჩენას შეძლებენ. ერთ-ერთი სასწაულებრივად გადარჩენილი ბავშვის შესახებ ისტორიას „დეილი მეილი" წერს. გამოცემასთან თვითმხილველი სამირა ლამრანი ჰყვება, რომ ცეცხლმოკიდებული სახლის მეცხრე თუ მეათე სართულის ფანჯარაზე იდგა ქალი, ჩვილი ბავშვით ხელში. „ხალხი ფანჯრებთან იდგა, კიოდნენ, გადარჩენას ითხოვდნენ... ერთ-ერთ ფანჯარასთან მდგომმა ქალმა კი დაბლა შეკრებილებს ჟესტებით ანიშნა, რომ ბავშვის გადმოგდებას აპირებდა და სთხოვა, ვინმეს დაეჭირა. დედამ ჩვილი ფანჯრიდან გადმოაგდო და უეცრად, დაბლა შეკრებილი ხალხის ნაკადიდან მამაკაცი გაიჭრა წინ, მან შეძლო, მეათე სართულიდან გადმოგდებული ბავშვი ხელში დაეჭირა," - ამბობს ლამრანი. თვითმხილველები უამრავ შემზარავ ამბავს ჰყვებიან, ისინი იხსენებენ მამაკაცს, რომელმაც სცადა, სახლში სახელდახელოდ გაკეთებული პარაშუტით გადმომხტარიყო... „სახლიდან ისმოდა განწირული ხმები, უმეტესად ბავშვების, მათი მაღალი ტემბრი მკაფიოდ ისმოდა, ისინი გადარჩენას ითხოვდნენ... ეს არასოდეს დამავიწყდება," - იხსენებს „დეილი მეილთან" სამირა ლამრანი. კიდევ ერთი თვითმხილველი, სახელად ზარა კი ჰყვება, რომ დაინახა ქალი, რომელმაც დაახლოებით ხუთი წლის ბავშვი გადმოაგდო მეხუთე სართულის ფანჯრიდან, რომ ხანძარს გადაერჩინა. ბავშვმა მოტეხილობები და სხეულის დაზიანებები მიიღო, თუმცა, ზარას თქმით, ის გადარჩა. „ისინი ყვიროდნენ, ითხოვდნენ ჩვენს დახმარებას, რომ გადაგვერჩინა მათი შვილები, ჩვენ კი მხოლოდ მაღლა ვიყურებოდით და არაფრის, სრულიად არაფრის გაკეთება შეგვეძლო მათთვის..." [gallery link="file" ids="138604,138605,138606,138607,138608,138609,138610,138611,138612,138613,138614"]

[post_title] => დედამ ცეცხლმოკიდებული სახლის მეათე სართულიდან ჩვილი გადმოაგდო, ბავშვი გადარჩა (ფოტო) ლონდონში ხანძრის შედეგად გარდაცვლილები არიან, მათი რაოდენობა, ჯერ-ჯერობით, უცნობია. „ბიბისის" თვითმხილველებმა განუცხადეს, რომ მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლიდან ისმის ხალხის ყვირილი - „დაგვეხმარეთ". „ფანჯრებიდან ისვრიან ბავშვებს და სთხოვენ მაშველებს, ბავშვები გადაარჩინონ", - ამბობენ თვითმხილველები. ცეცხლი შუაღამისას, სავარაუდოდ, მესამე სართულზე გაჩნდა და შემდეგ მთელს შენობას ძალიან სწრაფად მოედო. ლონდონის სასწრაფო დახმარების სამსახურმა 50-ზე მეტი პაციენტი 5 საავადმყოფოში გადაიყვანა. სახელისუფლებო უწყებების ინფორმაციით, გრენფელ თაუერში რამდენიმე ასეული ადამიანი იმყოფებოდა ხანძრის დროს. მათი ინფორმაციით, საცხოვრებელ სახლში 130 ბინაა, თუმცა ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი, ზუსტად რამდენი ადამიანი იმყოფებოდა შენობაში. ხანძარი ღამით გაჩნდა, როდესაც ადამიანების უმეტესობას ეძინა.

[post_title] => ცეცხლმოკიდებული სახლიდან ბავშვებს აგდებენ და მათ გადარჩენას ითხოვენ - ხანძარი ვერ ჩააქრეს ლონდონში ხანძრის შედეგად 12 ადამიანი გარდაიცვალა, მსხვერპლი კიდევ გაიზრდება