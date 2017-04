ლოს-ანჯელესის აეროპორტში მგზავრის ხელბარგში პისტოლეტი ვერ შენიშნეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => los-anjelesi [1] => tvitmfrinavi [2] => frena ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124366 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => los-anjelesi [1] => tvitmfrinavi [2] => frena ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124366 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 512 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => los-anjelesi [1] => tvitmfrinavi [2] => frena ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => los-anjelesi [1] => tvitmfrinavi [2] => frena ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124366) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8779,512,1556) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 120975 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-07 16:04:45 [post_date_gmt] => 2017-04-07 12:04:45 [post_content] => გერმანიაში ულტრა მსუბუქი თვითმფრინავი ჩამოვარდა. შემთხვევა ქვემო საქსონიის მიწაზე, ქალაქ ჰანოვერის სიახლოვეს მოხდა და მის შედეგად ბორტზე მყოფი 2 ადამიანი დაიღუპა. გერმანული მედიის ინფორმაციით, ხომალდი ზედმეტად დაბალ სიმაღლეზე მიფრინავდა, ამიტომ ელექტროენერგიის გადამცემ ხაზებს დაეჯახა და ავიაკატასტროფის მიზეზი სწორედ ეს გახდა. თვითმფრინავი დასახლებული პუნქტიდან მოშორებით ჩამოვარდა, ამიტომ მიწაზე არავინ დაზარალებულა. ამჟამად ინციდენტს სამართალდამცავები იძიებენ და დამატებითი დეტალებიც ცნობილი სწორედ ამის შემდეგ გახდება. გერმანიაში თვითმფრინავი ელექტრობოძს დაეჯახა და ჩამოვარდა

ავსტრალიის ხელისუფლება მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ არ გამოიყენონ ფრენის დროს მოწყობილობები, რომელიც ელემენტზე მუშაობს. რეკომენდაციის საჭიროება თვითმფრინავში ყურსასმენების აფეთქების შემდეგ დადგა. შემთხვევა პაკინი-მელბურნის რეისის შესრულებისას მოხდა. ერთ-ერთი მგზავრის თქმით, მუსიკას უსმენდა ყურსასმენებით და ჩაეძინა, უცებ აფეთქებამ გააღვიძა. „მაშინვე მოვისინჯე სახე, ყურსასმენები მხარზე ჩამოვარდა, თუმცა მაინც ვგრძნობდი, რომ ყურის მიმდებარედ საშინლად მეწვოდა. ყურსასმენები სასწრაფოდ დავაგდე იატაკზე, ნაპერწკლებს ყრიდა და იწვოდა,"- ამბობს დაზარალებული. დასახმარებლად ბორტგამცილებელი მივიდა და ყურსასმენებს წყალი დაასხა. ცეცხლი ჩაქრა, თუმცა თვითმფრინავში დამწვარი პლასტმასის სუნი დადგა. მგზავრმა ხელებზე, სახესა და მხარზე დამწვრობა მიიღო. ოფიციალური უწყებები მის ვინაობასა და ყურსასმენების მწარმოებელს არ ასახელებენ. ინციდენტი, სავარაუდოდ, დაკავშირებულია ლითიუმის აკუმულატორთან, ნათქვამია ტრანსპორტის უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებაში. უწყების მტკიცებით, მსგავსი შემთხვევა, შესაძლოა, განმეორდეს, რადგან თვითმფრინავის სულ უფრო მეტი მგზავრი სარგებლობს უსადენო ყურსასმენებით. ყურსასმენები, რომლებიც ფეთქდება - ქალმა ყელზე, სახეზე და ხელებზე დამწვრობა მიიღო

სტამბოლის ტური უფასოდ - თურქეთის ფლაგმანი ავიაკომპანია Turkish Airlines-ი მომხმარებელს სპეციალურ აქციას სთავაზობს. აქცია ვრცელდება იმ მგზავრებზე, რომლებსაც აეროპორტში მოცდა 6 სააათზე მეტხანს უწევთ. როგორც "ფორტუნას" Turkish Airlines-ის საქართველოს წარმომადგენლობაში განუცხადეს, ამ აქციას ავიაკომპანია მომხმარებელს უკვე წლებია სთავაზობს. აქციით სარგებლობისთვის კი საჭიროა, რომ მგზავრს ტრანზიტული ბილეთი ჰქონდეს. ამასთან, აუცილებელია მგზავრის ლოდინის პერიოდი არ აღემატებოდეს 24 საათს, ის უნდა მგზავრობდეს ავიაკომპანიის რეისით ორივე გზაზე და იმყოფებოდეს ათათურქის აეროპორტში. ,,ტრანზიტულ მგზავრებს, რომელთაც ფრენა იმავე დღეს აქვთ, შეუძლიათ დრო უფასო სასტუმროში გაატარონ, მათ ასევე შეუძლიათ აირჩიონ ქალაქის დათვალიერებაც. ეკონომ-კლასის ბილეთის ქონის შემთხვევაში, აქციით სარგებლობა შესაძლებელია, თუ მოცდა 10 საათი მაინც გიწევთ. ანალოგიური აქცია ბიზნეს კლასის ბილეთის მქონე მგზავრებზე კი 6 საათის მოცდის შემთხვევაში ვრცელდება", - აღნიშნეს Turkish Airlines-ში. მათივე ინფორმაციით, ის ვინც სასტუმროში განთავსებას, სტამბოლის დათვალიერებას არჩევს, უნდა გაითვალისწინოს, რომ ქალაქის ტური სულ მცირე 3 საათიანია. არის ასევე ტურები, რომლებიც დილის 9-დან საღამოს 6 სააათამდე გრძელდება, ასევე სრულიად უფასოდ, დამატებითი თანხის გადახდის გარეშე. მგზავრებს ინგლისურენოვანი გიდი უწევს მეგზურობას. ტური მოიცავს მუზეუმებს, ისტორიულ ადგილებსა და რელიგიურ დაწესებულებებს. როგორც Turkish Airlines-ის საქართველოს წარმომადგენლობაში ამბობენ, კომპანიისთვის 2017 წელი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან Turkish Airlines თბილისის მიმართულების გახსნის 20 წლისთავს აღნიშნავს. "ამ თარიღთან დაკავშირებით გვაქვს ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლე მომხმარებლისთვის. საქართველოდან დავამატეთ ახალი მიმართულებები, რომლებიც ქართული ბაზრისთვის აქტუალურია. ეს მიმართულებებია: სეიშელის კუნძულები, მადაგასკარი, მავრიკია, ზანზიბარი, კუბა, კარაკასი (ვენესუელა), ხოლო უახლოეს მომავალში კი Turkish Airlines-ი გეგმავს რეისების გახსნას ფჰუქეტისა და მეხიკოს მიმართულებითაც", - განმარტეს ავიაკომპანიაში. შეგახსენებთ, თურქული ავიაკომპანია ჩვენს ქვეყანაში 1997 წლიდან დაფრინავს და ყოველდღიურად სრულდება 4 რეისი სტამბოლის მიმართულებით – სამი ათათურქის საერთაშორისო აეროპორტში, ხოლო ერთიც საბიჰა გოქჩენის საერთაშორისო აეროპორტში. ჯამში, საქართველოდან სტამბოლის გავლით, შესაძლებელია 296 მიმართულებით გაფრენა. სტამბოლის ტური უფასოდ: როგორ ვისარგებლოთ Turkish Airlines-ის აქციით? გერმანიაში ულტრა მსუბუქი თვითმფრინავი ჩამოვარდა. შემთხვევა ქვემო საქსონიის მიწაზე, ქალაქ ჰანოვერის სიახლოვეს მოხდა და მის შედეგად ბორტზე მყოფი 2 ადამიანი დაიღუპა. გერმანული მედიის ინფორმაციით, ხომალდი ზედმეტად დაბალ სიმაღლეზე მიფრინავდა, ამიტომ ელექტროენერგიის გადამცემ ხაზებს დაეჯახა და ავიაკატასტროფის მიზეზი სწორედ ეს გახდა. თვითმფრინავი დასახლებული პუნქტიდან მოშორებით ჩამოვარდა, ამიტომ მიწაზე არავინ დაზარალებულა. ამჟამად ინციდენტს სამართალდამცავები იძიებენ და დამატებითი დეტალებიც ცნობილი სწორედ ამის შემდეგ გახდება. გერმანიაში თვითმფრინავი ელექტრობოძს დაეჯახა და ჩამოვარდა