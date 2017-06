ლონდონში ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 58-მდე გაიზარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => londoni [1] => khandzari-londonshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139377 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => londoni [1] => khandzari-londonshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139377 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 68 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => londoni [1] => khandzari-londonshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => londoni [1] => khandzari-londonshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139377) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16491,68) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139235 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-16 16:50:12 [post_date_gmt] => 2017-06-16 12:50:12 [post_content] => ლონდონში, გრენფელ თაუერში ხანძრის შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობა 30-მდე გაიზარდა. საავადმყოფოებში 24 ადამიანი გადის მკურნალობას, მათგან 12-ის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია. ადგილობრივი პოლიციის თქმით, 30 ცხედარი მორგში გადაასვენეს, თუმცა შენობაში კვლავ არიან გარდაცვლილები. „სამწუხაროდ, აღარ ველით გრენფილ თაუერში ცოცხალი ადამიანების პოვნას,“ - ამბობენ პოლიციაში. რა გახდა ხანძრის მიზეზი, ჯერ-ჯერობით ცნობილი კვლავ არ არის და გამოძიებას, სავრაუდოდ, რამდენიმე კვირა დასჭირდება. BBC-ის ცნობით, ჰოსპიტალში ამ დრომდე 30-ზე მეტი ადამიანი იმყოფება, მათგან 15 კრიტიკულ მდგომარეობაშია. სახლში მცხოვრებთა ნაწილი, კვლავ დაკარგულად მიიჩნევა. ამ დროისთვის გარდაცვლილებიდან 6 ცხედრის იდენტიფიცირება მოხერხდა, თუმცა პოლიცია ამბობს, რომ ყველა მსხვერპლის ამოცნობა, დაზიანებებიდან გამომდინარე ვერ მოხდება. ბრიტანეთის პრემიერმა ტერეზა მეიმ, ხანძრის საჯარო და დეტალური გამოძიების განკარგულება გასცა. მისი თქმით, გამოძიებამ პასუხი უნდა გასცეს კითხვებს, რაც მოსახლეობას აქვს. მისი თქმით, გაურკვეველია, როგორ გავრცელდა ხანძარი შენობაში ასე სწრაფად. ლონდონში, საცხოვრებელ სახლში გაჩენილი მასშტაბური ხანძრის განეიტრალების შემდეგ, შენობის შიგნიდან პირველი კადრები ვრცელდება. ერთ-ერთ სურათზე, სადაც ჩანს რომ ოთახში ყველაფერი დამწვარია, ცეცხლის კერა ჯერ კიდევ შეინიშნება. ხანძარი, ლონდონის ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში მაშინ გაჩნდა, როდესაც მოსახლეობის უმეტესობას ეძინა. მეხანძრეები ცეცხლს, 24 სართულიან საცოხვრებელ კორპუსში დღეს დილამდე ებრძოდნენ. ცეცხლი შენობაში 24 საათზე მეტხანს ვერ ჩააქრეს. სახანძრო სამსახურის ეკიპაჟმა 65 მოზარდი და ბავშვი გადაარჩინა. დაკარგულად ითვლება უამრავი ადამიანი. მათი ახლობლები კი ინფორმაციის ნაკლებობის გამო, პროტესტს გამოთქვამენ. მათ კი ვინც გადარჩა, დიდ ბრიტანეთში მოსახლეობა საკვებსა და ტანსაცმელს ჩუქნის. მეხანძრეები ლონდონში მრავალსართულიან სახლში ცეცხლს მთელი ღამის მანძილზე აქრობდნენ. „ბიბისის" ინფორმაციით, ხანძარს 12 ადამიანი ემსხვერპლა, სახლში მცხოვრებთა ნაწილი, ჯერ-ჯერობით, დაკარგულად მიიჩნევა. შენობაში ჯერ კიდევ იყო ცეცხლის კერები, მეხანძრეები ფანრებით ანათებდნენ პერიმეტრს, რომ სხვადასხვა სართულზე დაშავებულები მოეძებნათ. მაშველებმა გრენფელ თაუერში გაჩენილი ხანძრისას 65 ადამიანის გადარჩენა მოახერხეს. პოლიციის ინფორმაციით, მსხვერპლის რაოდენობა გაიზრდება, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი კი პირობას დებს, რომ ხანძრის მიზეზს აუცილებლად გამოიძიებენ. 34 ადამიანი საავადმყოფოებში რჩება, მათგან 18-ის მდგომარეობა კრიტიკულია. სახლში 120 ბინა იყო, ხანძრის მიზეზი ამ დრომდე უცნობია. ათობით ადამიანი საცხოვრებლის გარეშეა დარჩენილი, ღამე მათ თავშესაფრებში გაათენეს. 