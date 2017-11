ლონდონში, სროლის გამო, ორი მეტროსადგური დაიკეტა (ვიდეო)

ლონდონში, სროლის გამო, ორი მეტროსადგური – “ოქსფორდ სერკუსი“ და “ბონდ სტრიტი“დაიკეტა. ამ წუთებში , პოლიცია სროლასთან დაკავშირებით მიღებულ ინფორმაციას ამოწმებს. მიმდებარე ტერიტორიებიდან მოსახლეობას შენობებში თავის შეფარებას ურჩევენ. სოციალურ ქსელში ვრცელდება ვიდეოკადრები, სადაც ნაჩვენებია, როგორ გარბიან მოქალაქეები ქუჩებში. ხალხში პანიკაა. ტერაქტზე განცხადება პოლიციას ჯერ არ გაუკეთებია. სხვა დეტალები ამ დროისთვის უცნობია.

Police in #London called to the Oxford Circus tube after a report of shots fired. Not clear what sparked the incident, but first responders remain on the scene, & people are being told to avoid the area #OxfordStreet (📹via @DazZit) pic.twitter.com/oqmandS3P8

— Kevin Rincon (@KevRincon) November 24, 2017