მადონას ბავშვობის სახლი იყიდება

58 წლის პოპმომღერალი მადონა ფეხბურთთან ახლო კონტაქტში შედის. ვარსკვლავი პორტუგალიის დედაქალაქში აპირებს გადასვლას, რათა შვილს „ბენფიკაში" მოწყობაში დაეხმაროს. მადონა და საყვარელი კლუბი მადონა და ეშტადიუ და ლუში მადონა და მალაველი ბავშვები მადონა ლისაბონში გადადის, რათა თავის შვილს საფეხბურთო კარიერის აწყობაში დაეხმაროს, მომღერალს სურს, რომ მისმა ნაშვილებმა ბიჭმა დევიდ ბანდამ „ბენფიკას" ახალგაზრდულ გუნდში ითამაშოს. მალაველმა ბიჭუნამ „არწივების" აკადემიაში უკვე გაატარა ერთი კვირა და სამწვრთნელო შტაბს თავი მოაწონა.

მადონა ფეხბურთს დაუახლოვდა: მომღერალი შვილს ბენფიკაში მოაწყობს მიმდინარე წლის მარტში მაიკლ ჯექსონის ქალიშვილი, პერის ჯექსონი გამოცემა Harper's Bazaar-ის ფოტოსესიაში გამოჩნდა. 20 წლის გოგონამ მაშინ პოპ-დედოფლის, მადონას იმიჯი მოირგო. ამჯერად კი ცნობილი ხდება, რომ ის მადონას შესახებ პროექტში მთავარ როლზე მიიწვიეს. პერისი ჯერ-ჯერობით შეთავაზებაზე კომენტარს არ აკეთებს, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ის მას დათანხმდება, ეს იქნება კარგი საშუალება, დამწყებმა მსახიობმა საკუთარი შესაძლებლობები გამოავლინოს. ჯერ-ჯერობით საბოლოოდაც არ არის დადასტურებული, გადაიღებენ თუ არა ფილმს, რადგან ცოტა ხნის წინ მადონამ მკაფიოდ გამოხატა პროტესტი მასზე ფილმის გადაღების შესახებ. პოპ-დედოფალმა განაცხადა, რომ ვერასდროს, ვერავინ შეასრულებს მის როლს. პროდიუსერები კი აქტიურად ცდილობენ პერისის დათანხმებას, რადგან მადონას პერისი ძალიან უყვარს და მისი დამოკიდებულება გადაღებებს უფრო შეამსუბუქებს. [post_title] => პერის ჯექსონი მადონას განასახიერებს? ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ მადონას შესახებ ფილმის Blonde Ambition გადაღებას გეგმავდნენ. სიუჟეტი მადონას კარიერის იმ პერიოდზე იქნებოდა, როდესაც ის პირველი ალბომის გამოშვებას გეგმავდა. ფილმის სახელწოდება მადონას 1990 წელს გამართული ტურნეს სახელწოდებიდან მომდინარეობს, რომლის დროსაც მომღერალი თავისი კარიერის ზენიტში იმყოფებოდა. სწორედ მაშინ გამოუშვა მან ისეთი ჰიტები, როგორებიცა არის „Like A Prayer", „Express Yourself" და „Vogue". „არავინ იცის რა მინახავს და რა ვიცი. მარტო მე შემიძლია ჩემი ისტორიის მოყოლა", - განაცხადა მადონამ. მისი თქმით, ნებისმიერი, ვინც ამ ფილმის გადაღებას გადაწყვეტს, „სულელი და შარლატანია". https://www.instagram.com/p/BTURDmagF5j/

მადონამ მის შესახებ ფილმის შემქმნელებს შარლატანები უწოდა 