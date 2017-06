ლონდონში, ტერაქტის საქმეზე 12 ადამიანი დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => londoni [1] => londonis-teraqti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136317 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => londoni [1] => londonis-teraqti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136317 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 68 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => londoni [1] => londonis-teraqti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => londoni [1] => londonis-teraqti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136317) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (68,16267) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136324 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-04 19:31:53 [post_date_gmt] => 2017-06-04 15:31:53 [post_content] => "ეს ტერორისტები მუსლიმები არ არიან ნამდვილი მუსლმიმებისთვის ახლა ძალიან მძიმე თვეა საღამოს 7-ის მერე სახლში სხედან და ლოცულობენ" ლონდონში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ, "ლონდონ ბრიჯზე" მუსლიმები დაზარალებულების დასახმარებლად მივიდნენ. წინასწარი ინფორმაციით, ტერაქტის უკან ისლამური დაჯგუფება იყო. ამის შესახებ მინიშნებები პრემიერმა ტერეზა მეიმაც გააკეთა. მანვე განაცხადა, რომ ექსტრემისტების მიმართ ბრიტანეთი ძალიან ლოიალურია და ეს უნდა შეიცვალოს. ამის პარალელურად ადგილობრივები სოციალურ ქსელში, ისტორიებს წერენ, თუ როგორ ეხმარებიან და ეხმარებოდნენ მათ მუსლიმი ტაქსისტი და მაღაზიის მფლობელები. ლონოდონელები წერენ, რომ ისინი მათ უფასო მგზავრობას, საკვებს და ღამისგასათევს სთავაზობდნენ. ჯესი წერს, რომ ის მუსლიმმა ტაქსის მძღოლმა წაიყვანა სახლში, რომელიც ტერაქტის გამო ტიროდა. I have just had a Muslim taxi driver take me home and he has cried on me over the attacks tonight,terrorism has no religion #LondonBridge 🙏🏻 — J E S S (@JessSmith97) June 4, 2017 ერთ-ერთი იუზერი ლაურა წერს, რომ საშინელი არეულობიდან, გუშინდელი ტერაქტის დროს, სწორედ მუსლიმმა ტაქსის მძღოლმა დაიხსნა. კიდევ ერთი მომხმარებელი @gxyred, რომელიც შემთვევის ადგილზე იმყოფებოდა, წერს, რომ მუსლიმმა მაღაზიის გამყიდველმა მას საკვები და ღამის გასათევი ადგილი შესთავაზა. მომხმარებელთა უმეტესობა წერს, რომ ზოგადად მუსლიმების დაკავშირება ტერორიზმთან არასამართლიანია. "მუსლიმების დადანაშაულება ტერორიზმში ისეთივე შეცდომაა, როგორც მამაკაცების დადანაშაულება ტერორიზმში. ტერორისტების უმეტესობა კაცია, ამიტომ ყველა კაცს დაადეპორტებთ?", - წერს ლუკ ქათფორსი. ტერაქტი ლონდონში გუშინ ღამით მოხდა. თავდასხმამ 7 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 3 თავდამსხმელი პოლიციამ ადგილზე გააუვნებელყო, დღეს კი სამართალდამცველებმა ტერორიზმთან კავშირის ბრალდებით 12 პირი აიყვანეს. "ჩვენ უნდა ვიყოთ ჭკვიანები, ფხიზლად და მკაცრად. ჩვენ გვჭირდება, რომ სასამართლომ უფლებები დაგვიბრუნოს. ჩვენ გვჭირდება მგზავრობის აკრძალვა, როგორც უსაფრთხოების დამატებითი დონე", - წერს ტრამპი. We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017 აშშ-ს პრეზიდენტი მეორე ტვიტით მხარდაჭერას ჰპირდება ლონდონს და დაღუპულთა ოჯახებს თანაურძნობს. "აშშ როგორც შეეძლება დაეხმარება ლონდონსა და მთლიანად დიდ პრიტანეთს. ჩვენ თქვენს გვერდით ვიქნებით. ღმერთი გფარავდეთ" Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017 ლონდონში ტერაქტი გუშინ, ადგილობრივი დროით, 22:00 საათზე მოხდა. ტერორისტები “ლონდონ ბრიდჯზე” მიკროავტობუსით შევარდნენ და ხალხს გადაუარეს, შემდეგ კი 3 თავდამსხმელი, ირგვლივ მყოფების დანით დაშავებას ცდილობდა. დაღუპულია 6 ადამიანი. დაშავებულებს ამ დრომდე ითვლიან. 